moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

個人理財 > 活在灣區

【遊走大灣區】灣。區。周。記：廣州地鐵總里程突破600公里

去年9月底號稱內地最快地鐵的廣州地鐵18號線首段已開通運營，就在上周，它的姐妹線22號線首段也通車了。22號首通段從番禺廣場至陳頭崗，自3月31日首班車起開通營運。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

22號線首段通車

開通後，廣州地鐵運營總里程突破600公里，達到607.6公里，車站將增加至294座。22號線全長30.8公里，均為地下線，共設車站8座，其中換乘站4座，定位為南站快線。開通初期，22號線首通段運行最高速度為160公里/小時，單程用時約14分鐘，行車間隔約7分30秒。

作為160公里時速的地鐵市域快線，全線開通後將實現南沙、番禺、荔灣與廣州南站的快速軌道交通聯繫，並增強廣州南站的綜合交通樞紐功能，作為市域快線，還承擔連通廣州南、白鵝潭兩大樞紐的重要作用。線路從陳頭崗出發，途經廣州南站、市廣路站、番禺廣場站，其中廣州南站，可換乘2號線、7號線、佛山地鐵2號線，番禺廣場站可換乘3號線、18號線。

筆者相信港人對番禺祈福片區都比較熟悉，這裏有祈福新村和金山谷等大型社區，常住人口超20萬，保證大家有便利的出行交通是一個很重要的條件。記得幾年前出差廣州從祈福新村欲到珠江新城區域，除私家車之外，主要還是通過換乘地鐵3號線的出行方式，全程總耗時長達50分鐘。

 

祈福片區來往珠江新城僅需33分鐘

22號線首通段開通可謂是填補了祈福片區軌道交通空白。從今以後，家住祈福片區的人們可直接在家門口乘坐22號線換乘18號線，到珠江新城區域僅需約33分鐘，18號線和3號線是兩條大致平行的線路，對舒適度要求較高的沿線市民還可考慮選擇18號線出行。

此外，22號線到廣州南站僅需5分鐘，是不是真的太快啦！當然，22號線開通後，南沙市民前往廣州南站也將更省時。

作為18號線姊妹線的22號線，同樣配備了「最強大腦」，應用了基於工業互聯網與物聯網的軌道交通作業系統，並且比18號線更智能化，在無需司機操作的情況下，列車可自動完成發車、運行、開關門作業、自動對標、月台門與車門自動對位隔離以及停車場內自動洗車、自動轉線等功能，實現了全自動運行，可謂科技感十足。

 

共同富裕的基礎

根據總體規劃，未來22號線還將與芳村至白雲機場城際專案貫通運營，將串聯廣州火車站、廣州白雲站、廣州南站等鐵路樞紐與白雲國際機場3座航站樓，實現樞紐間互聯互通；實現空港經濟區、白雲城市中心、白雲湖數字科技城、白雲樞紐片區等與廣州主城區的快速聯繫；實現廣州市中心與白雲機場30分鐘、南沙與白雲機場45分鐘通達，相當便捷。

期待大灣區內打通更多更快的交通樞紐，隨着通勤時間愈來愈短、城市距離愈來愈近，相信大灣區每座城市的發展水準差距也愈來愈小，在提倡國家「共同富裕」的大背景下，逐步實現大灣區的「共同富裕」。

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

Youtube Channel：大灣區及內地生活

Instagram：@staceylan1710

Facebook：Stacey的葡萄酒世界

外匯市況
永豐金融集團
貨幣買入賣出
歐元/美元1.14401.1443
美元/日圓114.61114.64
英鎊/美元1.37071.3710
美元/瑞郎0.91450.9148
澳元/美元0.72840.7287
紐元/美元0.68550.6858
美元/加元1.25011.2504
歐元/瑞郎1.04631.0468
歐元/英鎊0.83450.8350
歐元/日圓131.12131.17
英鎊/日圓157.11157.16
澳元/日圓83.4983.54
更新時間:2022-01-13 14:18 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1825.81826.3
港金1692516932
倫敦銀23.13023.170
鈀金1892.51912.5
鉑金973.6981.6
美電7.79127.7917
更新時間:2022-01-13 14:18 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】