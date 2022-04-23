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【遊走大灣區】蘭晶時間：廣東英國商會主席趙利民Jeremy Sargent：35年中國情 灣區夢

今年55歲的Jeremy Sargent有一個極富時代色彩的中文名—趙利民，他是中國改革開放後迎來的第一批留學生。從1987年到中國留學，隨後創業，至今已有35年的光陰。

蘭晶邀來Jeremy，為我們講述他的中國故事。

 

策劃﹕蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

上世紀80年代，Jeremy曾在香港待過一段時間，通過看電視字幕對中文產生了興趣，也對中國產生了好奇。而那時外國人進入中國並不容易，父親建議他改變計劃，先到中國學習中文，父親的鼓勵徹底改變了Jeremy的生活。

 

面臨的挑戰

初到中國，Jeremy是一個新晉律師，沒有客戶、沒有本地經驗，他從零開始積累經驗和知識。「這有點像一個雪球，你知道的愈多，就會變得愈自信，接着會有更多的工作可做。」

除了語言，還有中國的法律要學。Jeremy買了所有關於中國法律的教科書，和同事朋友多交流，強迫自己邊學習邊實踐。更重要的是要了解每個規則在中國是如何具體執行的，這和其他地方會有所不同。碰壁時，Jeremy會想辦法繞過它，再碰壁，就越過那堵牆，儘管有時會令人沮喪，但總能朝着正確方向前進。

 

令人興奮的大灣區

大灣區政策的落實令Jeremy感到興奮，他認為這個經濟體蘊藏巨大的商業機會，因為城市之間從競爭到聯合，每座城市都有自己的角色。作為外國投資者，他看到的不僅僅是數字和行業的關注，還會關注文化、歷史等「軟因素」。因為想要吸引高層次、國際化的人才，不僅僅需要商業機會，還要提供優質的生活方式。他希望大灣區未來開放程度可以更高、更人性化。

 

The Happy Monk的持久生命力

Jeremy創辦的餐廳The Happy Monk已經走過12個年頭，餐飲業難做，Jeremy的秘訣是，第一對品牌保持忠誠，每一個環節都要做忠於品牌的事，不走捷徑。其次是專注於團隊，品牌和業務必須從內部構建，必須像對待客戶一樣對待和發展團隊，為他們提供良好的體驗。第三，有一種不斷努力改進的企業文化，專注於團隊發展和客戶體驗提升，如此一來，相信其他問題將可以迎刃而解。

Jeremy正在支持一些慈善項目，包括與廣東農村一所學校合作幫助女孩接受教育。因為他發現消費者對品牌的期望是它更具備社會責任，做慈善是一件雙贏的事。他認為，幫助別人成長很有意義，並一直堅持以正確方式影響周圍的人做一位好公民，甚至將此看成人生的遺產。The Happy Monk可以吸納很多年輕人，過去十年看到他們一步步成長，甚至有了自己的家庭，生活得到改善，並且把思維方式也傳遞給下一代，這給了Jeremy很大的成就感。

 

切記調查和「試錯」

對於有計劃進軍中國市場的企業，Jeremy直言，首先要盡職調查，因為中國不僅僅是一個廣闊的、同質的市場，其多樣性是難以置信的，並體現在地理、文化、語言、人們的生活方式和消費模式等等，這些要去理解，而非假設。

其次，要有耐心，需要大量試錯才能達到目標。因為中國是一個以關係為基礎的社會，事情並不像表面所見，而理解這些細微差別需要時間、精力、努力和激情。挫折和挑戰都會有的，但如果堅持下去，在大多數情況下會達到理想目標。

 

 

給年輕人的話：體驗很重要！

Jeremy建議年輕人，在人工智能飛速發展的今天，獲取硬技能很容易，但是軟技能需要積累，比如溝通力、傾聽力、領導力、表現力等等，這些技能非常重要。Jeremy在30歲時開始第一份正式工作，回看事業起步那5年，他覺得做過最正確的事就是沒有急於求成，做最好的和真實的自己，好過整天試圖超過周圍人。

當今社交媒體風靡一時，Jeremy提醒年輕人保持真實，盡可能體驗不同的事情，不要一開始就只關注金錢，抓住機會，敢於承擔風險。很多人在生命的盡頭會說：『真希望我能冒更多的險，而不是站在原地。』

 

 

廣東英國商會和趙利民

廣東英國商會正邁向26年，起初這是一個非正式組織，只有幾個英國人，或者為英國公司工作的人，大家每個月在酒吧和餐廳喝酒聊天。

Jeremy看到了機會，於是建立起一個會員體系，並組織有規律的內部和外部活動等，讓商會成為一個非常有用的平台，會員更可以在這裏獲取知識和經驗。

 

 

觀世界 見智慧

大灣區的市場、潛力無可估量。

灣區人灣區事，蘭晶喜聞樂道。在今期的蘭晶時間，她相約廣東英國商會主席趙利民Jeremy Sargent，暢論35年的中國情緣。

大家可以掃描微信影音號「蘭晶時間」觀看相關影片。

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