灣區生活 你要有張雙幣信用卡

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

基於「一個灣區，三種貨幣」的情況，各大銀行相繼推出設有人民幣和港幣消費戶口的雙幣信用卡，也有銀行專門推出大灣區主題信用卡，例如中國銀行（香港）的中銀雙幣卡「大灣區一卡通」、中信銀行（國際）大灣區雙幣信用卡、交通銀行大灣區銀聯雙幣鑽石卡、工銀亞洲的粵港澳灣區信用卡等等，以支持大灣區金融支付服務一體化。對比之下，各家銀行提供的迎新優惠和服務各有看點，當然申請條件也有差別。

銀聯卡相對普遍

相較於香港普遍使用的Visa、Mastercard，銀聯信用卡在內地相對普遍。因此在大灣區內使用的信用卡多數是銀聯卡，方便持卡人在中港、甚至澳門三地以銀聯卡簽賬消費，或進行現金透支。顯而易見的好處，是大部分雙幣銀聯卡都會有人民幣交易免手續費的優惠，還可以用人民幣戶口繳交大灣區各類公共服務的賬單，包括水費、電費、燃氣費等。對於沒有人民幣的用家來說，還款時可選擇港幣戶口，只是匯率方面要依循實時匯率。同時，在手機支付相當流行的內地，還可以直接將信用卡捆綁在相關應用程式上，付款時只出示二維碼即可。

由此可見，對將來會頻繁往返兩地，或在大灣區生活、有投資理財需求的港人來說，擁有一張雙幣信用卡應會帶來便利。

「大灣區青年卡」針對青年權益

值得一提的，中國銀行（香港）特別針對年輕人推出了一款綜合青年服務卡，即「大灣區青年卡」。這張卡是中銀與大灣區共同家園青年公益基金、廣東省青年聯合會、香港青年聯會及澳門青年聯合會共同推出，對比中銀雙幣卡「大灣區一卡通」，「青年卡」可額外享受在大灣區城市學習、就業和生活方面的實用功能。日前，大灣區共同家園青年公益基金所舉辦的「灣區新活新里程」大抽獎活動，參加資格其中一項即是「持有大灣區青年卡」。

交行鑽石卡有交通及飲食優惠

交通銀行的大灣區銀聯雙幣鑽石卡是為了全力配合熱愛到大灣區吃喝玩樂的消費者而推出的，回贈大灣區交通津貼是該卡的最大特色。憑卡進行指定跨境、內地及澳門交通交易，每月超過100元人民幣或港幣的部分，可享25%的簽賬回贈，每月最高可獲港幣50元回贈金額。另外，交銀還有獨家電子優惠券平台「買單吧」覆蓋大灣區內地城市逾萬家餐廳優惠，流程簡單快捷方便，盡享飲食優惠。

銀聯大灣區主題卡發行累計超百萬

隨着粵港澳日益融合，銀聯卡已成為大灣區居民青睞的支付工具，據知銀聯大灣區主題卡，已累計超百萬張。在交通方面，港珠澳大橋、廣深港高鐵、深港跨境巴士、跨境輪渡等多種跨境交通場景支持銀聯卡或「雲閃付」。香港龍運巴士、新城巴全線，及澳門輕軌、的士等本地交通工具支持銀聯卡或「雲閃付」。在學費繳納方面，香港所有高校及大批知名中小學已支持「雲閃付」線上繳納學費，大灣區支持該服務的學校數量已達近百所。在政務服務方面，粵港澳居民可憑藉銀聯卡或「雲閃付」便捷線上繳納境內社保、稅費。

銀聯雙幣粵港澳灣區虛擬信用卡

除了實體信用卡之外，也有虛擬信用卡，二者功能無異。區別在於，虛擬信用卡的存在憑藉一套信用卡號碼和安全碼，實體信用卡是一張有磁帶或晶片的塑膠卡片。但留意的是，有的虛擬電子信用卡並不適用於現金透支、附屬卡申請、更換或補發虛擬電子卡及任何有關自動櫃員機的服務。

全港首張銀聯雙幣粵港澳灣區虛擬電子信用卡早在2019年由工銀亞洲推出，同樣設有人民幣及港幣帳戶。用戶只須把虛擬電子信用卡綁定至銀聯雲閃付手機應用程式，便可於內地逾950萬間、港澳過萬間及其他26個國家和地區（包括日韓、星馬、美加等）超過20萬間支援銀聯「雲閃付」APP的商戶，使用二維碼支付進行跨境消費。另外，中銀也推出了雙幣虛擬卡，即i-card雙幣鑽石卡，但最低年薪要求為150,000港幣，永久免年費，透過BoC Pay手機應用程式申請即可，亦可支付大灣區各類賬單，一卡在手，暢遊大灣區不發愁。