moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

個人理財 > 活在灣區

專家之言：內地美院港生名額偏少 競爭激烈

除了正統商科、理工科和文科外，藝術類專業也頗受港生追捧。大學可選擇進入專業藝術院校或綜合性大學的藝術系開始系統學習。

香港當代藝術學院戚老師指出，內地藝術方向的高等教育優勢明顯，尤其專業藝術類院校一直很受學生和家長歡迎，可惜每年招收港生名額偏少，競爭激烈。

在2021年12月，香港當代藝術學院舉辦的一場藝術類專業升學講座上，據現場出席的200多位學生填寫的調查問卷顯示，升學意向為內地的約佔23%，較上一年持平；海外有所下降，約佔24%；本港則呈增勢，約佔53%。

 

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

學科設置齊全 部分與頂尖學府比肩

戚老師分析為何內地藝術升學受歡迎時認為，主要是學科設置齊全，專業性強，專業藝術院校中的學科甚至可與世界頂尖學府比肩。作為大灣區唯一一所專業藝術院校，廣美尤為受港生青睞。「但收生名額不多，比較難考，導致不少家長和學生頗為焦慮。」

她續指，該等院校學生畢業後也不愁出路，內地市場潛力雄厚可以留下積累經驗，即便回港就業也沒有考牌門檻限制，具體情況要取決於學科發展和當地市場需求。例如，香港有拍賣行和大型藝術機構就需要專門在內地學過藝術的人才。

 

愈早規劃 準備愈充足

相較於鋪天蓋地的文理商等傳統學科升學資訊，獲取藝術升學指導意見的途徑少之又少，戚老師每年都會遇到很多一頭霧水的學生和家長。如何才能順利申讀藝術類大學？

戚老師提出﹕「愈早規劃，準備愈充足。」一般來說，中三升中四時，對藝術有興趣的學生可以選修藝術學科，並着手考慮自己的目標方向，包括學科和地區，各地區升學考核時間和方式不同。例如，海外升學要求中六上學期（10-1月）提交作品集；內地一般在中六下學期（1-4月）進行基礎美術考核，包括素描、色彩、速寫等。

中四仍有時間轉換意願。亦有學生到了中五才決定讀藝術，之前又沒有修讀視藝科目，時間比較緊張，需要尋求專供基礎美術教育的機構輔導。戚老師指出，因香港此類機構較少，疫情前，很多學生利用假期時間到廣州、深圳學習。疫情下不僅補習變得困難，連考核都需要在網絡進行，增加了設備和技術上的難題。

 

免費升學諮詢與意向指導

為了讓學生和家長「求助有門」，香港當代藝術學院多年以來堅持提供免費的升學諮詢與意向指導。戚老師說﹕「學生和家長一般希望我們提供升學諮詢、基礎藝術教育、作品集指導、面試指導等，我們會幫助他們多接觸不同的藝術門類，如平面設計、多媒體等，再綜合學生自身的興趣和長處，提供選科、選校意見。如果學生需要系統學習，也可以報名專業導師課程。」

 

 

香港當代藝術學院

聯絡方式：

Tel：（852）2389 6255 / 2774 6255

Fax：（852）2389 0369

WhatsApp：5366 2558

E-mail：inquiry@hkaca.com.hk

外匯市況
永豐金融集團
貨幣買入賣出
歐元/美元1.14401.1443
美元/日圓114.61114.64
英鎊/美元1.37071.3710
美元/瑞郎0.91450.9148
澳元/美元0.72840.7287
紐元/美元0.68550.6858
美元/加元1.25011.2504
歐元/瑞郎1.04631.0468
歐元/英鎊0.83450.8350
歐元/日圓131.12131.17
英鎊/日圓157.11157.16
澳元/日圓83.4983.54
更新時間:2022-01-13 14:18 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1825.81826.3
港金1692516932
倫敦銀23.13023.170
鈀金1892.51912.5
鉑金973.6981.6
美電7.79127.7917
更新時間:2022-01-13 14:18 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】