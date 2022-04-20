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【遊走大灣區】灣。區。周。記：直升機加持 打造大灣區15分鐘生活圈

隨着粵港澳大灣區建設的推進，深圳作為大灣區城市群核心節點城市，集中於物流運輸、個人消費、短途運輸、商務飛行等低空市場需求日漸加大。

在深圳先行先試開展融合空域城市空中交通運營試點，打造全新城市交通出行方式，相信將有效縮短大灣區各城市間的空間距離。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

深圳起降點超過70個

從深圳鹽田區的東部通用航空鹽田直升機運營基地乘坐直升機，乘客只需花費10分鐘的時間就可到達福田中心區大中華樓頂的候機廳。開車的話，這段30公里左右的路程，在上下班高峰期大約需要1小時。

目前深圳直升機起降點超過70個，覆蓋全市各區甚至包括深汕特別合作區，已基本形成覆蓋全市的直升機起降點設施網路。

實際上，早在2015年，已有一家通用航空公司推出廣深CBD城際直升機客運服務，同時對外發佈了珠三角低空城際飛行網路圖。廣深CBD城際線將連通深圳福田CBD和廣州珠江新城CBD兩個區域，滿足兩邊高端商務人士的打「飛的」需求。廣州天河CBD珠江新城至深圳福田CBD的直升機航班，全程約半小時。這一航線的開通，大幅縮減商務人士往返廣深的時間。

 

CBD「飛的」 目標商務人士

深圳推出的直升機機場與CBD服務模式在國際上不乏先例，例如日本東京成田機場至東京品川區的大樓樓頂，就已經有直升機的低空接駁服務，成為較為奢侈的度假方式。而在深圳CBD區域推出打「飛的」服務，目標人群則是商務人士。

據悉，深圳福田區的卓越世紀中心1號樓將被定義為福田直升機航站樓，將承擔廣深CBD城際直升機客運起降及未來有可能實現的直飛港澳CBD這一極具市場潛力的低空航班，而該寫字樓的直升機功能服務植入，將成為全國首個直升機服務綜合體。

 

未來出行將更便捷

城市空中交通是未來城市交通發展的一個重要方向，也是解決交通擠塞的一個有效途徑。

相信未來會逐步建成以深圳、香港、澳門、廣州、珠海為中心圈的珠三角低空城際飛行網路，打造城市空中交通體系，形成大灣區15分鐘經濟生活圈，讓大灣區的出行更便捷。

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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