【遊走大灣區】壯觀！深圳觀瀾海洋世界 驚豔！六十米「隧道」與魚同行

海洋世界是怎樣的？
Presented by：WAW Creation
深圳觀瀾海洋世界，位於國家5A旅遊景區觀瀾湖度假區內，是一個集海洋生物科普、萌寵觀賞、互動演繹、親子互動體驗為一體的海洋主題世界；並成功開創以海洋文化推進特色旅遊觀光、互動遊樂、文化科普三大產業，打造獨具特色的一站式親子海洋世界，成為深圳又一特色海洋科普教育體驗之地。
觀瀾湖集團副主席朱鼎耀透露，海洋館有超過5,000種不同品類的水族動物，每年接待很多學生團體來接觸大自然，以了解海洋文化，學習海洋保護知識。具有遊覽觀光和自然教育功能的海洋館，總建築面積近10,000平方米，整個場館分為兩層。展館一層設有探索蘇塞克斯號、失落的世界、走進船艙、海底隧道、美人魚表演劇場、水母迷宮、海獅表演劇場、熱帶雨林、小丑表演歡樂劇場、室外萌寵樂園、瑪雅之光；至於展館二層，則是洞穴奇觀和彩羽之林。
來到海洋世界，你可以乘「蘇塞克斯」號，探索海底世界。穿越兇猛的鯊魚隧道，它們在海洋館遨遊。進入隱秘的船艙，你可以看到平日很難見到的震撼場景，隨手一拍就是大片！
走進驚豔的海底隧道，彷彿置身於電影場景，探索神奇的海底世界。鯊魚、魔鬼魚等各種魚類在你頭頂和身邊游過，那種身臨其境置身海底世界的感受妙不可言。要知道這條隧道長達60米，也是目前深圳最長的海底隧道。
在美人魚劇場，這裏有精彩的魚群風暴，因為飼養員在投餵魚群時，那個被魚群包圍的情景，就像一場魚群風暴，場面震撼；「王子跌入深淵，美人魚用智慧成功營救王子」的驚心動魄故事，在這裏不斷上演。童話故事裏的美人魚在這裏重現，在水中優雅舞動的美人魚，無論是大人還是小朋友，相信都會心生歡喜。
來到水母迷宮，這裏有各種各樣的珍稀水母翩翩起舞，有的水母像一塊漂浮的雲朵，走到生命盡頭時居然會化成水，真是大千世界無奇不有。還有，你一定想不到，水母的食物是水中漂浮的微生物——豐年蟲。
說起海獅，那可是在海洋世界有相當地位的「網紅寵兒」，不僅會玩各種遊戲，還能轉圈玩球與人互動。聰明可愛的海獅，在你面前揮手、敬禮、鼓掌、倒立……開啟高水準表演模式；而華麗的頂球、夾球姿勢，帥氣的溜冰身影、炫酷的陸地旋轉、水中芭蕾舞等等，令你大飽眼福！
雖說這是海洋世界，但這裏的熱帶雨林區亦很有「睇頭」，特別是那煙波浩渺的密林，更是熱門打卡點，記得要多拍幾張，出片真的很有意境。此外，萌寵區還有可愛的梅花鹿和孔雀，只見成群結隊的孔雀一起開屏，如同百花齊放；加上藍白相間的珍稀品種，簡直美不勝收。當然，歡樂舞台的可愛的狗狗轉圈，以及萌萌的小豬跳舞，同樣令人目不暇給。
來！觀瀾海洋世界正等你來探索，來發現更多精彩！
開放時間：09:00-18:00開放（17:30停止入園）
查詢電話：+86 0755 21015815,+86 0755 21015915
● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。
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