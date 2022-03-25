你想不到的豐盛讀書生活

例如有一位北大社會學系的港生，大學期間可以跟隨學校到西藏考察調研，深入認識少數民族地區的地理人文，真正做到「讀萬卷書，行萬里路」；而另外一位在華中科技大學讀公共衛生專業的港生，更是在疫情期間隨導師站在科研一線，參與了新冠肺炎病毒的治療和研究等。另外，國內校際之間和赴海外交流的機會也比比皆是。

採訪、編輯：蘭晶、駱丹、王文斌、鄭會強

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內地開設學科多 冷熱門都有

內地高校開設的專業課程令港生眼花撩亂，伍文彬直言，由於香港高校的學額有限，而且因應科研需求，並不是所有門類的學科都會開設，而內地的專業設置相對豐富，例如航空航天工程、大氣研究、考古學、水產學等專，學生有機會選到自己喜歡的領域。

他續稱，多姿多彩的課外生活，甚至有機會參與到全國乃至全球盛事，是在內地讀書的吸引力之一。例如有在北京讀書的港生，曾參與國慶七十周年巡遊，或者以志願者的身份參與北京冬奧及冬殘奧會；在四川的港生則參與了全國大學生運動會的志願者服務；在湖北和廣東的港生，也都參與其他省市的交流考察活動，走遍大江南北。

畢業後就業渠道寬闊

大學四年轉瞬即逝，伍文彬以星學匯歷年會員的就業情況為例，有華中師範大學師範類專業畢業生無需補讀PGDE，便直接受聘於本地中小學；有暨南大學臨床醫學專業畢業生通過醫生執業試（本地大學同樣需要應考），成為執業醫生；2021年更是有多名回港畢業生通過星學匯與華潤集團合辦的招聘宣講獲得求職資格，最終入職華潤香港總部、華潤OLE、華潤電力等公司。他認為這已經顯示出港生回港後也愈來愈受僱主認同，就業渠道十分寬闊。

星學匯 為學弟學妹解惑

「星學匯」是2013年由一班在內地完成學業返港的青年成立的。發展至今，成員覆蓋內地與香港數十家高校的畢業生及在校生。會長林展鵬回憶道：「當年內地畢業回港的學生面對就業時很迷茫，我們希望把大家團結起來，互相照顧之餘，亦能義務為學弟學妹提供輔導。」

星學匯每年定期舉辦升學教育展覽、座談分享會，拍攝網路視頻節目等，多途徑為港生和家長提供內地升學考研、日常生活、實習就業等全方位的輔導服務。亦會組織兩地的交流活動，助學生深入了解兩地文化和社會狀況。林展鵬指出，八年多的服務如今以看到明顯的成效，「我們這群師兄師姐以身示教，讓家長、同學對內地教育有一些改觀，並能在我們的輔導之後選擇了適合自己的院校和專業。」

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