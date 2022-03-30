灣。區。周。記：我所認識的「幹細胞」

上過生物課的人都知道，每個生命體是由細胞組成，每個細胞都是有生命的，當機體內的大部分細胞均已老化，這個生命也必定到了垂暮之年。

細胞是人體最基本的結構和功能單位。有科學家便發現：人們患病的原因都可以歸為是細胞出了問題；細胞有問題，組織就有問題，器官就有問題，系統就有問題，人就會得病。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

細胞死亡的原因

20世紀傑出的科學家羅傑·威廉姆斯博士指出：「一般來講，身體的細胞會由於兩種原因生病死亡。第一是因為自身得不到所需要的東西；第二則是它們被自身不需要的東西所毒害了。」

人自出生之日起，就要不斷攝入食物，食物就為了給細胞提供充足全面的營養。如果把人體比做一間房子的話，那細胞就是磚塊，只有結實的磚塊才能構建起一幢穩固的大樓。

我們所認識的疾病往往就是對各種病症進行分類，再加以不同的名字：血壓高了，被告知得了高血壓，醫院開出藥物降低血壓；發現癌症了，被告知要切除、要化療。但是，如果仔細想一想，你就能發現：世界上沒有一例高血壓是吃了降壓藥治好的；也沒一例糖尿病患者是打胰島素治好的；更沒有一例失眠症是通過吃安眠藥治好的。

根本上「治癒」？

筆者也問過同樣的問題：那怎樣才能從根本上「治癒」呢？

幹細胞有關方面的研究報告顯示，根本的方法就是去恢復組織細胞的健康，排除它們的故障。人身體健康應該是所有的細胞都以最佳狀態運行的身體狀態。當超過70%的細胞死亡而得不到再生時，我們的生命也就終結了。

疾病造成的細胞損傷，必須通過細胞修復和再生促使疾病康復。我們要想戰勝疾病，需要的是細胞的建築材料——營養。因此，通過補充特定的營養，調節細胞的代謝速度，讓工作過快的細胞減慢，工作過慢的細胞加速。當細胞都回復到正常狀態時，這些症狀自然而然就解決了。正如我們常見的失眠、記憶力減退、黃褐斑增加、血壓異常、血脂異常、血糖異常、過早衰老等，這些都是「神經-內分泌」網絡中的細胞功能紊亂的表現。

細胞的調節就是通過補充幹細胞，使細胞功能處於或恢復到穩定狀態。值得一提的是，對於整個人體來講，人體功能的實現是通過全身器官、組織細胞的調節最終實現的，而人體功能調節的本質是細胞調節。當然，細胞調節絕不是僅僅調理局部損傷的細胞，同時還要調節全域一一人體八大系統。當全域與局部的調節達到一個平衡狀態，我們的身體才能處於一個健康狀態。

據知現時幹細胞已用於治療，其中包括大灣區。

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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