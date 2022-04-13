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【遊走大灣區】灣。區。周。記：「大灣區大學」 料2023年建成啟用

自粵港澳大灣區橫空出世後，人們會很自然地將它與世界其他三大灣區進行對比。世界三大灣區包括日本東京灣區、美國三藩市灣區、紐約灣區，均具有世界級城市群和頂尖的商業體系，同時彙聚了眾多各層次的高校。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

大灣區暫欠頂尖名校

眾所周知，紐約灣區擁有普林斯頓、哥倫比亞、耶魯、康乃爾大學等常春藤高校，並以紐約為中心向外輻射，在灣區周邊更有哈佛大學、麻省理工學院等，共同組成美國東部沿海大學群。在三藩市灣區的矽谷坐落有史丹福大學、加州大學-伯克利、加州大學-三藩市等優秀高校。加州的公立高校群，甚至被認為是「世界上最傑出的高等教育系統」。東京灣區除東京大學外，還有擅長理工學科的東京工業大學、以「企業家搖籃」著稱的私立高等學府慶應義塾大學，以及政商界名流的母校早稻田大學等，聚集了一批日本優質的高教資源。

與三大灣區相比，粵港澳大灣區在世界一流大學的維度上處於相對弱勢，在大灣區九市中，除廣州外其餘各市的高等教育原先都存在短板，如今東莞、佛山、珠海等市都有自己的高校籌建計畫。

 

兩大校區 重心理工科

「大灣區大學」正是在這樣的背景下應運而生；是的，大灣區有了一所以「大灣區」命名的「大灣區大學」。這所大學規劃設計有兩個校區，其中一個位於東莞松山湖科學城，佔地約250畝，選址濱海灣新區威遠島的濱海灣校區佔地則約2,100畝。據說，辦學方向會偏理工科，預計在2023年建成並投入使用。

大灣區大學的構想，據悉最開始是由深圳的企業家提出，不過未見後續的建設安排。因此，東莞搶抓機遇，並得到廣東省教育廳的支持。其實以大灣區命名的大學，無論是在深圳還是東莞，都是在大灣區，並且也可以逐步有效地補齊大灣區各個城市高等教育的不足。

 

由量變到質變

不難看出，目前大灣區的高等教育容量還不飽和，高校的發展尚有很大的空間，高校不妨多一點，有利於形成規模集聚效應。相比擁有世界一流大學，建立起一個完整的高等教育生態體系，對一個地區而言更重要。大灣區內各梯度的高校數量較為完備，大有發展成高水準大學集群的潛力。重要的是各高校需要做好定位，找到自己的辦學特色，培養出適合大灣區未來發展建設的優秀人才，進而反哺大灣區，支撐區域發展。

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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