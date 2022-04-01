星學匯給港生修改志願的幾點建議

伍文彬建議，考生可按照Mock Exam成績估算DSE成績，第一志願可稍微進取，第二志願選擇心儀又最有把握的院校，第三、四志願選擇心儀但略低於預估成績的院校。例如一位考生預計DSE可以考獲核心科目（中英數通）16分，心儀專業為心理學。其第一志願選擇中山大學，第二志願保守選擇華南師範大學。（注：中大近四年收生成績為14-22分、華師則為10-20分。）

在調整志願順序時，伍文彬提醒注意留意該志願去年的錄取順序。有院校列明優先錄取第一志願考生，例如中國人民大學、華中科技大學。有院校如華南理工大學則列明，「第一志願錄取人數未滿，才會考慮由分數高至低錄取第二志願考生」。

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

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善用資訊 參考師兄師姐經驗

目前關於內地升學資訊真假參半，伍文彬指，最好是實地考察，不過疫症當前，難以實現。《內地高校招收香港中學文憑考試學生指南》中刊登的內容廣泛且極具參考意義。此外，在中國教育留學交流（香港）中心的支持下，星學匯承辦製作《星學吧》、《星職吧》節目，在Youtube等網絡平台以短劇趣談形式，介紹不同地區院校港生的求學和就業之路。更建議考生到心儀學校的官方網站了解師資配置、培養方案等詳盡介紹。亦可通過各地高校香港學生聯合會等組織與同屆或往屆港生取得聯繫，幫忙解答心中困惑。