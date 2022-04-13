【遊走大灣區】蘭晶時間：BEEPLUS蜜蜂科技 創始人戴健進 Dave Tai：擁抱變化 創造價值

這家目前估值超過10億元人民幣的準獨角獸，其創始人是俗稱「90後」的香港人戴健進（Dave Tai）。

策劃﹕蘭晶

Presented by：WAW Creation

■ 戴健進

核心競爭力在哪裏

■ 我們具備很強的空間品質打造能力，有自己的設計研究院和S研究院，並將「Bring Life into Work」確立為產品設計理念之一，以提升辦公人群的幸福感。

我們擁有空間的運營和招商的管道和能力，能迅速將打造出來的空間填滿。從商業模式、產品構造，再到後續服務，相當於辦公界裏的萬豪酒店。

怎看灣區潛力

■ 在粵港澳大灣區這個國家戰略的歷史機遇下，對於很多的企業來說都是一個非常好的一個信號，或者非常好的一個潛力的市場。

粵港澳大灣區有兩個不同的制度，有不同的貨幣，在未來會有更多的聯動和融合，也會促成更大的市場，促進更多的經濟、人才包括貨物各方面的連通和聯動。我覺得這個營商環境非常的包容和開放，政府辦事非常的高效，所以我們的辦公總部也設置在大灣區這裏。

你的營運理念

■ 我們在營運方面，可以犯錯誤 但不能犯致命性的錯誤！

遇到困難和挑戰的時候，我們會馬上去調整去做一些「Recovery」，然後去幫助我們的公司和我們的企業走上一個正確的道路。

在這個過程中的不斷反覆運算，不斷的蛻變，從而不斷的進步，不斷的去重塑自己！

創造價值的重要

■ 我們一直都在堅持創造價值，我們一直都希望為物業的資產端創造更好的空間，幫他們去盤活和趣化產品。而在另一端，則是怎麼去給辦公的人群一個更好的辦公環境和更高品質的辦公體驗。

其實這也是商業本質最重要的東西，就是你需要創造價值，並且有人願意為你所創造的價值去「買單」。

和深圳的緣份

■ 我來了深圳有五年多時間，很榮幸，非常的感恩。

其實公司業務也有很多在深圳，包括我個人也是跟深圳這個城市一起成長的。

過去我每次回香港，路上都會看到蛇口有幾個大字「時間就是生命效率就是金錢」，驅使我前進、不斷往前衝！

我很感恩，作為一個香港人能在深圳這裏找到一個能夠實現自己價值的地方以及平台。

港澳年輕人的機遇

■ 在大灣區的戰略機遇下，我覺得現在是最好的黃金時期，香港和澳門年輕人都有自己的特殊優勢和擅長，相信大灣區可以讓他們一展所長，也讓他們有更多的選擇，更可以去嘗試一些完全不同的行業，嘗試完全不同的生活方式，甚至完全不同的人生！

對港澳青年來說，一定要把握好自己的機會，了解自身的優勢，然後把自己的優勢在這個時代中更好的發展出來，為社會作出更好的貢獻。

希望和目標

■ 目前的BEEPLUS，仍在不斷的在尋求拓展、突破及新的增長點，我們希望可以在行業內做出更多的影響力。成為一個辦公界的知名平台，讓更多城市裏面的人體驗和感受到這種辦公和生活結合的理念和方式。

我希望可以把BEEPLUS做到一個中國驕傲的品牌，讓大家感到自豪的一個品牌。

給有志創業者的建議和意見：擁抱變化 持續的創造價值

BEEPLUS蜜蜂科技校規：為努力鼓掌 只為結果「買單」

Profile

戴健進 Dave Tai

．蜜蜂科技BEEPLUS 聯合創始人

．入選福布斯2020年度30歲以下精英榜（30 Under 30）

戴健進，90後，畢業於北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院應用心理學專業，在校期間與校友共同創立蜜蜂科技BEEPLUS。該公司成立於2015年9月，被譽為新辦公生態的引領者，同時亦是「中國新經濟準獨角獸企業」及「粵港澳大灣區新經濟Top100企業」。

目前，BEEPLUS 已在北京、上海、廣州、深圳、珠海、杭州、成都等一線城市及新一線城市打造了多個甲級智慧辦寫綜合體和3家國家級、省級、市級創新載體，以及多個港澳青年創業孵化基地專案，超10萬平方米星級管家式產業空間管理面積，為100+港澳創業團隊、200+港澳青年提供優質的創業就業場地和服務。

打造估值逾十億準獨角獸

BEEPLUS為所在地城市集聚社會資本 200 億，集聚世界五百強企業（含分支機搆）15 家，集聚獨角獸及上市公司（含分支機搆）18 家，集聚戰略新興產業企業（含分支機搆）320 家，集聚高層次人才 2000+，貢獻智慧財產權申請量3500+，空間產出的地均 GDP超過空間所在地的地均GDP 3.1倍。現階段，BEEPLUS保持年均超 500%的業績增速，完成 B3 輪億元融資，總估值超10億元。

戴健進在內地創業期間，仍關注香港青年人的發展，每年舉辦50+場深港青年交流、企業參訪等活動，並提供創業指導服務，推動香港創業團隊到內地發展，是香港青年在內地就讀、創業的代表。

觀世界 見智慧

大灣區的市場、潛力無可估量。

灣區人灣區事，蘭晶喜聞樂道，在特定的時空，她相約各行各業精英，暢論人生。

立即掃描微信影音號「蘭晶時間」，觀看BEEPLUS蜜蜂科技創始人戴健進的足本專訪。