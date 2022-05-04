【遊走大灣區】灣。區。周。記：南沙——未來的廣州中軸線

隨着城區版圖的擴大，越秀、天河均面臨土地開發瓶頸，而時代選擇了南沙；自2018年南沙被確定為廣州唯一的城市副中心後，有專家預測，20年後，面朝大海的南沙將誕生新的廣州中軸線。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

地處灣區中心的國家級新區

熟悉廣州的人都知道，20多年前的南沙還是一片菜地和灘塗，直至2005年4月南沙行政區成立時，常住人口也不足10萬。地處粵港澳大灣區地理幾何中心的南沙於2012年被國務院設為國家級新區，番禺區欖核鎮被整體劃入。2015年南沙成為廣東自貿區中面積最大的片區，人口始達70萬，方有城市的模樣。

2018年，南沙被規劃為廣州唯一的城市副中心，次年粵港澳大灣區規劃實施，南沙逐步形成了集國家新區、自貿試驗區、粵港澳全面合作示範區和廣州城市副中心於一身的「三區一中心」發展格局。

致力招商引才

在內地，人才跟着政策走。自2008年南沙出台《廣州市南沙區關於加強人才工作的意見》，為抓住中高端人才，南沙力推人才引進獎勵辦法，完善了人才公寓、出入境便利、人才綠卡等服務保障體系。

國際上的慣例表明，每引進1名高端人才，通常會吸引一個團隊進駐，一個團隊又能帶來30-50個就業機會。近年南沙以航運、金融、生物醫藥、先進製造等產業為龍頭，不斷加大招商引才力度，新團隊源源不斷進駐，已經形成了人口虹吸的良性通道。

人口增速快 未來可期

從人口大資料我們不難看出，2010年南沙區人口為26.01萬，2016年為75.55萬，2018年為80.59萬，2020年末已達90.04萬。雖然南沙在廣州11區的人口排名中是倒數第二，但人口增速卻名列前茅。相信今年人口突破100萬已毋庸置疑。現時年輕人乘坐全球最快的18號線地鐵來南沙安居樂業漸成常態，因此，4月份區內核酸檢測人數超過100萬，並不意外。

南沙多年大力建設教育、醫療、文化體育等設施，尤其重點開發靈山和橫瀝島國際金融島，打造城市CBD，能讓更多企業落戶南沙、更多人口樂居南沙，伴隨着新老城區的人口變遷，南沙正朝城市副中心的目標砥礪前行。

南沙，未來可期！

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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