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深圳內望：期待深圳房地產小陽春

從年初至今，深圳跟隨全國迎來放寬樓市調控政策，利好消息不斷。雖然深圳目前還沒有鬆綁限購、限售等調控政策，但是貸款方面對於經營貸、購房資金等有一定程度放寬。同時，市場上也出現一些利好消息，有項目打響新房提價第一槍，房價持續下跌的擔憂一掃而光，可以說是振奮人心。二手房參考價也傳言將會調高，還有將會舉行的土拍底價也有不同程度的調高。

而深交所也在前日（5月4日）發布《關於支援實體經濟若干措施的通知》，提出支援房地產企業合理融資需求及支援市場主體增持回購等8項措施。該所將支持房企正常融資活動，允許優質房企進一步拓寬債券募集資金用途，鼓勵優質房企發行公司債券兼併收購出險房企項目，促進房地產行業平穩健康發展。

綜合各方面的消息反映，深圳房價正在出現谷底反彈機會。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

銀行貸款利率持續下調

年初至今，深圳銀行貸款利率持續下調，首套從5.1%下調至4.9%，二套從5.6%下調至5.2%。深圳去年起的房地產市場成交量比較低迷，導致銀行按揭貸款資金相對充足，額度和放款速度比較穩定。雖然金融利好措施推出，但是深圳樓市卻沒有即時反應，主要原因是這樣的利好措施力度還是有限，加上疫情防控嚴格，導致利好消息難以立即被市場兌現。3月底4月初深圳疫情穩定後，市場出現明顯回暖跡象，訪客量上升，新房去化明顯加快。

 

回暖視乎疫情、經濟和政策

目前看，一季度深圳市場更多推出的是金融層面的放寬，有效增加市場流動性、以及降低房貸利率等利好作用。內地其他城市適度放寬限購，深圳相對來說，寬鬆程度還是相對較小。預計第二季度行政調控層面的政策將會陸續出台，料將會進一步刺激市場，迎來久違的回暖。當前影響市場回暖的因素，主要在三個方面，疫情、經濟和政策。

（1）疫情持續爆發，各地嚴陣以待，務求動態清零。嚴厲的防控措施對民生活動帶來嚴重影響。新盤不敢開，售樓處控制人流，二手房社區帶看減少，導致市場上成交量持續低位徘徊。

（2）疫情影響經濟發展，加上國際形勢複雜，經濟壓力大，影響民眾購買力，特別是房產屬於貴重商品，將會更加謹慎，導致需求持續受壓。

（3）政策層面放鬆已經是鐵板釘釘的事實，政策始終與市場背道而行，市場好就打壓，市場不好就放開。現在放開政策，意味市場的確不太好。但政策落地需要時間，不可能一蹴而就，雖然金融政策持續放寬，對市場的支援利好，相信需要一段時間才能體現。

因此，深圳樓市想要恢復到正常水準，首先大前提是疫情必須保持基本清零狀態。雖然深圳疫情目前得到有效控制，但因為內地部分地區及其他國家仍較嚴重，嚴防死守外來輸入，導致深圳疫情控制依然沒有完全放開，或多或少影響正常的商業活動，對樓市有一定障礙。除了金融面降利率、增加流動性等措施，政策面的放寬必不可少。目前市場過於低迷，僅僅降低利率，難徹底轉變市場預期。

 

市場期待二手房參考價上調

市場預期主導客戶入市意欲，要市場預期從悲觀轉向樂觀，目前最可行的措施可能是二手房參考價的上調，以及降低購房者首付資金門檻，將有助二手市場預期轉變。同時，放寬限貸也將增加有效需求，包括購房資金審查、貸款成數等。至於限購、限售等行政手段，目前相信深圳放寬機會不大，畢竟需要提防炒房行為死灰復燃，不符房住不炒的國家政策。

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