樓盤點睛：大灣區東莞、珠海樓盤推介

京基水貝城市廣場配套有約10萬平方米的自持運營的KK系列商業體，依託京基出色的商業運營能力，必將成為繼京基KKMALL、KKONE、南山京基百納廣場等標誌性SHOPPING MALL後又一商業標誌，將可為項目帶來極大的附加價值。
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這個項目還有超過13,000平方米的公共配套，包括公交首末站、公共充電站、幼稚園、村民活動中心、社康中心等，3公里範圍內覆蓋多所知名院校及三甲醫院，為生活居住、商務及購物提供一站式全方位解決方案。
深圳市京基房地產股份有限公司為國家房地產開發一級資質企業，於1994年註冊成立。憑藉銳意進取的精神，京基榮膺「深圳地產資信十強」、「深圳區域綜合實力十強」、「廣東房地產綜合實力十強」等稱號。如今，京基已發展成為集房地產開發與經營、商業經營與管理、五星級酒店投資與管理、物業管理、金融投資、高爾夫俱樂部、餐飲經營、動畫製作八大產業於一體的大型集團公司。 代表專案（深圳）包括京基100、濱河時代廣場、御景印象、天濤軒、碧荔花園、御景東方、御景華城、御景中央、御景峯、御景時代大廈、御景半山等。
位址：深圳市羅湖區翠竹街道文錦北路與水貝二路交叉口東南側
在售產品：89-205平方米（三至五房住宅）、45-70平方米（一至二房商務公寓）
售價：住宅總價760萬人民幣起，公寓總價280萬人民幣起
交付時間：住宅2023年5月，公寓2022年10月
華發「又一城」位於珠海西城核心區域，臨近雙湖橋。由樓盤出發，現經過「雞啼門特」大橋，只需約數分鐘即到湖心新城，再約8分鐘便可達航空新城，經洪鶴大橋約25分鐘便達港珠澳大橋珠海人工島。最吸引的是，目前華發「又一城」價格只為航空新城的一半，由人民幣12,000元/平方米起，價格與位置極具潛力。
此外，華發「又一城」的配套、環境以及教育資源，都很吸引剛需首置和改善置換買家。項目有山有河亦有濕地公園，綠意盎然。它還是一處絕佳的度假康養勝地，北靠尖峰山，東瞰黃楊河絕佳河景，南倚千畝省級濕地公園，開闢出一片城心生態綠肺，其中約3.3公里超長河岸線，更近在眼前。帶孩子玩樂，陪家人散步，生活悠然自得。
教育方面，政府也大手筆投入，屋苑1公里內，有珠海斗門容閎國際幼稚園、斗門實驗二小、珠峰實驗學校、斗門容閎學校4所名校。商業方面，樓下是華發自持商業，建面約2.5萬平方米，足足有3.5個足球場大小。目前華潤萬家、閱潮書店、ok便利店均已開業，新型乾濕市場完成簽約。未來，將有不同業態的商家陸續入駐，生活中將更便利，如下樓買菜、買日用品、看書、逛街等，實現「樓上居住樓下購物」一站式吃喝玩樂的精彩生活。
項目最新推出9期臨河單位，建築面積約98-130平方米（三至四房單位）；加推單位不僅坐擁一線河景，人居尺度更是極度講究，例如98平米三房兩衛，動靜分離，佈局合理，更罕備精裝修交付。
|貨幣
|買入
|賣出
|歐元/美元
|1.0541
|1.0544
|美元/日圓
|129.83
|129.86
|英鎊/美元
|1.2571
|1.2574
|美元/瑞郎
|0.9735
|0.9738
|澳元/美元
|0.7060
|0.7063
|紐元/美元
|0.6456
|0.6459
|美元/加元
|1.2859
|1.2862
|歐元/瑞郎
|1.0263
|1.0268
|歐元/英鎊
|0.8387
|0.8392
|歐元/日圓
|136.91
|136.96
|英鎊/日圓
|163.19
|163.24
|澳元/日圓
|91.52
|91.57
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1896.1
|1897.1
|港金
|17574
|17584
|倫敦銀
|22.730
|22.790
|鈀金
|2311.0
|2361.0
|鉑金
|935.9
|955.9
|美電
|7.8462
|7.8467