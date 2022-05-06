灣區信息：深珠通道擬建跨海鐵路 半小時往返

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

按《計畫》附件3《珠海市2022年重點建設前期預備專案計畫表》顯示，「深珠高鐵（城際）」專案的建設內容或規模為：深珠高鐵線路始於深圳西麗站，於珠海市高新區設珠海北站，向西延伸至珠海中心站（鶴洲），線路全長約80.7公里，設計時速350公里﹔深珠城際鐵路始於深圳前海站，於珠海後環片區設站，與珠斗城際、深惠城際貫通，線路全長約40公里，設計時速200公里。據知「深珠高鐵（城際）」項目估算總投資為408億元，2022年主要開展項目線站位研究等前期工作。

調查：逾7成大灣區旅客 通關後有意訪港

一項由NielsenIQ進行的大型調查結果日前顯示，受訪的大灣區九個內地城市旅客中，有76%在通關後有意來港。其中，大灣區內地旅客對香港美容、財富管理及醫療健康等專業服務有顯著需求，排名首三位。

該調查由新世界發展委託NielsenIQ針對大灣區「9+2」城市、內地其他城市，以及亞洲區內短途市場旅客進行，調查於4個月前完成，以網上及面對面形式訪問了逾3,600名受訪者。調查顯示，除了觀光娛樂、購物及享用美食等消費需求，內地受訪者對香港的專業服務亦有顯著需求，並不約而同對美容服務最感興趣，其中大灣區內地城市、北京及上海受訪者對美容服務的需求分別達41%、40%及56%。其次是銀行及財富管理服務、醫療健康服務。

去年逾5千人離港升學 內地最多

按香港教育局日前在官方網站發佈《2021年中六學生出路統計調查》，當中顯示，2021年全港有近4萬名中六生畢業後選擇繼續升學，當中有近一成半選擇離港升學，而內地、台灣及英國是熱門升學地點前三名。

是項統計調查涵蓋全港所有提供本地課程的本地普通中學日校的2021年中六畢業生，並收到42,204份有效問卷。當中，約39,531人將繼續修讀學士學位、專上等全日制課程。在繼續修讀全日制課程的學生當中，有逾14%選擇在香港以外地區繼續升學，其中選擇內地的最多，有1,985人；其次是台灣及英國，分別有1,252及1,233人。

（資料：香港特區政府粵港澳大灣區速遞）