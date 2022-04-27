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【遊走大灣區】「鵬城十景」之一 隱於深圳南山的青青世界

南山區是深圳的著名繁華地帶，高樓大廈櫛次鱗比，但在這寸金尺土的區域內，卻隱藏了一片秘境，有充滿童趣的樹屋、罕見的恐龍、巨型魚……猶如闖進了傳說中的綠野仙蹤，神秘且讓人期待。

這裏，是「青青世界」。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

青青世界有「鵬城十景」之一的美譽，是一處以休閒度假為主的生態旅遊景點，佔地面積足足有20萬平方米。在這裏你可以感受到有「地球之肺」之稱的熱帶雨林、充滿神秘的侏羅紀世紀、農場裏翩翩起舞的蝴蝶……讓我們一起走進這個神奇的世界， 探索大自然的奧妙。

 

穿越熱帶雨林 探索神秘水底

走進霧氣繚繞的熱帶雨林，你肯定會有「不知今夕是何夕」的時空錯位感。這是青青世界最有特色的地方，樹木爭搶着接受陽光的洗禮，雨霧在陽光的照耀下顯得楚楚動人，猶如闖進了愛麗絲仙境。

當你登上彩虹橋時，你會發現咫尺之距的，是那水彩筆蠟和萬花筒都畫不出的彩虹，令人驚艷。 

除了陸上的驚喜發現，在青青世界還可以探索神秘的水底世界，你會發現來自亞馬遜河的海象魚，重達上百公斤，且優哉游哉地，一派「寵辱不驚」的游着，饒有興味。

 

重返侏羅紀 看孔雀開屏

其他園區都相當有看頭，例如侏羅紀的出入口便是一段長長的吊橋，兩岸幽綠像是通往精靈森林的小路，在鬱鬱蔥蔥的熱帶雨林裏，隱沒着一隻隻恐龍， 栩栩如生。漫步其間，逼真的恐龍聲響，實在有點毛骨悚然，彷彿真的回到了侏羅紀時代……

此外，還可以前往孔雀園，看看華麗的孔雀開屏、呆萌的珍珠雞、可愛的鴿子……感受趣味的鳥類世界。

 

近距離感受農家樂

這裏還有一個農家氣息濃郁的瓜果園，紅的黃的綠的農作物懸掛着，整齊的農具陣列於前，供遊人近距離感受農民樸素的生活環境。最特別的是，瓜果公園內設有「城市農夫」的「自留地」，給遊客提供一個體驗農村生活，親手耕種的機會。此外，還可以在這裏「偏安一隅」持竿垂釣，悠哉游哉！

 

體會陶瓷製作之樂

青青世界的另一個特色，便是隨處可見各式各樣造型的陶瓷擺件。陶藝作為國粹，在民間流傳已久，這裏把陶藝術引入，無論是拉坯、描彩、上釉，遊客都可以自費參與創作，體會從無到有的樂趣。

青青世界環境優美空氣清新，遊山玩水以外，美食住宿一應俱全，也成為很多公司團建活動的目的地。當然，這裏更是難得的親近大自然的親子郊遊聖地，等着大人小朋友一起來探索！

 

地址：深圳市南山區月亮灣青青街1號

開放時間：全年 08:30-18:00 (17:30停止入園)

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

Youtube Channel：大灣區及內地生活

Instagram：@staceylan1710

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