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非加籍港人買加拿大樓要趁早 多倫多North York地鐵沿線豪宅及 短期樓花Townhouses & Condos復活節展銷

近期多倫多地產成交價屢創新高，樓房交投熾熱，反映買家在疫情下都無懼風雨頻出搵樓，有些買家更選擇不用睇樓，見「啱自己」的單位就「落」Offer，所以近期出現很多「搶Offer」的情況，價高者得，很多物業放盤2至10天已售出。由於市場熾熱，不少業主認為價錢可再看高幾線，也導致市埸盤源不多。

眾所周知，多倫多是加拿大的經濟心臟，也是北美洲第二大金融體系，未來幾年更有大批新移民湧入多倫多，供不應求，實屬合理。也因此加拿大樓房市場平均價錢，在近兩年內升了50％，政府更在上周推出草案，兩年內將不接受海外買家買加拿大樓，目前非加國籍人士在加拿大買樓每年低於3％，相信新政策並不會影響樓價。

沒有加拿大國籍的香港人想買加拿大樓，要盡快趁早購買了。

 

製作：WAW Creation

 

 

康榮國際因應市場需求，本周末除了帶來多倫多許多香港人選擇聚居或先投資後自住的地區——North York北約克Bayview Village區地鐵沿線、名校網地段的低密度豪宅項目外，還同場推介預計一年內收樓的北約克大型綜合社區住宅屋苑Townhouses & Condos項目。

 

Bayview Village區Bayview & Sheppard 地鐵沿線低密度豪宅項目

項目坐落Bayview Village區，位於主街道Sheppard Ave. E & Bayview Ave. 步行10分鐘到達 Earl Haig著名學府，鄰近多個國際級豪宅地段，步行2分鐘到達Bessarion地鐵站，鄰近 Fairview Mall、Empress Walk, Yonge/ Sheppard地帶，地鐵可通往多倫多金融中心及多個商場，包括前往U of T多倫多大學、Ryerson懷雅遜大學及York約克大學亦相當方便，將來地鐵更可直達萬錦市及列治文山。

 

交通便利 生活配套齊全

項目鄰近北約克商業中心、市政廳及政府大樓及多個公園，有Highway 401、407、404、DVP 高速幹線公路，方便穿梭大多倫多各處，例如萬錦市、列治文山，密西沙加，國際機場，金融中心、四間大學，四通八達。

由項目步行3分鐘便到達Bayview Village Shopping Centre高級購物商場，這個區內最高級購物商場有44萬平方呎，擁有110間高級商店，包括Loblaw & LCBO兩間北約克旗艦店、意大利高質食材超級市場及多間星級餐廳。

項目樓高12層，低密度及私隱度高，一共有超過170個單位。單位用料豪華，樓底高達10呎，配合特大露台，送隱藏式家庭電器及石英石櫃面，兩房加書房可變三房用，適合學生，回流人士及上班一族，現時更加送高級用料升級組合、全年包租保證及提供摸貨優惠，還提供20%特長兩年分期付款。

同時，項目還提供有24小時禮賓服務、華麗大堂、及六星級會所等服務。

 

同場推介 北約克兩層複式Townhouses & Condos單位

同場推介的項目也位於北約克，現已動工，預計一年收樓，由住宅Condos及聯排別墅兩層複式Townhouse Villas組成，擁有特大露台、無敵公園景觀、五星級酒店用料、雲石浴室、雲石廚房、石英櫃面、高級廚櫃等，其中包括德國名牌Miele家庭電器、隱藏式雪櫃、洗碗機等，用料上乘，更送全年包租保證。項目還設有80,000平方呎的超級會所設施 Mega Club。

 

大型45畝屋苑社區短期樓花

北約克大型綜合屋苑社區帝景豪城Park Place佔地超過45畝地，社區規劃完善，就像藍籌屋苑，屋苑內有八畝公園、溜冰場、商店、銀行、診所、托兒所、學校、大型超市、便利店、圖書館、餐廳、咖啡店一應俱全，屋苑提供高速光纖上網，配套完善。

項目極具地理優勢，位於多倫多北約克 Sheppard Ave. East及Bayview至Leslie 街，住戶駕車經高速 401及404/DVP是十字型幹線交匯點，可到達多倫多東南西北任何地方，非常方便。只需約10多分鐘車程，便可到達 Downtown 市中心、萬錦市、列治文山、密西莎加；步行5分鐘便到地鐵站或GO火車站，方便到達多倫多不同地區。此外，項目鄰近Bayview Village及Fairview購物商場，日常生活相當方便，同時還鄰近豪宅區及不同名校及私立學校，讓下一代擁有美好的學習環境。

 

香港獨家代理康榮國際提供：

北約克Bayview Village低密度豪宅項目

．獨家展銷優惠

．獨家展銷折扣優惠

．首期港幣19萬餘元起

．項目可貸款

．送香港來回加拿大機票

．送全年包租保證

．高級品牌家庭電器

．送用料升級組合

．延長分期訂金優惠

．收樓前可轉手（摸貨）

 

多倫多北約克《Bayview Village》地鐵沿線 Bayview & Sheppard低密度豪宅項目及

同場推介North York Townhouse & Condos

香港發售展銷會

日期：4月15日 至 4月18日（星期五至星期一，連續四日）

時間：上午11時至晚上6時

地址：康榮國際集團展銷廳 香港銅鑼灣軒尼詩道458至468號金聯商業中心22樓全層（港鐵站Ｃ出口）

電話：（852）9828-9959

Whatsapp：wa.me/85260513102

Email：info@HongWin.com.hk

註：為保障客戶，康榮國際於接近2,000平方呎的展銷地點與會期間，將採取一系列防疫措施，並全以一對一獨立房間展開諮詢及講解。康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，場內將定時清潔及消毒。

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