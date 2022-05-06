深中通道興建帶動中山變化 舊改換新貌 利長居置業創業

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

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最近內地疫情再現，社區防控嚴謹，影響物業交投情況。黎誼表示，疫情下市民流動減少，來往中山及佛山也要隔離七日。因此中山除了西區等核心區，這段近期部分地區樓市表現淡靜，一個月或只售出一至兩個單位，在港口鎮甚至有公寓盤減價出售，一個原價30餘萬元（人民幣，下同）的單位，減價5萬元促銷。不過，中山樓市得到政府扶持及放寬限購，加上人民幣匯率吸引，也吸引買家入市。她指出，五一假期不同樓盤也見人流，買家以當地人為主，購買力不俗。

至於早前熱賣，以深圳投資者居多的馬鞍島，黎誼指，馬鞍島是全新大型發展區，擁有良好規劃，最近開盤售價兩萬元左右，不如以往進取。該區現正處於出售及興建階段，將會有商場及寫字樓興建，估計仍需最少五年時間，才可見較成熟發展。

馬山舊改 重建項目陸續推出

中山持續進行城市美化，當中以西區「馬山舊改」最受關注，迎來華潤萬象城及華僑城歡樂海岸兩個「百億」項目。黎誼透露，馬山舊改已清拆完成，並有數個項目重建推出，包括央企華潤置地及新加坡仁恒置地合作的「華潤仁恒‧公園四季」，吸引為改善居住環境的當地居民購買。現時華潤已開始興建商場，住宅單位亦陸續開售，相信在第二及第三期樓盤推出時，現單位可望升值，而華僑城的住宅項目亦在發售當中。

在中山石岐一帶，最近也有總投資約59.7億元的岐江道工程（東岸 - 廣澳高速至恒發街段）即將進行，預計在今年6月動工至年底完工。當中將包括進行道路、橋涵、排水、照明、交通及綠化工程，以及沿線慢行系統（包括漫步徑、騎行徑、跑步徑）、海綿城市設施、公共配套設施等。黎誼表示，項目主要是環境美化，河兩岸的住宅最為受惠。現時岐江河兩邊是較舊的老城區，有小型發展商的新盤現樓項目在售，地盤面積較小，只有兩三幢物業，但優勢是現時至未來都可享優美景觀，相信日後也有機會吸引發展商在此開發小型住宅項目。此外，民眾鎮以往出名種植香蕉，現時納入火炬開發區一部分，而當地樓價仍屬低水，日後可看高一線。

樓市調控放寬 促進平穩健康發展

中山上月底發佈了《關於促進房地產市場平穩健康發展的通知》，以優化商品房預售資金監管、加大住房公積金支持力度、優化商品房銷售價格備案機制、優化限購區域、加大購房金融支持力度、優化土地供應，六個範疇推動樓市健康發展。其中，中山堅持中心城區限購政策，商品住房限購區域明確為東區街道及石岐街道，而岐江新城規劃範圍則不列入限。

黎誼表示，中山樓市得到政府扶持，除了石岐及東區外，其他地區都放寬限購。加上今年1月更改落戶條件，令「無房」人士由以往三年縮減為一年已可入戶，都有利吸引買家置業。

樓市獲受當地投資者支持

疫情困阻，外地投資客減少，中山樓市以當地用家主導。黎誼指出，中山的富裕人口大多居住在小欖、古鎮及南投等地，他們多在石岐及東區等地進行投資，是當地物業投資客的主要來源，很多中山本地樓盤也會在小欖舉辦展銷會。由於小欖的樓價高，也有人投資鄰近價錢較低的東興社區，而當地進行舊改後，有政府參與發展飲食街，藉此帶旺當區經濟及吸引其他鎮區居民。有見香港人對買舖感興趣，該公司也曾推售當地舖位。

中山除了是退休之選，黎誼亦發現最近趨勢是很多四十餘歲港人，帶同子女到內地長期生活。他們主要是營商的知識分子，到中山後會考慮做生意。由於中山的租金及工資較低，有港人到中山經營食肆、開珍珠奶茶店。內地不僅有給香港人參與的加盟生意，大型商場也歡迎香港品牌進駐。不過她提醒選擇內地熱門生意並不容易經營，可考慮開設與香港文化有關的產業。