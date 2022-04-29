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樓盤點睛：大灣區東莞、珠海樓盤推介

大灣區東莞

京基水貝城市廣場 羅湖核心旗艦綜合體 配套齊備

項目位於深圳市羅湖區水貝片區，是羅湖黃金珠寶產業基地的核心區域範圍，總佔地約4.38萬平方米，總建築面積約55萬平方米，緊鄰約60萬平方米的洪湖公園無遮擋美景，周邊還有翠竹公園、圍嶺公園及人民公園3大公園，自帶近5萬平方米珠寶主題園林，物業涵蓋住宅、公寓、寫字樓和大型集中式商業，是區域旗艦綜合體，重塑羅湖的門戶作品。

京基水貝城市廣場配套有約10萬平方米的自持運營的KK系列商業體，依託京基出色的商業運營能力，必將成為繼京基KKMALL、KKONE、南山京基百納廣場等標誌性SHOPPING MALL後又一商業標誌，將可為項目帶來極大的附加價值。

 

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

這個項目還有超過13,000平方米的公共配套，包括公交首末站、公共充電站、幼稚園、村民活動中心、社康中心等，3公里範圍內覆蓋多所知名院校及三甲醫院，為生活居住、商務及購物提供一站式全方位解決方案。

深圳市京基房地產股份有限公司為國家房地產開發一級資質企業，於1994年註冊成立。憑藉銳意進取的精神，京基榮膺「深圳地產資信十強」、「深圳區域綜合實力十強」、「廣東房地產綜合實力十強」等稱號。如今，京基已發展成為集房地產開發與經營、商業經營與管理、五星級酒店投資與管理、物業管理、金融投資、高爾夫俱樂部、餐飲經營、動畫製作八大產業於一體的大型集團公司。 代表專案（深圳）包括京基100、濱河時代廣場、御景印象、天濤軒、碧荔花園、御景東方、御景華城、御景中央、御景峯、御景時代大廈、御景半山等。

 

京基水貝城市廣場

位址：深圳市羅湖區翠竹街道文錦北路與水貝二路交叉口東南側

開發商：深圳市京基房地產股份有限公司

在售產品：89-205平方米（三至五房住宅）、45-70平方米（一至二房商務公寓）

售價：住宅總價760萬人民幣起，公寓總價280萬人民幣起

裝修情況：住宅毛坯、公寓精裝修

產權年限：住宅、公寓均為70年

交付時間：住宅2023年5月，公寓2022年10月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

 

 

大灣區珠海

華發「又一城」九期 珠海西城核心 綠意盎然

華發「又一城」位於珠海西城核心區域，臨近雙湖橋。由樓盤出發，現經過「雞啼門特」大橋，只需約數分鐘即到湖心新城，再約8分鐘便可達航空新城，經洪鶴大橋約25分鐘便達港珠澳大橋珠海人工島。最吸引的是，目前華發「又一城」價格只為航空新城的一半，由人民幣12,000元/平方米起，價格與位置極具潛力。

此外，華發「又一城」的配套、環境以及教育資源，都很吸引剛需首置和改善置換買家。項目有山有河亦有濕地公園，綠意盎然。它還是一處絕佳的度假康養勝地，北靠尖峰山，東瞰黃楊河絕佳河景，南倚千畝省級濕地公園，開闢出一片城心生態綠肺，其中約3.3公里超長河岸線，更近在眼前。帶孩子玩樂，陪家人散步，生活悠然自得。

教育方面，政府也大手筆投入，屋苑1公里內，有珠海斗門容閎國際幼稚園、斗門實驗二小、珠峰實驗學校、斗門容閎學校4所名校。商業方面，樓下是華發自持商業，建面約2.5萬平方米，足足有3.5個足球場大小。目前華潤萬家、閱潮書店、ok便利店均已開業，新型乾濕市場完成簽約。未來，將有不同業態的商家陸續入駐，生活中將更便利，如下樓買菜、買日用品、看書、逛街等，實現「樓上居住樓下購物」一站式吃喝玩樂的精彩生活。

項目最新推出9期臨河單位，建築面積約98-130平方米（三至四房單位）；加推單位不僅坐擁一線河景，人居尺度更是極度講究，例如98平米三房兩衛，動靜分離，佈局合理，更罕備精裝修交付。

 

華發又一城

地址：珠海西區黃楊河畔

開發商：珠海華發集團

單位間隔：3房2廳2衛至4房2廳2衛

在售面積：98-141平方米

售價：人民幣12,000/平方米起

產權年限：70年普通住宅

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

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