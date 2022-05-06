moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

個人理財 > 活在灣區

灣區信息：深珠通道擬建跨海鐵路 半小時往返

珠海市發展和改革局近日發佈《珠海市2022年重點建設專案計畫》，當中顯示，規劃數年的深珠通道有新進展，深珠通道珠海側走向首次明確。深珠通道將承擔高速鐵路和城際鐵路兩種功能（分別命名為深珠高鐵和深珠城際），採用西橋東隧方式鋪設；未來深圳珠海可以實現30分鐘往返。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

按《計畫》附件3《珠海市2022年重點建設前期預備專案計畫表》顯示，「深珠高鐵（城際）」專案的建設內容或規模為：深珠高鐵線路始於深圳西麗站，於珠海市高新區設珠海北站，向西延伸至珠海中心站（鶴洲），線路全長約80.7公里，設計時速350公里﹔深珠城際鐵路始於深圳前海站，於珠海後環片區設站，與珠斗城際、深惠城際貫通，線路全長約40公里，設計時速200公里。據知「深珠高鐵（城際）」項目估算總投資為408億元，2022年主要開展項目線站位研究等前期工作。

 

調查：逾7成大灣區旅客 通關後有意訪港

一項由NielsenIQ進行的大型調查結果日前顯示，受訪的大灣區九個內地城市旅客中，有76%在通關後有意來港。其中，大灣區內地旅客對香港美容、財富管理及醫療健康等專業服務有顯著需求，排名首三位。

該調查由新世界發展委託NielsenIQ針對大灣區「9+2」城市、內地其他城市，以及亞洲區內短途市場旅客進行，調查於4個月前完成，以網上及面對面形式訪問了逾3,600名受訪者。調查顯示，除了觀光娛樂、購物及享用美食等消費需求，內地受訪者對香港的專業服務亦有顯著需求，並不約而同對美容服務最感興趣，其中大灣區內地城市、北京及上海受訪者對美容服務的需求分別達41%、40%及56%。其次是銀行及財富管理服務、醫療健康服務。

 

去年逾5千人離港升學 內地最多

按香港教育局日前在官方網站發佈《2021年中六學生出路統計調查》，當中顯示，2021年全港有近4萬名中六生畢業後選擇繼續升學，當中有近一成半選擇離港升學，而內地、台灣及英國是熱門升學地點前三名。

是項統計調查涵蓋全港所有提供本地課程的本地普通中學日校的2021年中六畢業生，並收到42,204份有效問卷。當中，約39,531人將繼續修讀學士學位、專上等全日制課程。在繼續修讀全日制課程的學生當中，有逾14%選擇在香港以外地區繼續升學，其中選擇內地的最多，有1,985人；其次是台灣及英國，分別有1,252及1,233人。

 

（資料：香港特區政府粵港澳大灣區速遞）

外匯市況
永豐金融集團
貨幣買入賣出
歐元/美元1.05451.0548
美元/日圓130.52130.55
英鎊/美元1.23341.2337
美元/瑞郎0.98850.9888
澳元/美元0.70750.7078
紐元/美元0.64050.6408
美元/加元1.29071.2910
歐元/瑞郎1.04241.0429
歐元/英鎊0.85450.8550
歐元/日圓137.67137.72
英鎊/日圓161.06161.11
澳元/日圓92.3392.38
更新時間:2022-05-07 05:24 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1882.91883.9
港金1745217462
倫敦銀22.34522.415
鈀金2047.02097.0
鉑金955.2975.2
美電7.84947.8499
更新時間:2022-05-07 05:24 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】