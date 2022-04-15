深圳內望：疫情壓制供需 回暖趨勢隱現

按照以往的經驗，3月一般會出現傳統小陽春，主要的原因是2月份的需求被壓制，春節後需求逐漸釋放出來，加上年終獎金的發放，均會刺激買房，最後會有一波行情出現。但是，今年小陽春的勢頭被疫情壓抑，3月份開始，深圳疫情持續爆發，月初雖然還不算特別嚴重，但是已經有不少社區被封閉管控。踏入3月中旬，深圳按下暫停鍵，所有經濟活動、民生活動都要暫停，無論是售樓處、中介代理還是社區全都封閉。在禁足一周的時間下，深圳房地產市場基本上完全停頓。

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

解封後恢復快 料迎小陽春

解封之後，深圳房地產市場恢復的還是很快的。一方面是成功壓制疫情，深圳每日新增個案降至個位數，封控區域快速減少，疫情基本得到控制，威脅逐步消退；另一方面，深圳購買力充足，壓抑已久的需求蠢蠢欲動，釋放出來的力量還是蠻大的，報復性買房啟動。同時，其他利好消息也不斷，一是，股票市場上市房企價格大幅反彈，無論是融資方面的放寬，還是全國調控政策鬆綁，對發展商都是利好。再加上傳言深圳二手參考價上調在即，深圳房地產市場有機會重新回到上升軌道，在買漲不買跌的作用下，客戶買房的欲望正在不停加大。因此，3月份總體成交量比2月份還是有所增加，但與以往的3月份來相比，還是較為失色及低迷，小陽春還沒有到來。但小陽春一般是只會遲到，卻不會缺席，所以估計4、5月深圳大概率將迎來小陽春。

房地產政策見寬鬆

新房方面，發展商還是比較謹慎，推盤量不大。發展商大多以觀望市場銷售情況和政策變動為主，看清楚形勢，留意房價是不是有機會鬆動。今年以來，全國已經有近70城房地產政策出現鬆綁，從關鍵的限購、限貸、限售，到公積金、利率等。近期，多個省會城市也開啟鬆綁，哈爾濱取消限售，鄭州放寬限貸、限購，福州鬆綁限購，青島放鬆限售等等，省會城市紛紛鬆綁，代表了房地產政策寬鬆將成為主旋律，對發展商來說是一劑強心劑。疫情影響下，封城、封區導致發展商拿了證也只能延遲推盤，但預計疫情穩定後，推盤量將會逐步增加。

深圳新盤提價第一響

臨近3月末，新城控股將其坪山項目提價，打響了深圳新房漲價第一槍。以前都是市場承壓後，發展商爭相提供優惠，變相降價。由於買家買漲不買跌，降價促銷進一步加速了樓市下行。下行到一定程度後，大概率會出現房價企穩甚至開始谷底反彈跡象。當房價開始調頭上漲，樓市氣氛就會逐步回升。現在開始有發展商加價，作出帶頭作用，其他發展商也可能跟進。

在政府允許的情況下，接下來發展商開始提價的希望還是很大。剛開始的時候，很大可能還是取消優惠等方式，以達到變相提價的目的，後續新房價格有機會穩步上漲，市場氣氛會逐步回暖。

土拍限價上調

另一方面，限價政策也有可能正在放鬆， 從月末政府公示的今年第一批集中土拍來看，各區新房限價較去年最後一次集中土拍限價有了一定的上調；特別是光明區，限價上調非常明顯。限價上調預示政府將房價往上調的動機還是比較明顯的。發展商沒有合理的利潤根本難生存，上調限價有望改善發展商經營狀況。當然，最終還是要觀望接下來土拍的情況，如果競爭激烈，發展商急於拿地，說明發展商還是看好後續市場。如果發展商比較謹慎，說明對後續市場依然比較悲觀。

二手房方面，封區、封城影響還是比較大，業主不想陌生人來看房，客戶也不想到處跑，看房行為大幅減少。二手房參考價有望調高，二手房成交價格才有機會上升。從投資價值來看，買漲不買跌的作用下，如果二手房參考價落實調高，相信二手房交易量將會有明顯改觀。

預測二手與新盤成交將「五五開」

過去很多年，深圳二手房成交量都是高過新房的。近一年來，新房成交已經超過於二手，這是反常的現象，反映二手成交量嚴重偏低。只要政策鬆綁苗頭出現，二手成交量反彈幅度相信會非常可觀，之前調整愈大，之後回檔幅度就愈大，所以二手房反彈空間遠大於新房。

預計未來一段時間，二手房將會逐漸回歸正常，今年有機會出現二手房與新房二分天下的局面，回到市場成交量「五五開」水平。