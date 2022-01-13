【遊走大灣區】飛去來器——OCAT雙年展 探討「迴力鏢」式全球化和在地共生

由OCAT深圳館和華·美術館聯合主辦的「飛去來器——OCAT雙年展·2021」已於深圳開幕，展期至5月22日。是次展覽包含十個單元，於OCAT深圳館、華·美術館以及華僑城生態廣場三個場地同時舉行。
Presented by：WAW Creation
「OCAT雙年展」是在文旅央企華僑城集團長期支持下發展起來的重要品牌項目，前身是「深圳雕塑雙年展」，源於1998年始創辦於何香凝美術館的「當代雕塑藝術年度展」，2021年正式更名為「OCAT雙年展」。本屆雙年展的主題是「飛去來器」（Boomerang），這原本是一種澳洲原住民使用的工具「迴力鏢」，投出後能飛回原地，既意味着全球化與在地性的共生，又昭示出個人與集體的共融。
本屆雙年展由主策展人馮博一提出展覽主題和整體框架，邀請11位身分跨界、興趣各異的聯合策展人策劃共十個單元的展覽，為觀眾提供了移步換景的沉浸式藝術體驗，70位/組藝術家的近一百件作品，分佈在OCAT深圳館A、B展廳、OCAT工作室、華·美術館、以及華僑城生態廣場公共空間。
在OCAT深圳館A展廳，周翊&董菁聯合策劃的「喜劇」單元，選擇了段建宇、葛宇路、金甯甯、李維伊、雙飛藝術中心、姚清妹和張淼頗具幽默精神的作品。在「阻力：一次速度的試驗」單元中，鍾剛邀請藝術家馮立、胡介鳴、厲檳源和王魯炎參展，激發觀眾思考如何在快速的行進中重構個體與世界的關係。
在OCAT深圳館B展廳，韓馨逸「女媧極樂園」單元的策展靈感源於深圳蛇口的「女媧補天雕塑」，邀請藝術家范西、胡偉、李氏家宅、劉昕&露西婭·蒙赫等重新書寫有關女媧的當代神話。
在OCAT工作室，顏峻的「緩流」是音樂與表演藝術單元，展覽期間，將邀請趙駿園、孫一舟&鄭維、響、阿科、潘晨農等藝術家輪流駐留、創作，不定期安排音樂會和表演活動，邀請本地公眾和外地嘉賓一同參與。
在華·美術館，宋軼的「從歐羅巴之牛到牛頭怪」單元，參展藝術家陳淑瑜、汗流浹背小組、賈煜、劉辛夷和張國華的作品圍繞兩則神話展開，思考藝術家期望構建的世界。
在華僑城生態廣場，何志森策劃了「人民（的）公園」單元，邀請Mapping工作坊、岳陽&徐騰、丘丹琴、文那、李波和張新軍參展。以「公眾參與」為關鍵字，讓社區居民成為本屆雙年展的重要參與者，鼓勵他們對作品的使用、挪用，甚至是再次創作。
作為深圳的跨年度藝術盛事，「飛去來器——OCAT雙年展·2021」將持續展出至2022年5月22日。雙年展期間，OCAT深圳館和華·美術館還將推出豐富多樣的論壇、工作坊，帶來具有前瞻性的當代藝術多維圖景。
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