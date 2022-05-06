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樓盤點睛：大灣區珠海樓盤推介

大灣區珠海

雙瑞藏瓏灣 南灣片區頂級配套之選

珠海南主城區的南灣與澳門之間隔江相望，緊鄰拱北片區，承接珠海市區和橫琴自貿新區，是珠海與澳門關聯密切的區域。地處南灣片區的雙瑞藏瓏灣，位於珠海灣仔港珠澳大橋入口僅百米之處，按港珠澳大橋的「雙Y」方案，連接後珠海將與港澳深三大城市連通，未來可一橋到港澳深。項目對外交通有「1橋2軌3隧道5機場5高速6口岸」，全方位立體交通形成「半小時港珠澳深灣區生活圈」；對內交通有「1條情侶路1條城市快線2條主幹道4座大橋」，貫穿城市東西核心區域；項目坐落在情侶路延長線上，背山面海，景觀方面擁有正面無遮擋一線江景以及澳門國際化都市景觀，背面竹仙公園、加林山以及黑白面將軍山山景全覆蓋。項目門前的豐富自然景觀，以白鷺濕地最為引人注目；在商業配套方面有喜來登酒店等高檔商圈；項目周邊未來規劃方面，南灣片區未來將打造成四大功能區，城區居住生活組團、跨境口岸門戶、商務會展中心和高端居住區。

項目分兩期開發，一期是 4、5、6棟，二期是1、2、3棟，其中二期的2棟3棟是超高層，1棟31層（97至152平方米的三至四房）；2棟42層（75至128平方米的兩至四房）；3棟47層（75至128平方米兩至四房）。項目建築外形由全球頂尖建築設計團隊匯張思（HZS）設計；室內設計則由全球室內設計前三的CCD負責；至於園林由世界500強建築設計集團AECOM量身打造，是珠海首個3D立體景觀園林。

雙瑞集團成立於1989年，由跨國投資集團香港泰和國際集團投資有限公司控股；33年來，秉承匠人精神，深耕房地產開發全鏈條板塊。由雙瑞集團，精工打造項目的建築面積達400萬平方米，儲備開發土地建築面積超過700萬平方米。集團累計總資產接近250億元，淨資產約150億。

 

雙瑞藏瓏灣

地址：珠海市灣仔街道沿海路188號

開發商：珠海市乾祥房地產開發有限公司

佔地面積：約3.48萬平方米

總建築面積：約19.3萬平方米

在售面積：75-128平方米三至四房

售價：總價280萬人民幣起

裝修狀況：精裝修

產權年限：住宅70年

交付時間：2024年12月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

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