【遊走大灣區】蛇口SO創意碼頭 復古新潮兼具 塗鴉藝術 X 街頭文化 X 創意產品

「SO創意碼頭」是深圳蛇口一個小型的創意園區，以舊建築為基底，建築上保留了原始風貌，僅在部分細節之處做了創意改造。雖然園區尚未為大眾所熟識，卻吸引了不少藝術家、插畫師、創意機構進駐，將塗鴉藝術、街頭文化、創意產品集結在一起，創造了不少高飽和度的佈景，來衝擊我們的視覺體驗，還有不少無人值守的「創意現場」給大家慢慢體會。
Presented by：WAW Creation
這家「隱身」於蛇口港灣的獨棟藝術樓「SO創意碼頭」於年多前低調開張，目前是深圳九成人還不知道的小眾目的地。SO創意碼頭主體建築共有五層，雖然目前三、四、五樓因布展原因暫不開放，但一、二樓的創意店舖、空間仍值得大家好好逛一逛。
來到創意碼頭，正門的T HOUSE TIME茶館是甲骨文主理的新派茶館，是不錯的吹水飲茶的好地方。不過更有體驗感的，可能是BEER BUDDY，這間無人值守的精釀啤酒體驗館，在我看來就像一台開往夏天的24小時大篷車。有風的夜晚在復古吊燈下，「拎」着啤酒在走廊吹海風，獨自一人放空或者是和朋友隨意聊天，感覺夠爽。
往裏走就是一樓的Weird & Funny Studio，這裏是插畫師Ryan的創意空間，高飽和度又趣味性極強的「虛擬漢堡店」也許是園區裏最讓人印象深刻的一家。Weird & Funny' s Burger的空間用了大面積的橘色和綠色，熱情十足讓我們想起童年最愛吃的彩色橡皮糖。牆面上裝飾着有點「二次元」風格的創意地毯，鬼馬可愛，手感舒服。在Weird & Funny' s Burger的很多角落都可以找到對比度極高的彩色家具、彩色復古裝飾，在這裏拍照，好像整個人都變得古靈精怪起來。
SO創意碼頭人氣最高的「房間」必定是WISEMAN'S ROOM，滿眼的紅色讓我們彷彿去了澳門的可口可樂博物館。這間「ROOM」圍繞着WISEMAN BEER展開，其實這早就是甲骨文創意的網紅產品了。WISEMAN BEER有別於普通啤酒包裝，它藝術性更強，將輕鬆怪誕的立體浮雕紅色小人置於瓶身，共鳴和透視感一觸即發。紅色雕像、紅色手推車、紅色拳擊手套、紅色椅子、紅色壁畫，把自己投入其中，再內斂的人也能激發內心很Rock的一面。
在SO碼頭拍照，不必找甚麼特別角度，一樓水泥原色配復古綠框架的視窗，樓梯轉角，還有各個風格各異的STUDIO都出片率極高。
有時間的話，來這個復古又新潮的地方，無論是走走停停，或者慢慢發呆，值得你細意體驗藝術家們留下的別樣文藝氣息！
● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。
● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。
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● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。
● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。
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