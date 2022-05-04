【遊走大灣區】深圳荷蘭花卉小鎮 濃濃文藝風 歐洲「花情」畫

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

買花好地方

荷蘭花卉小鎮的前身是南山花卉世界，當年經過8個月的改造，於2011年8月5日開園。小鎮位於南山與寶安接壤的南頭檢查站附近，是一塊被月亮灣大道、深南大道、前海路交叉形成的三角形綠化地帶，佔地約7萬平方米。

荷蘭花卉小鎮主打「花文化」，是一個集休閒、科普、展覽、商業為一體的特色公園。在這裏，既可以欣賞有代表性的荷蘭古建築物，還可流連於花卉展廳，咖啡廳、兒童樂園、寵物店之間。這裏的花卉種類繁多，批發和零售價格也低於花店。在這裏還可以欣賞到有代表性的荷蘭古建築物，地道的「荷蘭三寶」——木鞋、風車、鬱金香。

通過鐵藝大門，一派歐式荷蘭風情呈現在眼前。正門對開，便是濃濃荷蘭風情的鬱金香大街。在小鎮裏隨處可見五彩花卉，荷蘭風車迎着微風緩緩轉動，音樂噴泉廣場飄蕩着舒緩的音樂，商場內展賣來自全球各地的花卉……

這裏有上百家花店，花店裏擺放着玫瑰、芍藥、康乃馨、滿天星、繡球花以及很少見的豬籠草等等，還有很多叫不上名字的鮮花在店前排開，五彩繽紛，琳瑯滿目，令遊客心情大好。

花鳥獸魚一家親

花鳥獸自古是一家，有花的地方通常必有水族館、鳥市，各色的小動物等，這裏還有一家很有特色的寵物店——阿多羅寶寵物工廠，可以滿足「擼貓」人士的愛好，喜歡小動物的人能在店裏待上大半天呢！

此外，這裏還隱藏着一家環境很不錯的寶藏茶館——水一方茶館，逛花市逛累了，還可以在茶館裏喝喝茶、歇歇腳。據說它位列深圳茶館熱門榜第二名，是一個非常適合跟朋友約會聊天的地方。

花卉小鎮裏人來人往，整個小鎮呈現出一片祥和、休閒、舒適的生活場景。這不是對歐洲荷蘭風情的憑空想像，而是呈現在大家面前具體的實體場景，讓人們在遊玩中品味花的文化與樂趣。

因此，花卉小鎮也成為深圳市民的一個重要旅遊休閒景點。等通關之後，記得來打卡呀！

荷蘭花卉小鎮

地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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