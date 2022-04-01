專家之言：內地美院港生名額偏少 競爭激烈

香港當代藝術學院戚老師指出，內地藝術方向的高等教育優勢明顯，尤其專業藝術類院校一直很受學生和家長歡迎，可惜每年招收港生名額偏少，競爭激烈。

在2021年12月，香港當代藝術學院舉辦的一場藝術類專業升學講座上，據現場出席的200多位學生填寫的調查問卷顯示，升學意向為內地的約佔23%，較上一年持平；海外有所下降，約佔24%；本港則呈增勢，約佔53%。

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

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學科設置齊全 部分與頂尖學府比肩

戚老師分析為何內地藝術升學受歡迎時認為，主要是學科設置齊全，專業性強，專業藝術院校中的學科甚至可與世界頂尖學府比肩。作為大灣區唯一一所專業藝術院校，廣美尤為受港生青睞。「但收生名額不多，比較難考，導致不少家長和學生頗為焦慮。」

她續指，該等院校學生畢業後也不愁出路，內地市場潛力雄厚可以留下積累經驗，即便回港就業也沒有考牌門檻限制，具體情況要取決於學科發展和當地市場需求。例如，香港有拍賣行和大型藝術機構就需要專門在內地學過藝術的人才。

愈早規劃 準備愈充足

相較於鋪天蓋地的文理商等傳統學科升學資訊，獲取藝術升學指導意見的途徑少之又少，戚老師每年都會遇到很多一頭霧水的學生和家長。如何才能順利申讀藝術類大學？

戚老師提出﹕「愈早規劃，準備愈充足。」一般來說，中三升中四時，對藝術有興趣的學生可以選修藝術學科，並着手考慮自己的目標方向，包括學科和地區，各地區升學考核時間和方式不同。例如，海外升學要求中六上學期（10-1月）提交作品集；內地一般在中六下學期（1-4月）進行基礎美術考核，包括素描、色彩、速寫等。

中四仍有時間轉換意願。亦有學生到了中五才決定讀藝術，之前又沒有修讀視藝科目，時間比較緊張，需要尋求專供基礎美術教育的機構輔導。戚老師指出，因香港此類機構較少，疫情前，很多學生利用假期時間到廣州、深圳學習。疫情下不僅補習變得困難，連考核都需要在網絡進行，增加了設備和技術上的難題。

免費升學諮詢與意向指導

為了讓學生和家長「求助有門」，香港當代藝術學院多年以來堅持提供免費的升學諮詢與意向指導。戚老師說﹕「學生和家長一般希望我們提供升學諮詢、基礎藝術教育、作品集指導、面試指導等，我們會幫助他們多接觸不同的藝術門類，如平面設計、多媒體等，再綜合學生自身的興趣和長處，提供選科、選校意見。如果學生需要系統學習，也可以報名專業導師課程。」

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