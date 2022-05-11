moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

個人理財 > 活在灣區

【遊走大灣區】五羊城北京路 歷史沉積的滄桑和繁華

北京路，地處廣州市中心，北起廣衛路，南到沿江中路，全長1,400多米，是廣州城建之始，也是廣州歷史上最繁華的商業集散地。

北京路及其附近街區，歷經十多個朝代及兩千多年的滄桑變化，其中心地位從無改變。

北京路的奇特現象，創造了國內外城市建設中罕見的歷史景觀，造就了一方燦爛歷史文化，在今天成為了廣州的知名文化旅遊區。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

民國風情老建築

北京路上最旺的一段，是大南路以北；這裏有兩幢建築極具歷史意義，一是屹立於大南路轉角處的六層大廈，現為中國石化公司所用；另一處則是北京路盡頭的廣東財政廳大樓，羅馬柱式巨柱及新古典主義的外牆，盡顯民國年代風情。

北京路兩旁的街巷，本是藏龍臥虎的文物薈萃之地，可惜歷經大規模拆遷，很多舊物已經蕩然無存，如靠近惠福路口的仙湖街，曾是清初大詩人梁佩蘭的故居；而白沙居，則據說明代大儒陳白沙曾在此居住。

改革開放之後，北京路更彙集了廣州百貨大廈、新大新公司等市級大百貨商店以及一批著名的時裝商場。至於北京路南段，近年也興旺了不少，尤其是高第街一帶，更是粉飾一新，車水馬龍。

 

隱身鬧市的大佛古寺

你有想過，在繁華之地有一座佛寺嗎?！這裏有廣州「五大叢林」之一的大佛古寺。（編按：這裏的「叢林」指眾多僧人居住在一起的佛寺；其中一個說法是，眾僧合住一處，猶如樹木之叢集為林，所以寺院叫作「叢林」。而廣州五大叢林一般是指光孝寺、華林寺、六榕寺、大佛寺、海幢寺，在古代均坐落於廣州舊城牆邊和城郊。）

大佛古寺始建於南漢時期，至今已有千餘年歷史，在清朝順治至乾隆年間曾興盛一時，是嶺南有名的佛教名勝古剎。其建築風格仿京師官廟制式，兼具嶺南地方風格重建殿宇，具有較高的文化藝術觀賞價值。

 

逾千平方米大雄寶殿 嶺南之冠

大雄寶殿坐北向南，建築面積達1,200平方米，至今仍為嶺南之冠，雖歷三百多年風雨侵蝕，但風貌尚存。當時安南王捐贈的優質木材建造的樑柱框架，至今仍基本完好。白天在鱗次櫛比的高樓大廈中，這幢古建築格外顯眼，到夜晚大佛寺燈火通明，望上去蔚為壯觀，讓人讚歎不已！

此外，北京路附近的府學西街也是一個值得逛逛的地方。正所謂「羊城度度有段古」，每條街的街名背後，都有其特定的含義。例如府學西街，其名字中的「府學」就是指始建於宋代的廣州府學宮。科舉時代，這裏是嶺南第一儒林，按現在的說法，就是廣州城的文化中心呢。

 

4百米「塗鴉一條街」

上文提及的府學西街，距離北京路僅約一二百米，在升級改造後已從一條平平無奇的街道，變成了城市中心的「塗鴉一條街」。400米長的塗鴉街，就好像童話世界一樣。以下的，只是其中部分，還有更多等你來發現！

 

藍色大巴和北京路牌

一輛載滿乘客的藍色大巴，車上的乘客與車下的我們正互相揮手打招呼，這樣的互動，是不是有種穿越時空的感覺呢？

 

醒獅

醒獅是嶺南地區的非遺文化，在3D畫面效果的「加持」下，醒獅栩栩如生，活靈活現。

 

好味欖

穿上民國服飾的店員將橄欖從櫥窗遞出來，有否讓你想到一句話：「一蚊一斤雞公欖，有辣有唔辣」……

 

茶樓與廣州泥塑

茶樓裏的一籠籠點心、趟櫳門後的泥塑……這些充滿廣府特色的元素，是否讓你想起兒時的記憶呢？

 

書香門第

小二正爬上樓梯寫招牌！紅紅的燈籠，濃濃西關風情的窗戶，彷彿走進上個世紀的廣州……

 

貓咪塗鴉

超級吸睛的巨無霸貓咪，每一根毛髮都栩栩如生！貓咪睜着黃褐色的眼睛看着你，彷彿下一秒就要從牆內跳出來！

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

Youtube Channel：大灣區及內地生活

Instagram：@staceylan1710

Facebook：Stacey的葡萄酒世界

外匯市況
永豐金融集團
貨幣買入賣出
歐元/美元1.05491.0552
美元/日圓130.03130.06
英鎊/美元1.23431.2346
美元/瑞郎0.99230.9926
澳元/美元0.69760.6979
紐元/美元0.63200.6323
美元/加元1.29951.2998
歐元/瑞郎1.04681.0473
歐元/英鎊0.85440.8549
歐元/日圓137.20137.25
英鎊/日圓160.50160.55
澳元/日圓90.7190.76
更新時間:2022-05-11 16:04 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1849.11849.6
港金1714217149
倫敦銀21.64021.680
鈀金2029.52059.5
鉑金984.0994.0
美電7.84987.8503
更新時間:2022-05-11 16:04 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】