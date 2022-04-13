HKIE上任會長源栢樑：看好工科在香港和內地的發展空間

立足香港，放眼灣區，2021年8月廣東省人力資源和社會保障廳發布的《粵港澳大灣區（內地）急需緊缺人才目錄》或許會有啓示，因為以需求的崗位和專業來看，工程學學科出現頻率最高。

資深工程師、香港工程師學會（HKIE）上任會長源栢樑博士便相當看好工科在香港和內地的發展空間，並認為其重要性是無可替代的，「工程師係衣、食、住、行問題嘅解決師！」

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

每當有學生疑惑自己是否適合讀工程時，源栢樑都會指出：「如果你鍾意打遊戲機，即代表有興趣去解決問題，就已經有50%適合了。」

工程師涵蓋範圍廣

我們俗稱的工程，其實所涵蓋的範圍相當廣，既有歷史悠久的土木、建築、機械、電機等專業；也有針對新興產業的人工智能、機械人、大數據科學等專業。源栢樑建議學生切勿跟風，從自己的興趣及性格出發選擇專業方向。同時他亦指出：「從整個粵港澳大灣區來看，工程服務的市場明顯正在擴大。」

隨着香港國際機場三跑道系統、十年醫院發展計劃、新鐵路計劃及公共房屋發展計劃等多項大型基建工程陸續進行，政府未來數年在基本工程方面開支，未算新提出的明日大嶼及北部都會工程， 預計每年投資可逾千億港元，說明香港的工程業將會保持興旺。而在大灣區內地城市則可以看到更多的發展機會。

灣區發展空間大

源栢樑進一步指出：「以深圳舉例，城市面貌每天都有新變化，基建及鐵路每天都在發展中。」他續指，有市場分析師預計，2022年中國的基建投資成長有機會達到8%，「毋庸置疑，將來的機會在全中國。」

工程與日常生活息息相關，工程師不斷致力改善人類生活，尤其是從無到有的創新，可以帶來極大的成功感。源栢樑更認為，「未來是科技的世界」。

創新科技勢不可擋，他自己也投身推動創科行業，以「相信可看見，創新成蛻變」作為學會推動創新創科的口號。至今，HKIE已經與大灣區內地城市的13所創科孵化中心簽訂合作意向書，希望搭建一個平台，鼓勵有創業點子的青年工程師參與創科，並且有機會獲取創業資源。

建議港青多嘗試 放眼未來

所謂百聞不如一見，他建議到灣區讀書的學生，多見識和嘗試，尤其是深圳有很多創科基地，應尋找機會參與有規模、高質量的項目，「經驗和眼界很重要，畢業後，無論是留在內地還是回港，這些經歷都可以作為資格考核時的材料。」

雖然高尖端、新興科技具備吸引力，但有學生會因就業起步薪酬不如其他專業豐厚選擇「轉道」。源栢樑的看法是，人人都有現實考量，薪水不應該是年輕人最主要的考慮因素，要放眼未來的發展空間。同時，他呼籲港生趁年輕出去闖一闖，青春有時，不要限制自己的眼界。他說：「以前是沒有機會，現在有這麼多機會擺在這裏，為甚麼不試試呢？」

內地將為香港工程師執業提供便利

本身是從事醫院建築行業的他，年輕時步履不停，曾到英國和中東地區工作，屢次去內地考察。「事實上，香港一些顧問公司和發展商很早就開始與內地合作，內地很多大型項目的前期設計是出自香港工程人員之手。」在他看來，現在大灣區已經開放愈來愈多渠道給香港人才發展事業，就工程專業執業資格而言，新的制度讓香港工程專業人士對應內地註冊執業人員資格，讓他們能「直通」大灣區內地九個城市提供專業服務，該措施實施至2023年12月31日，屆滿前會作評估修訂。

源栢樑形容，HKIE已經與中國科學技術協會、廣東省電機工程學會簽訂資格互認協議，為香港工程師在內地執業進一步提供便利，融合是大趨勢。

如何成為香港註冊工程師

本港畢業生要成為香港註冊工程師，一般需完成HKIE認可的學士學位，再通過參加工程畢業生培訓計劃（Scheme A），由畢業生／見習工程師起步，通過2年在職訓練及累積指定專業經驗，再通過學會的專業評審，便可取得註冊工程師專業資格。

源栢樑指出，目前持內地高校學位證書的港生尚不能通過此途徑考牌，但仍有其他方式去取得該學會的法定會員專業資格。申請者須預早參考所需要具備的認許學術資格及相關工作經驗的要求，作出對應考量，落實並詳細記錄在案，最好有上級專業工程師審核加註，日後便會更容易通過專業評審。目前，該學會認許學術資格包括經該學會審核的工程學位及經「華盛頓協議」成員審核的工程學位。國家已於2016年成為「華盛頓協議」的正式成員，經由中國工程教育專業認證協會認證的相關工程學位，可獲各正式成員間相互認可。

若畢業生擁有非認許學術資格，申請者可透過個別評審的方法審核其學術資格是否符合法定會員的學歷要求，該學會會個別考慮每宗個案的申請。

以上三種情況，獲取註冊工程師專業資格的條件和時間有差異，源栢樑認為這並非大問題，相信之後會慢慢縮小差別。

• 經香港工程師學會評審的工程學位課程網址：www.hkie.org.hk/en/quali/program

• 「華盛頓協議」網址：www.ieagreements.org/accords/washington

• 中國工程教育專業認證協會網址：www.ceeaa.org.cn

• 香港工程師學會網站址：www.hkie.org.hk

晉身工程師的基礎

中學階段：培養良好語文、數學和科學思維能力

選讀科學及科技相關科目

大學/大專階段：選擇香港工程師學會認可工程學課程

裝備專業知識及良好溝通技巧

積極參與大學/大專工程學生會活動

加入香港工程學會成為學生會員

參考網頁：香港工程師學會 https://hkie.org.hk/zh-hant/