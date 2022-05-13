深圳內望：市場信心增強 一二手成交回升

由於住建局網簽資料存在滯後性，實際市場情況與資料有所不同，從前線同事反映，無論一手還是二手，成交量皆顯著回升，市場氣氛持續回暖。

總體利好大於利空

目前影響深圳房地產市場表現的，主要還是由三大決定性因素主導：政策、疫情以及經濟。政策上，全國層面的大寬鬆來臨，主要二線城市都紛紛鬆綁，反觀深圳目前雖然還沒有甚麼政策落地，但放鬆的預期正在增加，也有助增強了客戶的信心。小部分客戶想飲「頭啖湯」，想搶在政策落地之前進入市場，擔心等到政策真的落地後就太遲了，因為可能房價又開始漲了。總括而言，政策因素對市場利好是比較積極的。

疫情方面，3月份深圳曾封城一周，防控措施取得效果顯著，疫情基本上很快得到有效控制，民生與經濟活動逐漸恢復正常。深圳與上海的嚴峻形勢相比有如天壤之別，疫情恢復快的深圳，也有利於房地產市場升溫。經濟方面，封城等措施對深圳經濟還是造成了較大壓力，居民收入不確定性增加，對深圳房地產市場也是有所影響。綜合三方面來看，總體利好還是大於利空的，因此，4月市場在往好的方向發展。

個別新盤「去化」近九成

新房方面，部分發展商看到市場回暖，推盤的信心加強，觀望氣氛一掃而光，特別是到月底，多個專案拿證推出，新推的幾個專案總體銷售還是不錯的，個別項目去化也達到將近九成。當然，目前市場行情跟市場火爆時比較，還是有一定差距，但是已經是近這幾個月少見的比較熱鬧的時候了，市場已經從低位反彈，給了購房者比較好的信心。

二手房方面，增長比新房差一些，深圳政策上還沒放鬆，二手房參考價還沒調整，二手房恢復程度不及預期。新房反應會比二手房快，新房量大且集中推，發展商也更容易做決策，導致新房對市場影響大，也容易適應市場變化。

土拍市場 表現火熱

土地市場，4月底深圳第一輪集中土拍，8宗地全部觸頂成交，5宗達到競配建上限後搖號，土地市場表現火熱。相較去年，本次土拍商品房銷售限價有所提高，不僅給了發展商拍地的信心，也給了購房者信心，市場已經觸底，相信房價下跌空間已經不大，購房者入市意願也增強。整體看，4月首先回暖的是新房，二手房相對失色，表現也會滯後一些，但相信慢慢也會追上來，不用太過悲觀。

各置業群體表現有別

4月各類置業群體表現也大不盡相同：

1/ 對剛需來說，政策影響相對沒那麼大，因政策打壓的對象也不是他們；經濟影響反而更大，資金是剛需首要考慮的因素。經濟不明朗會影響收入，剛需客戶購買的欲望被壓制，會更加慎重，剛需回暖的速度沒有想像中那麼快。

2/ 對於改善型剛需來說，經濟條件會好一點，但是沒有名額，資金也有點不足。可能需要賣掉原來的房產來套現以及騰出購房名額，才能再去購置房產。在市場好的時候，存量房流轉快，但是現在二手交易量銳減，賣二手房比較困難，這樣的話將會破壞了一二手轉換的鏈條。有些客戶看中了一套新房，但是需要將自己的二手房先賣出去，沒賣出去就騰不出資金和名額，換不了房，市場的流動性被嚴重破壞了。

3/ 豪宅市場方面，經濟不好對有錢人的影響相對小一點，反而富人對政策相對敏感，這次的政策寬鬆，對豪宅客戶刺激最大，豪宅市場比過去活躍了不少，富人更加有前瞻性，對政策的敏感度高。

4/ 對投資者來說，以往是等房價漲了賣出去賺差價，但是現在很多投資者改變了投資策略，他們更加偏好兩類物業。一個是價格偏低的公寓，同樣是居住用途，屬於價格窪地；另外一類是寫字樓、商鋪等物業，發展商讓利比較大，近期抄底的也不少。

商辦產品投資者策略變長線

投資者購買商辦產品，策略從短期炒房變成了長線持有，每個月收租，賺取穩定收入，回報高的物業，收益率也可以達到5、6厘，普遍已經高於貸款利率了。也就是說買了商辦物業之後出租，不僅有人幫忙還月供，還有機會賺取額外的收益，從投資角度來說比較划算。因此，最近一段時間，寫字樓、商鋪、公寓等產品關注度明顯比較過去增加了不少。