內房龍頭碧桂園 去年營收增至5,230億 債務融資成本「雙降」

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眾所周知，2021年中國房地產行業分化加劇，市場已步入深度調整期。「去槓桿」、「降負債」、「高品質」成為內房能否站得穩以至走向未來、邁向高品質發展的關鍵。

展望未來，房地產業仍是中國經濟發展的重要支柱。碧桂園集團董事會主席楊國強，便在碧桂園控股有限公司（股票代碼：2007.HK）的2021年度業績報告中指出，中國的新型城鎮化還有很長的路要走，追求美好生活的人們永遠在路上，「新市民」的合理住房需求應該得到支援及滿足；公司將繼續提升全周期綜合競爭力，堅持高品質發展，成功穿越周期。

去年營收增長13%

根據年報，截至2021年12月31日，碧桂園共實現權益銷售額約5,580億元，業績持續領先；營業收入同比顯著增長13%，銷售回款保持較高水準，並實現正淨經營性現金流。同時，債務持續優化，融資成本逐年下降，現金儲備充足，財務基本面愈發穩健。

碧桂園集團總裁莫斌亦在業績發佈會上表示，碧桂園將繼續回應國家新型城鎮化建設戰略，聚焦城市深耕。未來將對全國的市場做進一步的分類，按照市場規模、供需關係遴選出符合集團戰略發展的市場，聚焦於以大都市圈為首的一二線和強三四線城市。

銷售現金「回籠」逾5千億 權益回款率達九成

隨着銀行融資端收緊，銷售回款是房企現金流入的重要來源，碧桂園對此亦高度重視，2021年實現權益物業銷售現金回籠約5,022億元，權益回款率達90%，已連續6年達90%或以上。此外，今年前2個月，碧桂園累計實現權益合同銷售金額691.2億元，權益銷售回款金額約656.8億元，權益回款率超95%，回款率進一步提升。去年碧桂園實現正淨經營性現金流，達到108.6億元，充分保障了經營性現金流的安全。

同時，穩健的業績表現、充裕的現金流，也使碧桂園有機會在市場調整周期中抓住發展機遇，尋找更優質的發展項目，助力企業未來發展。財報顯示，碧桂園2021年共獲取333幅土地，權益總代價約1,416億元。新獲取土地中，85%的土儲聚焦五大都市圈，正切合了國家新型城鎮化重大區域發展戰略和人口流動的趨勢。

債務持續優化

2021年下半年至今，多家房企債券到期迎來償債高峰，房企的財務安全性和抗風險能力提至房企發展的首位。在這方面，碧桂園憑藉「行穩致遠」的戰略定位，展現出穩健的財務管控能力。

根據財報顯示，碧桂園債務規模穩步下降，融資成本逐年走低。截至2021年12月31日，總借貸餘額為3,179.2億元，同比下降2.6%。期末融資成本約5.2%，較上年底下降36個基點。

報告期內，碧桂園淨負債率僅為45.4%，較上年底下降10.2個百分點，連續多年保持低位；債務結構進一步優化，現金短債比高達2.3倍，短期償債無憂。同時，公司現金儲備充足；截至去年12月31日，可動用現金餘額達1,813億元。

當前，碧桂園積極提前償還或按時償還到期、回售公司債本息，進一步減少短期債務，保持穩健經營。據公開資料，在今年1月27日，碧桂園償還了一筆本金總額4.25億美元、票息7.125%的優先票據，票據金額及應計利息均已悉數償還。3月15日，又以自有資金提早完成境內回售資金支付，本息共計約6.2億元人民幣。

國際評級機構認可 融資成本逐年下降

自去年下半年地產行業進入下行週期以來，三大國際評級機構接連下調受評房企評級或展望達250餘次，體現了行業下行對房企信用資質的影響。

但由於碧桂園經營情況良好，財務管控穩健，備受境內外投資者認可，其中穆迪、惠譽便維持對碧桂園「投資級」評級，標普維持「BB+」評級，展望「正面」，業內罕見。其中穆迪今年3月的報告更指，維持碧桂園Baa3的發行人評級，反映了碧桂園品牌知名度的強大、良好的土儲多元化地域佈局、優秀的流動性，龐大的土地儲備以及公司過往在中國住宅開發市場的優秀表現。

資本市場支持 融資管道多元

自2021年10月以來，在「穩房價、穩地價、穩預期」的目標下，中央對部分執行政策逐步進行糾偏，強調對合理住房需求以及資金需求的支持。而穩健的經營實力、較優的償債能力以及良好的信用評級，使得碧桂園獲得了資本市場的支持，具備優於同業的融資水準。

當前，碧桂園是行業內為數不多成功重啟境內外融資管道的民營房企之一，由2021年12月至今，碧桂園已經在境內直接融資市場上累計發行超25億元的直接融資產品，覆蓋了銀行間協會中期票據、公司債、供應鏈ABS、境外融資等多個市場、多個管道不同融資產品的發行。境外方面，碧桂園於今年1月成功發行於2026年到期的39億港元的4.95%有抵押擔保可換股債券，在市場流動性緊縮的環境下，以低成本在境外發債展現了企業強勁的實力。

同時，碧桂園的發展也得到了銀行機構的充分支持，在3月先與與招商銀行簽署150億元地產並購融資戰略合作協定；及後又與中國農業銀行廣東省分行分別簽訂200億元《並購及保障性租賃住房戰略合作協定》及人民幣200億元《住房按揭戰略合作協定》；將有助把握市場上的收併購機遇。

業績穩居行業榜首

去年中國房地產市場「前高後低」，房企業績整體表現不及上年同期，但碧桂園銷售業績保持強韌，2015年至2021年期間權益銷售額複合增長率達29%。

據中指研究院、克而瑞等多家第三方機構統計的年度銷售排行中，碧桂園是唯一全口徑銷售額在7,000億檔次的房企，也是唯一權益銷售額破5,000億的房企，業績繼續穩居行業榜首。

此外，去年碧桂園營業收入同比增長13%至5,230.6億元，毛利、淨利、股東應佔核心淨利潤分別為927.8億元、409.8億元、269.3億元。