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【遊走大灣區】讓藝術開啟「未來新世界」

經歷封城一周後的深圳，城中活動已有序恢復，例如大家熟悉的前海萬象城，其中一層便化身粉色海邊沙灘，實在令人興奮。與此同時，萬象前海的「未來新世界」展覽，更匯聚數十位國際潮流藝術家的作品，以藝術來開啟一場對未來的創想。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

400平方米粉色沙灘

在前海萬象城的L1層桂灣大街，約400平方米的粉色細沙佈滿整條大街，有沙灘椅、遮陽傘，還有3米高的粉色小熊鋪陳其上，儼然成為一座「粉色樂園」。據知這裏原本是藝術季為網紅打卡作準備，現在自然成了小朋友玩耍的天地。這裏的沙並不是真的沙，而是一種粉末，有點涼，拍一拍就掉。粉色沙灘拍照很美，還可感受粉色的治癒感。只是由於沒有遮擋，在中午太陽最猛的時候，小心會曬傷。

此外，萬象前海目前正在展出的展覽以「未來新世界」為主題，數十位國際潮流藝術家用藝術作品，開啟一場對未來的創想。

展覽位於商場2至3層，多個碩大的透明玻璃盒，展示村上隆、安迪·沃霍爾、達明安·赫斯特、阿斯巴甜和王業豐等國際前衞藝術家的作品。漫步其中，恍若置身於未來的通道。

 

高雅與通俗《太陽花》

《太陽花》，是「超扁平」風格藝術家村上隆最具代表性的藝術形象。村上隆的作品集高雅藝術與通俗文化之間的對立元素，同時又保留了娛樂性和觀賞性。本次展出的《Jelly Eyes Flower Stand》，全球限量30版。太陽花以佈滿水母眼組成的花瓣圍繞，細看略帶幽暗。但村上隆以彩色花瓣和巨大笑臉來與其映襯，消解了眼睛給人帶來的恐懼，也成就了他個人獨特的視覺符號。

 

美國口味《瑪麗蓮·夢露》

《瑪麗蓮·夢露》，是波普藝術家安迪·沃霍爾經典代表作之一。作品以瑪麗蓮·夢露在電影《飛瀑怒潮》的劇照為畫面的基本元素，大規模複製泛濫，正如上世紀60年代可口可樂的廣告泛濫一樣，標誌着美國社會大眾的趣味。尺寸巨大的瑪麗蓮·夢露位居畫面中心，吸引大家在此駐足仰視。

 

「山葉」樂器的圓點

圓點鼓組，名為山葉，是赫斯特為搖滾樂隊Squeeze特別設計的一組樂器圖紋。在赫斯特心中，每個圓點都擁有自己的身分，因此沒有圓點的顏色是完全相同的。他結合「圓點」系列的設計概念，以獨特的色調，在鼓輪外殼上編繪着上百個圓點。每個獨特的圓點，都詮釋了藝術家對顏色的細膩探索。

 

別具一格泡沫雕塑

「Zigzag」，是阿斯巴甜以泡沫為材料的雕塑系列作品。泡沫輕盈且樸實，在經過電熱絲切割後，便有了獨具一格的形狀和紋理。在藝術家眼中，它們可以擁有任意的形態：自然界鐘乳石，或海水流經的沙灘、蒼勁的木紋，也可以是呈現在你我面前的藝術品。在一次次重構重組之後，泡沫，變成了抽象而又具象的存在。

 

三維動畫短片探索生命和死亡

新媒體藝術家王業豐，作品跨越三維動畫、影像藝術和裝置藝術等。本次展出的三維動畫短片《ROTATION METHOD》，描寫一名旅者和頭部為留聲機形狀的狗為伴，展開了一場超現實旅程。這場遊歷既愉悅，又滿是困境，恰似人們在生命和死亡之間的無盡探索。

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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