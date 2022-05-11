【遊走大灣區】五羊城北京路 歷史沉積的滄桑和繁華

北京路及其附近街區，歷經十多個朝代及兩千多年的滄桑變化，其中心地位從無改變。

北京路的奇特現象，創造了國內外城市建設中罕見的歷史景觀，造就了一方燦爛歷史文化，在今天成為了廣州的知名文化旅遊區。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

民國風情老建築

北京路上最旺的一段，是大南路以北；這裏有兩幢建築極具歷史意義，一是屹立於大南路轉角處的六層大廈，現為中國石化公司所用；另一處則是北京路盡頭的廣東財政廳大樓，羅馬柱式巨柱及新古典主義的外牆，盡顯民國年代風情。

北京路兩旁的街巷，本是藏龍臥虎的文物薈萃之地，可惜歷經大規模拆遷，很多舊物已經蕩然無存，如靠近惠福路口的仙湖街，曾是清初大詩人梁佩蘭的故居；而白沙居，則據說明代大儒陳白沙曾在此居住。

改革開放之後，北京路更彙集了廣州百貨大廈、新大新公司等市級大百貨商店以及一批著名的時裝商場。至於北京路南段，近年也興旺了不少，尤其是高第街一帶，更是粉飾一新，車水馬龍。

隱身鬧市的大佛古寺

你有想過，在繁華之地有一座佛寺嗎?！這裏有廣州「五大叢林」之一的大佛古寺。（編按：這裏的「叢林」指眾多僧人居住在一起的佛寺；其中一個說法是，眾僧合住一處，猶如樹木之叢集為林，所以寺院叫作「叢林」。而廣州五大叢林一般是指光孝寺、華林寺、六榕寺、大佛寺、海幢寺，在古代均坐落於廣州舊城牆邊和城郊。）

大佛古寺始建於南漢時期，至今已有千餘年歷史，在清朝順治至乾隆年間曾興盛一時，是嶺南有名的佛教名勝古剎。其建築風格仿京師官廟制式，兼具嶺南地方風格重建殿宇，具有較高的文化藝術觀賞價值。

逾千平方米大雄寶殿 嶺南之冠

大雄寶殿坐北向南，建築面積達1,200平方米，至今仍為嶺南之冠，雖歷三百多年風雨侵蝕，但風貌尚存。當時安南王捐贈的優質木材建造的樑柱框架，至今仍基本完好。白天在鱗次櫛比的高樓大廈中，這幢古建築格外顯眼，到夜晚大佛寺燈火通明，望上去蔚為壯觀，讓人讚歎不已！

此外，北京路附近的府學西街也是一個值得逛逛的地方。正所謂「羊城度度有段古」，每條街的街名背後，都有其特定的含義。例如府學西街，其名字中的「府學」就是指始建於宋代的廣州府學宮。科舉時代，這裏是嶺南第一儒林，按現在的說法，就是廣州城的文化中心呢。

4百米「塗鴉一條街」

上文提及的府學西街，距離北京路僅約一二百米，在升級改造後已從一條平平無奇的街道，變成了城市中心的「塗鴉一條街」。400米長的塗鴉街，就好像童話世界一樣。以下的，只是其中部分，還有更多等你來發現！

藍色大巴和北京路牌

一輛載滿乘客的藍色大巴，車上的乘客與車下的我們正互相揮手打招呼，這樣的互動，是不是有種穿越時空的感覺呢？

醒獅

醒獅是嶺南地區的非遺文化，在3D畫面效果的「加持」下，醒獅栩栩如生，活靈活現。

好味欖

穿上民國服飾的店員將橄欖從櫥窗遞出來，有否讓你想到一句話：「一蚊一斤雞公欖，有辣有唔辣」……

茶樓與廣州泥塑

茶樓裏的一籠籠點心、趟櫳門後的泥塑……這些充滿廣府特色的元素，是否讓你想起兒時的記憶呢？

書香門第

小二正爬上樓梯寫招牌！紅紅的燈籠，濃濃西關風情的窗戶，彷彿走進上個世紀的廣州……

貓咪塗鴉

超級吸睛的巨無霸貓咪，每一根毛髮都栩栩如生！貓咪睜着黃褐色的眼睛看着你，彷彿下一秒就要從牆內跳出來！

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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