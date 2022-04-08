專家之言：港大學進軍灣區 區內升學更多選擇

明報升學網主編李大偉（David Sir）認為，有意到大灣區發展的人士可考慮到相關院校讀書深造，增強日後在區內拓展事業的競爭力。

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

國家教育部近年為香港學生在內地學習、就業和生活帶來各種便利；2017年推出的「就業報到證」政策，為在內地高等院校畢業並有意在內地工作的香港學生提供更大便利，讓畢業生的就業安排有更多選擇。

香港教育局與廣東省教育廳早在2019年簽署《粵港資歷框架合作意向書》，內容包括共同推動粵港資歷框架合作、探索建立大灣區各級各類教育與培訓學分互認機制，以及推動大灣區人才交流。

灣區分校 各有定位優勢

香港浸會大學聯合國際學院

由香港浸會大學與北京師範大學合辦，簡稱「北師港浸大」，是首間由內地與香港兩地合辦的大學。於2005年在珠海開辦，設有工商管理、文化與創意、人文與社會科學和理工科技共四個學部，以及研究生院。

第二期校園預計在2025年9月全面啟用，主力提供理工學科和研究生課程，聚焦大數據、人工智能、電子科學等專業領域。

香港中文大學（深圳）

由香港中文大學及深圳大學合辦，於2014年成立，設有經管學院、理工學院、人文社科學院、生命與健康科學學院、數據科學學院、醫學院和音樂學院，另有一個研究生院。

中大（深圳）更把港式醫療的經驗帶到內地，與深圳市政府合辦香港中文大學（深圳）醫院，預計在2026年啟用。

香港科技大學（廣州）

計劃今年9月在廣州南沙開校，以發展「交叉學科」為重點，學術架構設置功能、信息、系統、社會四大固定樞紐，下設16個可按需要調整的學域，包括先進材料、微電子、人工智能、計算媒體與藝術、物聯網、智能交通、智能製造、機器人與自動系統、金融科技、城市治理與設計、創新創業與公共政策等。

香港城市大學（東莞）

預計2023年正式開辦課程，設立理學院、工程學院、醫學及生命科學院、管理學院共四個學院，先行開設計算機科學與技術、信息工程、材料科學及工程、機械工程、能源與環境系統工程等學科專業。城大（東莞）目標是善用兩地的專長，推動「東莞製造+香港科創」雙贏局面及協助創新效應。

香港都會大學（肇慶）

由香港都會大學與肇慶市人民政府及肇慶學院共同籌辦，最快2023年開始首階段招生。該校以7個範疇提供約16個本科專業課程，包括創新及管理、財務及會計、創意藝術、應用科學、能源及環保、電腦工程及訊息科技及社會科學。

香港理工大學（佛山）

香港理工大學前年與佛山市政府簽署合作備忘錄，成立香港理工大學（佛山）。理大強調分校水平將與香港本校看齊，佛山是大灣區製造業強市之一，與理大在科學、工程和技術學科的優勢可以相輔相成。校方預計開辦學科包括機械人及人工智能等，並會先招收研究生之後再取錄本科生。

香港大學（深圳）

香港大學去年與深圳市政府簽署合作辦學備忘錄，計劃與深圳合作共建香港大學（深圳）（暫定），校園將選址南山區石壁龍片區。深圳校區將開辦本科生和研究生課程，以理學、醫學、法學、數據與智能、先進材料、金融科技等領域為主。

資歷獲承認 利日後發展

對有意離港升學的人士，最關心的當然是資歷認可的問題。David Sir指出，上述院校均由香港的大學、內地的院校，以及當地的教育部合辦，畢業生可取得由合辦院校發出的證書及由香港的大學頒發的相關學位，意味畢業生無論是回港還是留在大灣區繼續深造，還是就業，也不用擔心資歷認可問題。年初發表的《廣東省人力資源和社會保障事業發展「十四五」規劃》，廣東將全力深化人社領域創造性引領性改革，實施大灣區「就業通」、「社保通」、「人才通」及「治理通」工程，可望吸引更多港人到粵港澳大灣區工作或創業。

去年深圳市教育局發佈的2021年工作要點，表明粵港澳三地的教育及資歷體制需全面接軌，當中訂出了於大灣區制定「四互」合作機制的重點工作：分別為「教授互聘」、「課程互修」、「學分互認」，和「文憑互授」，目標為吸引一眾精英學生、院校和學者到大灣區發展，打造大灣區成為國家一流的教育重地。

部分專科執業資格仍待互通

惟粵港澳三地的法律、會計及醫療等制度始終有所不同，部分需要取得專業資格後執業的工作如律師、會計師及醫護人員尚未有完善的互通機制，香港學生在報讀這類課程時宜多考慮未來的發展方向，甚至能否回港執業等。