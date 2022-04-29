市場信息：畢馬威中國：72%香港高管願移居大灣區

據了解，調查由畢馬威中國委託美國民調機構YouGov於2022年1月3日至16日期間在網上進行，共有794名香港高管參與。

「高薪」「前景」的吸引

報告顯示，與往年類似，較佳的事業及行業發展前景（63%）及交通便利（62%）是人才從香港移居大灣區其他城市的兩個最主要原因。但較高薪酬（54%，2021年是48%）已取代獲得更廣闊的工作視野（50%，2021年是57%）成為2022年第三大主要原因。

報告亦指，香港和大灣區其他城市監管機構不斷推出措施確立學歷互認機制。律師、醫生、建築師、工程師等愈來愈多香港專業資格在大灣區獲得承認。香港專業人士在大灣區其他城市執業的障礙逐步解除，因此將出現更多職業和業務發展機會。與2021年調查結果類似，大灣區「一小時生活圈」帶來的交通便利是人才移居的第二大原因。

創科、金融、專業及顧問 機遇更多

透過報告，受訪者對大灣區能創造更多工作機會表示樂觀。其中，創新及科技 （65%）、金融服務 （42%） 以及專業和顧問服務 （39%） 是受訪者認為最有潛力創造新工作的行業。管理級人員在這些行業中看到更多機會，與兩年前相比預期就業受惠於大灣區發展的受訪者上升8%至16%不等。

報告表示，創新及科技工作機會增加離不開中央政府的支援。中央在十四五規劃中明確將大灣區發展成為國際科技創新樞紐。優惠政策加上大量投資預期在可見的未來推動大灣區資訊技術產業的發展。同時大灣區預計會有更多金融服務業工作機會，特別是香港很多本地銀行都在考慮以大灣區作為業務發展的重要途徑，跨境理財通亦將創造更多合作機會。

內地九城「銀彈」引才

報告還指出，54%的受訪者將較高薪酬列為移居的原因，超過四分之三的受訪者 （76%） 期望從香港移居大灣區後維持他們的淨收入水準。自2019年起，大灣區各大城市的市政府便開始實施一系列措施吸引來自中國內地以外地區的頂級和急需人才在大灣區9個內地城市工作。措施之一是為合資格個人提供大灣區財政補貼。獲得補貼的合資格人士可享有15%的稅率 （接近香港的標準稅率），而中國內地的個人所得稅稅率可高達45%。

（資料：綜合畢馬威中國官方網站）