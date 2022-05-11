【遊走大灣區】灣。區。周。記：珠海新添休閒好去處

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

橫琴賽艇公園 自然與賽艇文化結合

橫琴賽艇公園位處天沐河南岸，福福橋西側，是一個以賽艇文化為主題的公園，總佔地面積約7.2萬平方米，通過對賽艇文化的挖掘，打造成橫琴又一張亮麗名片。公園以槳在水面劃出的漩渦，水波、水浪、水滴作為構圖來源，以流動的曲線作為設計語言，呼應了賽艇這項運動的靈動感。

公園選取櫻花木棉、各色的風鈴木和宮粉紫荊為公園主要開花樹種，花團錦簇，讓遊客和運動員感受到橫琴的熱情。公園建設搭配了濕地塘及雨水花園，佈置有水生植物群落，打造野趣自然的生態環境，提高人們的遊賞體驗。

賽艇中心是賽艇公園的核心，兼具艇庫、訓練和驛站等功能，建築風格現代簡約。賽艇中心建築採用了覆土建築概念，模糊了建築環境與自然環境的界限，同時通過在中庭種植鳳凰木，將自然引入建築，給建築賦予生命。賽艇公園同時建設有鍾文耀紀念園、賽艇碼頭、艇迷廣場、花林草地等景點。

萬山海洋生物科普館 勿錯過實景化展示

日前珠海市首個離島海洋生物科普館——萬山海洋生物科普館正式落成，並於5月1日投入試運營。該館的落成，有助推動珠海打造大灣區海島海域多樣性保護新亮點，提高公眾對海洋的認知和保護意識。

萬山海洋生物科普館位於萬山鎮東澳島，館內面積260平方米，分為五大展區，包括萬山群島展板解讀區、萬山群島海洋生物標本展示區、萬山群島珊瑚和觀賞魚展示區、萬山群島及周邊海域蝦蟹魚類展示區、萬山群島海域生物多樣性展示區，展出海洋生物500餘種，其中魚類標本200餘種，貝類標本近300種，珊瑚20餘種。這些海洋物種大都來自萬山群島海域，千姿百態，讓遊客能夠全方位、多角度觀賞神秘的海底世界。此外，該館保存有國家一級保護動物標本2種、二級保護動物標本4種。

萬山海洋生物科普館重點展示萬山群島海域的海洋生物種類、生態特徵及變遷。200多種附有學名、拉丁名和俗名的魚蝦蟹的精美背投專利照片，完整地展示了附近海域的活躍物種。經專業人員採集鑒定，科普館的近300種貝類標本填補了該海域貝類物種空白。

值得一提的是館內的實景化展示，比如東澳人工魚礁展示缸、萬山海底生態缸、海洋魚類群遊展示缸、適合孩子觀看的10個小魚缸，讓人眼前一亮。另外，珊瑚缸採用海底生態模擬構件為背景，構成了各種生態特徵顯著、姿態不同、顏色各異的萬山群島海域生態多樣性實景。

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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