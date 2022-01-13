【遊走大灣區】灣。區。周。記：廣州地鐵總里程突破600公里

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

22號線首段通車

開通後，廣州地鐵運營總里程突破600公里，達到607.6公里，車站將增加至294座。22號線全長30.8公里，均為地下線，共設車站8座，其中換乘站4座，定位為南站快線。開通初期，22號線首通段運行最高速度為160公里/小時，單程用時約14分鐘，行車間隔約7分30秒。

作為160公里時速的地鐵市域快線，全線開通後將實現南沙、番禺、荔灣與廣州南站的快速軌道交通聯繫，並增強廣州南站的綜合交通樞紐功能，作為市域快線，還承擔連通廣州南、白鵝潭兩大樞紐的重要作用。線路從陳頭崗出發，途經廣州南站、市廣路站、番禺廣場站，其中廣州南站，可換乘2號線、7號線、佛山地鐵2號線，番禺廣場站可換乘3號線、18號線。

筆者相信港人對番禺祈福片區都比較熟悉，這裏有祈福新村和金山谷等大型社區，常住人口超20萬，保證大家有便利的出行交通是一個很重要的條件。記得幾年前出差廣州從祈福新村欲到珠江新城區域，除私家車之外，主要還是通過換乘地鐵3號線的出行方式，全程總耗時長達50分鐘。

祈福片區來往珠江新城僅需33分鐘

22號線首通段開通可謂是填補了祈福片區軌道交通空白。從今以後，家住祈福片區的人們可直接在家門口乘坐22號線換乘18號線，到珠江新城區域僅需約33分鐘，18號線和3號線是兩條大致平行的線路，對舒適度要求較高的沿線市民還可考慮選擇18號線出行。

此外，22號線到廣州南站僅需5分鐘，是不是真的太快啦！當然，22號線開通後，南沙市民前往廣州南站也將更省時。

作為18號線姊妹線的22號線，同樣配備了「最強大腦」，應用了基於工業互聯網與物聯網的軌道交通作業系統，並且比18號線更智能化，在無需司機操作的情況下，列車可自動完成發車、運行、開關門作業、自動對標、月台門與車門自動對位隔離以及停車場內自動洗車、自動轉線等功能，實現了全自動運行，可謂科技感十足。

共同富裕的基礎

根據總體規劃，未來22號線還將與芳村至白雲機場城際專案貫通運營，將串聯廣州火車站、廣州白雲站、廣州南站等鐵路樞紐與白雲國際機場3座航站樓，實現樞紐間互聯互通；實現空港經濟區、白雲城市中心、白雲湖數字科技城、白雲樞紐片區等與廣州主城區的快速聯繫；實現廣州市中心與白雲機場30分鐘、南沙與白雲機場45分鐘通達，相當便捷。

期待大灣區內打通更多更快的交通樞紐，隨着通勤時間愈來愈短、城市距離愈來愈近，相信大灣區每座城市的發展水準差距也愈來愈小，在提倡國家「共同富裕」的大背景下，逐步實現大灣區的「共同富裕」。

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

Youtube Channel：大灣區及內地生活

Instagram：@staceylan1710

Facebook：Stacey的葡萄酒世界