專家之言：灣區升學須留意學歷認受性

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會計師部分考試科目相互豁免

會計學向來是受港生歡迎的學科，目前要在香港成為註冊會計師必須參加並通過香港會計師公會（HKICPA）的專業資格課程（QP）考試。該會與中國註冊會計師協會簽訂《內地與香港註冊會計師部分考試科目相互豁免實施協議》，受認可內地會計學本科及研究生課程畢業生可選擇併考QP及中國註冊會計師全國統一考試。當考取QP全科合格後，根據相互豁免協議，可獲豁免中國註冊會計師協會全國統一考試四份考卷，只須考取餘下三份考卷。取得指定會計實務經驗後，便可申請成為內地註冊會計師，亦可向香港會計師公會申請香港註冊會計師資格。

全國現時共有12所高等院校開辦的會計課程得到公會的認可，其中9所參與「文憑試收生計劃」，讓港生以香港中學文憑試成績申請報讀。9所院校之中，有2所位處大灣區內，分別是暨南大學和廣東外語外貿大學。

內地讀中醫須通過本地執業試

中醫學是其中一個港生到內地升學熱選的科目，不過要在香港成為註冊中醫，必須完成香港中醫藥管理委員會轄下中醫組認可的中國執業訓練本科學位或相關課程，並通過中醫組舉辦的中醫執業資格試。目前，有30所內地院校開辦的中醫本科學位課程獲中醫組的認可，畢業生符合資格可參加中醫執業資格試。30所內地院校之中，有15所參與「文憑試收生計劃」，其中暨南大學、廣州中醫藥大學和南方醫科大學位處大灣區，相關院校均接受港生以香港中學文憑試成績申請入讀。

工程行業近年一片好景，本港工程界對人才需求甚殷，然而要在行內有長遠發展，香港工程學會頒授的註冊工程師資格必不可少。要取得註冊工程師資格須擁有經該學會審核，或經「華盛頓協議」成員審核的工程學位。中國已於2016年成為「華盛頓協議」的成員，經由中國工程教育專業認證協會認證的相關工程學位，獲該協議成員間的相互認可。港生如打算到內地修讀工程學相關的課程，須留意課程是否得到中國工程教育專業認證協會的認證。

不同專業學歷認受各不同

其他專業方面，David Sir指，社工、護理和法律等目前香港和內地仍沒有任何互認機制，港生到內地攻讀相關課程取得的學歷後，暫未有直接途徑回港取得執業資格。他們可以將學歷交予相關專業團體或註冊機構作個別評審，以爭取參加執業試的資格。

他又建議有意到內地升學的港生登入「內地高校香港學生實習就業資訊平台」，了解更多就業資訊。該平台由教育局委託中國教育留學交流（香港）中心管理，提供一站式支援。知己知彼，掌握更多資訊，作好升學選科及擇業的規劃，開創美好前程。

文憑試收生計劃查詢

普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生辦公室：eea.gd.gov.cn

香港教育局：www.edb.gov.hk/admissionscheme

內地高校香港學生實習就業資訊平台

網址：www.ujobs-mainlandhe.hk

參與院校名單：https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/postsecondary/policy-doc/pilot-scheme/scheme_2022/list.pdf