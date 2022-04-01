moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

個人理財 > 活在灣區

星學匯給港生修改志願的幾點建議

文憑試內地升學報名已於昨日（31日）截止，考生填報志願幾乎都「心有所屬」，但仍可在本月30日前不限次數修改。本港公益社團「星學匯」秘書長伍文彬提醒考生，宜抓緊最後時間調整，無需改選的考生亦有必要在限期前登入系統檢查自己的選擇及排序，切勿馬虎。

伍文彬建議，考生可按照Mock Exam成績估算DSE成績，第一志願可稍微進取，第二志願選擇心儀又最有把握的院校，第三、四志願選擇心儀但略低於預估成績的院校。例如一位考生預計DSE可以考獲核心科目（中英數通）16分，心儀專業為心理學。其第一志願選擇中山大學，第二志願保守選擇華南師範大學。（注：中大近四年收生成績為14-22分、華師則為10-20分。）

在調整志願順序時，伍文彬提醒注意留意該志願去年的錄取順序。有院校列明優先錄取第一志願考生，例如中國人民大學、華中科技大學。有院校如華南理工大學則列明，「第一志願錄取人數未滿，才會考慮由分數高至低錄取第二志願考生」。

 

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

善用資訊 參考師兄師姐經驗

目前關於內地升學資訊真假參半，伍文彬指，最好是實地考察，不過疫症當前，難以實現。《內地高校招收香港中學文憑考試學生指南》中刊登的內容廣泛且極具參考意義。此外，在中國教育留學交流（香港）中心的支持下，星學匯承辦製作《星學吧》、《星職吧》節目，在Youtube等網絡平台以短劇趣談形式，介紹不同地區院校港生的求學和就業之路。更建議考生到心儀學校的官方網站了解師資配置、培養方案等詳盡介紹。亦可通過各地高校香港學生聯合會等組織與同屆或往屆港生取得聯繫，幫忙解答心中困惑。

外匯市況
永豐金融集團
貨幣買入賣出
歐元/美元1.14401.1443
美元/日圓114.61114.64
英鎊/美元1.37071.3710
美元/瑞郎0.91450.9148
澳元/美元0.72840.7287
紐元/美元0.68550.6858
美元/加元1.25011.2504
歐元/瑞郎1.04631.0468
歐元/英鎊0.83450.8350
歐元/日圓131.12131.17
英鎊/日圓157.11157.16
澳元/日圓83.4983.54
更新時間:2022-01-13 14:18 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1825.81826.3
港金1692516932
倫敦銀23.13023.170
鈀金1892.51912.5
鉑金973.6981.6
美電7.79127.7917
更新時間:2022-01-13 14:18 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】