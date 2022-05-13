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樓盤速遞：大灣區珠海 九洲保利 - 天和三期「觀汀」金灣地標 高球場珍罕項目

大灣區珠海

珠海金灣地標級項目「九洲保利天和」，位於橫琴後花園，港珠澳大橋延長線洪鶴大橋落橋位金灣航空城，由千億央企保利和珠海龍頭國企九洲控股集團聯手打造，是一個建築在高爾夫球場上的大型住宅及別墅項目。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

項目位處的金灣高爾夫球場是由世界頂尖球手「科林·蒙哥馬利」操刀的高標準亞太級27洞錦標賽球場，體量達136萬平方米，中國十佳球場之一，水道環繞，湖水相映，景觀相當突出。同時項目東臨金灣情侶路，可遠眺碧海藍天；北向是中心河濕地公園，推窗即攬四季美景；南向則可觀約276萬平方米的金湖濕地公園。在這裏，不僅可享受揮桿樂趣，更可擁有山、湖、海、果嶺、濕地環繞的美好生活，與自然無界的居住尺度。

「九洲保利天和」可以說是「出則繁華，入則靜謐」，周邊環繞政府重投的82億元建設的「六大中心」，其中產業服務中心，公共文化中心圖書館已投入使用，國際商務中心及藝術中心等正加速建設。項目鄰近金灣最大的商業綜合體「金灣華發商都」，可享一站式休閒設施。此外，項目本身亦打造有約5萬平方米商業設施，包括餐廳、高爾夫會所、咖啡館、健身會所、泳池等，應有盡有，足不出社區，即可享受便利生活。

 

交通便利 配套齊全

交通方面，從項目出發，往南經機場東路約15分鐘可直達珠海機場，往北約5分鐘上珠海大道，約3分鐘車程上洪鶴大橋入口，只需約25分鐘可達港珠澳大橋珠海人工島，交通非常方便。

醫療方面，項目出發約5分鐘車程，便有珠海友愛國際醫院、省人民醫院珠海醫院、吉林大學珠海醫院等多所省三甲醫院等。教育方面，項目自身亦打造了2所18班幼稚園以及1所36班小學，業主小孩可優先入讀；此外，項目附近有全齡教育資源，距金灣一中僅約3公里，距珠海市實驗中學僅約5公里，周邊珠海市金海岸中學、金灣區第一小學、航空新城小學、金銘小學等高起點學府雲集，提供一條龍教育配套。

 

景觀無與倫比

目前，項目主推三期「觀汀」，有很多突破點，最矚目的當屬無與倫比的景觀，北可望約136萬平方米高爾夫無敵綠景，或南瞰約276萬平方米濕地公園，堪稱雙重城市稀缺奢景的第一觀景台！

三期新品東臨高爾夫練習場，西鄰四期別墅區，樓棟呈橫排佈局，猶如在高爾夫與濕地公園間拉開一條天際線，相比二期的南北縱向分佈，有了更明顯的視野優勢，真正實現南北景觀面最大化。

此外，發展商在三期的戶型打磨上，注入了更多的心思。從建築面積約83平方米兩房，至約172平方米五房，九種戶型，上十種設計，無不將觀景面與陽台開間實現最大化，適合首置或改善型家庭。以98平方米的戶型為例，餐客廳開間達到約3.6米，連通約5.5米的超大景觀陽台。將萬畝濕地園景、海景盡收眼底。

除了戶型，項目還有豪華的裝標，客廳有新風機、風管空調機，以及部分樓棟採用全屋中央空調，確保全屋24小時新氧環繞。衛生間有吸頂暖風機、主衛智慧馬桶蓋板。至於廚房，則有四件套、冰箱、抽油煙機、淨水器、洗碗機、食物殘渣處理器、涼霸送風機、可抽拉式水龍頭。保利最新的5.0裝標，除了豪華以外，還具備了超強收納功能和超人性化細節，較之二期質感有了更多的提升。

 

九洲保利 - 天和三期「觀汀」

地址：珠海金灣高爾夫球場

開發商：九洲保利

總伙數：約1,721伙

單位間隔：2房-5房

在售面積：約81-173平方米

交樓標準：裝修

售價：人民幣21,000/平方米起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：約2022年8月

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

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