大灣區融合勢在必行 商用服務業及金融業人才需才殷切

全球知名英國上市專業招聘公司Michael Page香港區常務董事翁傲嘉Olga Yung鼓勵大學生在求職時可以更加「open minded」一些，讓自己的選擇有更多可能性。

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

據政府統計處最新公布，去年12月至今年2月經季節性調整的失業率升至4.5%，就業不足率增至2.3%。Olga坦言，就業環境對應屆畢業生來說壓力比較大，大部分空缺崗位目標是有工作經驗的人才。招聘應屆畢業生時，僱主比較看重的反而是一些軟性條件，例如語言能力、溝通能力和工作態度等。

精通普通話會獲「加分」

教育背景是否會成為應屆畢業生取得offer的一道門檻呢？

Olga指出，公司在請初級員工時，畢業學校不是一個決定性因素，反而比較看重求職者的性格和態度、是否了解公司信息及崗位要求、談吐間有無誠意和常識等等。例如，很多內地畢業回來的港生在面試中表現得比較積極，僱主普遍反應是他們的前期調查功課做得很足，不辭辛苦蒐集資料，這給僱主留下深刻印象。無論你是哪裏畢業，機會是平等的。

本港大多數行業對語言能力都有相當高的需求。「不可否認，語言能力仍然是眾多技能中排在首位的。」Olga說，「如果求職者會中文當然是加分項。」隨着粵港澳大灣區規劃逐步推進，跨境融合措施漸漸完善，香港與內地的人才流動將變得更頻繁，精通普通話的人才將在就業市場上佔有優勢。

內地企業發展前景看好

另一方面，Olga看好內地企業在香港的未來發展。她說，「這些知名的中國內地企業發展穩健，為求職者提供了諸多有吸引力的條件，包括工作的穩定性、高薪報酬、豐厚獎金和全新的項目等，甚至還有在大中華區以外職業發展的機會。」

而對於在「大灣區青年就業計劃」中有近七成人前往深圳和廣州一事，Olga分析指，深圳和廣州是大灣區的熱門城市，深圳的科技行業機會最多，廣州圍繞電子商務產業也有很多工作機會。

疫情兩年間，消費和旅遊服務業等傳統行業影響比較大。但同時，也出現了許多新的行業趨勢。Olga說，金融科技、IT安全和雲服務等市場呈現增長趨勢，還有加密貨幣產業（crypto industry）也是一個蓬勃發展的市場，該產業中的每一個環節都有很大的招聘需求，「金融服務業新增的就業機會，至少一成來自該行業。」

給應屆畢業生的兩點建議

新冠疫情總有過去的一天，Olga呼籲年輕人不要放棄。但她強調，每個面試機會都比之前更加珍貴，因此應花費200%的努力準備面試。針對應屆畢業生求職，Olga給出兩點建議。

第一，提前做好求職公司的信息資料蒐集，關注所在行業的趨勢和重要事件。HR一般會問：「為甚麼想加入我們公司？為甚麼想從事這個行業？」如果準備充分即可在面試中輕鬆應對這些問題。如求職者沒有做足準備，無法回答，會令面試官感到欠缺誠意。

第二，在選擇工作時，不要抱有「非此不可」的想法。Olga解釋，有的求職者比較挑剔，其實每一份工作都是一次經歷，經歷即經驗；她建議靈活變通，不要因為挑剔反而錯過了機會。

大灣區招聘市場趨勢

大灣區正在成為世界級的科技製造中心，Michael Page Hong Kong調查報告指出，信息通信技術、製造業和消費品是灣區內三大成熟行業，目前存在的主要挑戰在於語言壁壘和精益製造，未來需要深度踐行全新的工作方式，同時大規模的人才本地化、靈活的工作環境，以及現代通訊工具的廣泛使用是大趨勢。

人才儲備前三：香港、深圳、廣州

吸引人才三大因素：公司平台 、薪酬福利和職業發展

人才選聘三大標準：學歷背景、公司平台和項目經歷

三大熱門人才：雙語技術人才、醫療保健與生命科學專家、製造業資深從業者