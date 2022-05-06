樓盤點睛：大灣區珠海樓盤推介

項目分兩期開發，一期是 4、5、6棟，二期是1、2、3棟，其中二期的2棟3棟是超高層，1棟31層（97至152平方米的三至四房）；2棟42層（75至128平方米的兩至四房）；3棟47層（75至128平方米兩至四房）。項目建築外形由全球頂尖建築設計團隊匯張思（HZS）設計；室內設計則由全球室內設計前三的CCD負責；至於園林由世界500強建築設計集團AECOM量身打造，是珠海首個3D立體景觀園林。
雙瑞集團成立於1989年，由跨國投資集團香港泰和國際集團投資有限公司控股；33年來，秉承匠人精神，深耕房地產開發全鏈條板塊。由雙瑞集團，精工打造項目的建築面積達400萬平方米，儲備開發土地建築面積超過700萬平方米。集團累計總資產接近250億元，淨資產約150億。
|貨幣
|買入
|賣出
|歐元/美元
|1.0545
|1.0548
|美元/日圓
|130.52
|130.55
|英鎊/美元
|1.2334
|1.2337
|美元/瑞郎
|0.9885
|0.9888
|澳元/美元
|0.7075
|0.7078
|紐元/美元
|0.6405
|0.6408
|美元/加元
|1.2907
|1.2910
|歐元/瑞郎
|1.0424
|1.0429
|歐元/英鎊
|0.8545
|0.8550
|歐元/日圓
|137.67
|137.72
|英鎊/日圓
|161.06
|161.11
|澳元/日圓
|92.33
|92.38
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1882.9
|1883.9
|港金
|17452
|17462
|倫敦銀
|22.345
|22.415
|鈀金
|2047.0
|2097.0
|鉑金
|955.2
|975.2
|美電
|7.8494
|7.8499