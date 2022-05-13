市場信息：廣州4月二手樓成交下跌逾一成

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

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番禺供需活躍 連續兩月居榜首

按各區4月二手樓成交數據，天河、增城、南沙跌幅最少。其中增城、南沙、天河、黃埔四區跌幅均在10%以下；分別成交716宗、257宗、961宗、305宗，環比分別下跌3.1%、4.1%、2.8%、9.5%。另外，白雲作為本次疫情的重災區，成交跌幅最為明顯，共成交636宗，環比下跌23.7%。至於番禺區市場供需活躍，成交已經連續兩月穩居榜首位置，四月共成交1,063宗，環比下跌14.8%。

據廣州中原研究發展部監測發現，亞運城二手成交持續低迷。相信原因是客戶觀望情緒較濃，看房積極性低，加上業主叫價強勢，降價意願不足，從而導致客戶入市熱情較低，成交回落。4月份亞運城成交均價為29,658元/平方米。另外，鍾村板塊市場供需保持相對活躍、穩定，樓市價格並無出現明顯波動，成交依然為番禺主力，目前板塊成交均價為22,502元/平方米，其中祈福新村成交均價為25,324元/平方米，成交客戶多為80後。

由於疫情得到有效緩解及控制，客戶對後市預期已經逐漸恢復並保持樂觀態勢。廣州中原研究發展部預計，5月需求或有所上揚，月度成交預計會在8,500-9,500套之間，而二手價格將繼續保持平穩狀態。