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市場信息：廣州4月二手樓成交下跌逾一成

2022年4月廣州市二手住宅成交量（自助網簽+仲介網簽）為7,274宗；環比3月同期（8,413宗）下降13.5%，同比大減54.6%。廣州中原研究發展部認為，當月樓市受清明假期及疫情突發的影響，二手成交量下滑是意料之中，但整體跌幅不算大，整體成交量甚至高於1月同期（7,274宗）。剔除疫情因素，目前廣州二手市場仍保持相對健康的交投氛圍；加上目前全國超60個城市已出台利好樓市的新政；其中包括佛山、東莞等周邊城市多方利好消息的釋出，將有效提高客戶對後市的預期。價格方面，4月二手網簽均價為27,222元/平方米，環比上月下跌4.8%。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

番禺供需活躍 連續兩月居榜首

按各區4月二手樓成交數據，天河、增城、南沙跌幅最少。其中增城、南沙、天河、黃埔四區跌幅均在10%以下；分別成交716宗、257宗、961宗、305宗，環比分別下跌3.1%、4.1%、2.8%、9.5%。另外，白雲作為本次疫情的重災區，成交跌幅最為明顯，共成交636宗，環比下跌23.7%。至於番禺區市場供需活躍，成交已經連續兩月穩居榜首位置，四月共成交1,063宗，環比下跌14.8%。

據廣州中原研究發展部監測發現，亞運城二手成交持續低迷。相信原因是客戶觀望情緒較濃，看房積極性低，加上業主叫價強勢，降價意願不足，從而導致客戶入市熱情較低，成交回落。4月份亞運城成交均價為29,658元/平方米。另外，鍾村板塊市場供需保持相對活躍、穩定，樓市價格並無出現明顯波動，成交依然為番禺主力，目前板塊成交均價為22,502元/平方米，其中祈福新村成交均價為25,324元/平方米，成交客戶多為80後。

由於疫情得到有效緩解及控制，客戶對後市預期已經逐漸恢復並保持樂觀態勢。廣州中原研究發展部預計，5月需求或有所上揚，月度成交預計會在8,500-9,500套之間，而二手價格將繼續保持平穩狀態。

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