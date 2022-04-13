【遊走大灣區】蛇口SO創意碼頭 復古新潮兼具 塗鴉藝術 X 街頭文化 X 創意產品

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

這家「隱身」於蛇口港灣的獨棟藝術樓「SO創意碼頭」於年多前低調開張，目前是深圳九成人還不知道的小眾目的地。SO創意碼頭主體建築共有五層，雖然目前三、四、五樓因布展原因暫不開放，但一、二樓的創意店舖、空間仍值得大家好好逛一逛。

無人值守「BEER BUDDY」

來到創意碼頭，正門的T HOUSE TIME茶館是甲骨文主理的新派茶館，是不錯的吹水飲茶的好地方。不過更有體驗感的，可能是BEER BUDDY，這間無人值守的精釀啤酒體驗館，在我看來就像一台開往夏天的24小時大篷車。有風的夜晚在復古吊燈下，「拎」着啤酒在走廊吹海風，獨自一人放空或者是和朋友隨意聊天，感覺夠爽。

二次元風「Weird & Funny's Burger」

往裏走就是一樓的Weird & Funny Studio，這裏是插畫師Ryan的創意空間，高飽和度又趣味性極強的「虛擬漢堡店」也許是園區裏最讓人印象深刻的一家。Weird & Funny' s Burger的空間用了大面積的橘色和綠色，熱情十足讓我們想起童年最愛吃的彩色橡皮糖。牆面上裝飾着有點「二次元」風格的創意地毯，鬼馬可愛，手感舒服。在Weird & Funny' s Burger的很多角落都可以找到對比度極高的彩色家具、彩色復古裝飾，在這裏拍照，好像整個人都變得古靈精怪起來。

人氣滿Fun「WISEMAN'S ROOM」

SO創意碼頭人氣最高的「房間」必定是WISEMAN'S ROOM，滿眼的紅色讓我們彷彿去了澳門的可口可樂博物館。這間「ROOM」圍繞着WISEMAN BEER展開，其實這早就是甲骨文創意的網紅產品了。WISEMAN BEER有別於普通啤酒包裝，它藝術性更強，將輕鬆怪誕的立體浮雕紅色小人置於瓶身，共鳴和透視感一觸即發。紅色雕像、紅色手推車、紅色拳擊手套、紅色椅子、紅色壁畫，把自己投入其中，再內斂的人也能激發內心很Rock的一面。

在SO碼頭拍照，不必找甚麼特別角度，一樓水泥原色配復古綠框架的視窗，樓梯轉角，還有各個風格各異的STUDIO都出片率極高。

有時間的話，來這個復古又新潮的地方，無論是走走停停，或者慢慢發呆，值得你細意體驗藝術家們留下的別樣文藝氣息！

SO創意碼頭

地址：深圳蛇口港灣大道7號

交通：地鐵2號線蛇口港站D1出口

開放時間：10:00-19:00

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

Youtube Channel：大灣區及內地生活

Instagram：@staceylan1710

Facebook：Stacey的葡萄酒世界