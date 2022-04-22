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樓盤點睛：大灣區肇慶、大灣區珠海樓盤推介

大灣區肇慶

肇慶萬達國家度假區「萬達．西江府」 三大特色 重新定義灣區度假生活方式

肇慶萬達國家度假區規劃定位為世界級度假目的地，其地理位置，專案特色，豐富內容等在中國可謂「不可複製」。度假區規劃包括室內樂園、室外樂園、特色小鎮、溫泉酒店、演藝中心、水上旅遊、運動休閒、商業中心和多項國際賽事。項目將改變城市定位，使肇慶成為世界度假旅遊名城。

項目周邊規劃1區5中心（國家度假中心、國際賽事中心、特色文化中心、商業消費中心、國際會議中心），12大文旅內容，以世界首創山體室內滑雪樂園為龍頭，包含室外水樂園、特色小鎮、溫泉酒店群、演藝中心等特色業態，是萬達集團開發的20餘座文旅專案中規模最大、業態最豐富、體驗感最強、高技運用最多的高端超大型文旅綜合項目。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

 

 

「萬達．西江府」的特色可綜合為以下三點：

1.緊鄰三大國際一線城市

肇慶是粵港澳大灣區重要節點城市，全球投資熱土，「萬達．西江府」地處肇慶鼎湖區，緊鄰肇慶高鐵站、高速路出入口，憑藉方便快捷的交通體系，一步接軌廣州、深圳、香港等國際一線城市。

 

2.擁有世界級生態康養資源

肇慶是大灣區最美後花園，集山、湖、城、江自然資源於一城。「萬達．西江府」享有得天獨厚的山水資源優勢，是灣區打拼者的後花園、財富名流隱逸的桃花源、體育愛好者的運動勝地、旅居度假者的人間天堂。

 

3.坐享萬達超大型文旅配套

肇慶萬達國家度假區是高端超大型文旅綜合項目，「萬達．西江府」享暢聯世界灣區的交通體系、全齡教育資源、優質醫療配套、世界首創山體室內滑雪樂園、星級溫泉酒店群、大型室外水樂園以眾星捧月之姿，盡享超級文旅配套。

一線濱江配合優質文旅資產，度假將不再苦於雲南的交通不便和配套缺失、不再煩惱於海南的濕熱，而是中國山水、世界遊樂、度假與康養的融合；可以遊山玩水、滑雪衝浪、修身養心，安心享受宜旅、宜業、宜居、宜養的灣區度假生活。

 

肇慶萬達國家度假區「萬達．西江府」

地址：廣東省肇慶市鼎湖區萬達國家度假區

開發商：肇慶萬達度假區投資有限公司

佔地面積：17.97萬平方米

總建築面積：42.59萬平方米

在售面積：89-193平方米(3至4房)

售價：總價人民幣45至85萬元起

裝修狀況：毛坯

產權年限：住宅70年

交付時間：2022年12月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

 

 

大灣區珠海

恒隆「御景花園」 雙水岸河濱低密度屋苑 每平米1.2萬元人民幣起

白蕉新城區是珠海主城和西部向東的樞紐，由恒隆打造的西區「御景花園」，位於主軸白蕉大道與勝利河路（規劃中）之間，屬於香海大橋橋頭堡圈層，鄰近湖心路，南接香海路、香海大橋、珠海大橋，迅速往返香洲；東鄰廣珠輕軌、廣佛江珠高速、深珠城際軌道（規劃中），捷達廣深（含廣州機場）。

恒隆「御景花園」建設有18棟住宅，分為6棟兩梯四伙小高層和12棟一梯兩伙多層，商業街部分建面約5,297平方米。項目兩面環水，容積率僅1.15，綠化率達到35%，滿目綠意，親近自然在城市；園林建設還有兒童樂園、400米環形跑道，未來「下沉廣場」將打造出尊貴會所，供業主享用。

項目周邊將陸續有商業、教育、醫療等配套落成，未來該區將有5所中小學、5所幼稚園 。除了項目自身配有的商業體、緊鄰的招商蛇口約7.3萬平方米的大型商業綜合體正興建中，附近還有萬科魅力之城商業街、永盈商業中心、盈裕商業娛樂廣場等；醫療配套方面有斗門婦幼保健新院（建設中）、遵義醫院、僑立中醫院； 公園配套有：落樓即達濱河公園，附近有禾益城市公園、尖峰山公園等。

恒隆「御景花園」是該區難得的雙水岸河濱低密度屋苑，未來該區配套不斷加持，大有可期。目前價格更低至每平方米人民幣12,000元起，無論退休用還是投資都非常合適。

是個樓盤發展商恒隆房產，深耕珠海40載，具有國家二級房地產開發資質，歷經多年榮獲「珠海十大品牌開發商」、「納稅百強」等多項榮譽。另外，恒隆房產的業務不止於此，還參與建設了多項商業及政府大樓建設。

 

恒隆「御景花園」

地址：珠海西區

開發商： 恒隆房產

總伙數：約576伙

單位間隔：3房至4房

在售面積：約99-117平方米，複式約182平方米

交樓標準：毛坯

售價：人民幣12,000/平方米起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：約2023年4月

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

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