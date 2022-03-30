【遊走大灣區】深圳南海意庫 「三洋」舊廠房 變身文創空間

還有，或許大家還記得內地改革開放初期的「三來一補」。

位於南山區蛇口太子路深圳南海意庫，其前身便是八十年代「三來一補」的三洋廠房區，整個片區有六棟四層的工業老廠房。自招商蛇口在二OO八年着手改造以來，堅持低耗、節能理念，運用屋頂綠化、垂直綠化、景觀水池等新技術，讓老廠房成為生態文創空間，煥發新生。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

南海意庫是深圳第一個以低碳環保為主題的舊改專案，也是中國文創園區「騰籠換鳥」的經典案例，總建築面積約10萬平方米。南海意庫有個宗旨叫：「以文帶創、以創興商、以商成文」，憑着這個思路，已成功引入逾180家企業，年產值高達約125億元，產業集聚超75%，甚至有5家上市及新三板企業在這裏，比如奧雅景觀、高山水、美國孩之寶等名企。

南海意庫的大部分建築一樓做店鋪、咖啡店和餐廳，樓上便是辦公場所。所以在這裏隨處可見商店和餐飲店散落在每棟樓之中，諸如爵士俱樂部、家居體驗館、定制服飾店、中古店、畫廊等等。而在每間店舖前面幾乎都是綠植與花卉環繞，滿屏綠色印入眼簾，心情也大好起來。

綠意盎然 生機滿滿

漫步於意庫的街區，你會感歎設計者獨具匠心，各種大自然的回饋，都體現得淋漓盡致。道路兩旁綠樹成蔭，陽光灑下，將樹葉照成鮮豔的嫩綠色，看得人心情舒暢。隨處可見的花花草草點綴的恰到好處，很多建築的外立面都佈滿了綠植，看起來綠意盎然，充滿生機。相信在意庫創意園工作的各行業辦公人士，閒暇之餘，也願意多下來在街區邊走邊聊。這裏還有濃濃的工業化氣息，隨手拍都是大片，而在意庫的斜對面就是十分熱鬧的海上世界。

深圳是一個極富創造力和發展力的城市，我們無法無視他發達的高科技產業，無法忽視他繁榮的商業氣息，也同樣無法無視他韻味十足的文創園。

一張畫板，一杯咖啡，或者看着一本只屬於自己的書，細細體會和感悟藝術。南海意庫實在是一處閒暇好去處！

南海意庫

地址：深圳蛇口興華路6號(海上世界東)

地鐵：深圳地鐵蛇口2號線海上世界出口

小資料

三洋SANYO

三洋電機公司（日語：三洋電機株式会社）是日本一家電子公司，成立之初以生產電器為主，以Sanyo為品牌，並於1952年製作日本第一部塑膠收音機；1954年製造日本第一台攪拌式洗衣機與三洋第一台電視機。及後三洋被松下電器併購。目前品牌已被松下停用，成為歷史。

三洋與深圳的關係始於1983年10月，在深圳蛇口工業區設立三洋電機（蛇口）有限公司，是中國大陸第一家日本獨資企業。

三來一補

「三來一補」的「三來」是指來料加工、來樣加工、來件裝配，而「一補」是指補償貿易，是中國，特別是廣東省在改革開放初期嘗試性地創立的一種企業合作貿易形式；主要是當時地方缺乏資金、技術和技術人員有關，到了後期「三來一補」企業比例不斷下降，並逐漸被「三資」的中外合資、中外合作、獨資企業取代。

深圳部分文化產業園區

華僑城創意文化園 深圳市南山區華僑城集團 中國絲綢文化產業園 龍崗區南嶺村南新路10號三樓 中國（深圳）新媒體廣告產業園 福田區福強路3030號福田體育公園 UTCP大學城創意園集聚區 南山區西麗街道西麗湖路4227號 深圳文化創意園 福田區福強路4001號 深圳國家動漫畫產業基地 深圳市羅湖區怡景路2008號 滿京華藝展中心 深圳市羅湖區梅園路 2013文化創客園 龍崗區橫崗街道力嘉路108號 DCC展覽展示文化創意園 龍崗區平湖街道上木古社區平新北路98號 蛇口濱海文化創意產業帶 北起工業八路，南至工業二路，東至望海路，西至大南山，包括蛇口網穀、南海意庫、海上世界、文化藝術中心

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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