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【遊走大灣區】灣。區。周。記：鵬城周邊海上遊 體驗高檔遊輪生活

本文見報之日，正是招商維京遊輪2022年春季「微度假」特別航線——「鵬城周邊海上遊」啟航之日。作為一個休閒度假新選擇，航線將由內地首艘中國籍豪華遊輪「招商伊敦號」執航，計劃從深圳蛇口郵輪母港出發，經3或4日海上巡遊後返回深圳，帶遊客欣賞大灣區海上風光，包括鵬城周邊的海上壯觀建築及自然風光，同時享受船上的5星住宿、餐飲、文娛及休閒的高檔遊輪生活方式。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

據招商維京遊輪產品開發兼行銷高級副總裁陳煒芸表示，「在當前疫情防控常態化的背景下，『鵬城周邊海上遊』航線是新探索，讓內地旅客又多了一個3、4天周邊遊的選擇。」

除海上風光之外，招商伊敦號這座「海上移動酒店」也將為賓客提供滿足「微度假」的雅奢享受。在這艘滿客量930人的中小型豪華遊輪上，所有客房均帶獨立露台，提供180至270度私享海景的住宿體驗。

 

少不得的美食

美好的度假體驗離不開「吃」。在招商伊敦號，賓客可免費享受七大餐廳（正餐及配餐酒水、下午茶、小食均已含在船票內）——在環球餐廳盡享國際風味自助餐、在Manfredi’s義大利餐廳飽嘗地道意式佳餚、在主廚的餐桌體驗創意亞洲美食、在Mamsen’s北歐點心餐吧品嘗傳統挪威小吃等等……在海上巡遊的同時，開啟一場舌尖上的環球旅行。

同時，招商伊敦號並無賭場、刻意不設酷炫的娛樂設施，漫步船上，是寧靜的氛圍和低調優雅的北歐風情，特別是其北歐空間設計細節以及400多件藝術品收藏，為短暫的海上之旅增添了藝術氣息。船上還有多個現場演奏的駐船樂手，讓賓客可在鋼琴、古琴、長笛等古典樂器的優雅旋律中享受船上的慢時光；樂手們也將攜手為賓客呈獻《古今和鳴·百里挑伊》，這是一場獨具一格的中西樂器跨界舞台Show。

 

熱鬧放鬆兩不誤

休閒體驗方面，喜歡熱鬧的賓客可參與增知怡情且富有趣味的遊戲互動；而喜愛寧靜、想放鬆身心的賓客可步入獨具特色的北歐水療中心。船上的精品店也是休閒時光的好去處——提供北歐進口優品的北歐風尚、帶有創新元素的中華匠人好物的東方風雅、來自周大福及古寶琳（Gübelin）兩大中西珠寶首飾品牌的首個遊輪專櫃。

目前「鵬城周邊海上遊」的「3日遊」船票，定價為每人6,088元起，「4日遊」票價為每人7,688元起——住宿、餐飲、文娛休閒一價全包。5月15日前預訂船票且完成全額付款還可享「買1送1」（即兩人出行，一人免單）限時優惠，並贈價值每人800元（3日遊）/1,050元（4日遊）的港務費、船上服務及Wi-Fi費大禮包。其他詳情可前往招商維京遊輪官網（www.cmviking.com/shortcruise）或可聯繫相關旅行社或致電預訂熱線400-0019-755查詢。

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

Youtube Channel：大灣區及內地生活

Instagram：@staceylan1710

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