【遊走大灣區】蘭晶時間：觀瀾湖集團副主席朱鼎耀：打造多元運動、休閒、娛樂新體驗

觀瀾湖集團副主席朱鼎耀認為，未來中國體育將會帶動消閒運動產業的加速發展；而在「購物+娛樂」、「旅遊+文化」、「旅遊+體育」的概念下，觀瀾湖亦將不斷打造新的一站式多元化運動、休閒、娛樂及教育體驗目的地。

大灣區和國際的「超級聯繫人」

今天的觀瀾湖集團，已形成一個以體育為亮點的旅遊休閒、文娛商業、高爾夫、旅遊地產、教育產業、實景旅遊、養生產業、品牌合作的八大產業群，蜚聲中外。

朱鼎耀和哥哥朱鼎健更將觀瀾湖集團定位為粵港澳大灣區、甚至國際上的「超級聯繫人」的角色。目前已引入全球多個品牌與觀瀾湖合作，聯手打造一站式多元化休閒、娛樂及教育體驗。

在國外長大的朱鼎耀，一直不斷參加各種國際賽事和活動場合，接觸國際體育行業的相關人士，他發現這些人都有一個共同的目標，就是與中國互動。「但他們還不了解中國，也不知道如何跟中國互動，這時觀瀾湖就可以變成一個窗口，推廣今時今日的中國。我們不單要做好自己企業，也有使命講好中國故事。」

同時他亦指出，國家成功的一個因素是人民健康，全民體育及健康要通過運動實現，鼓勵全民熱愛運動，令人與人之間在接觸中形成友好互動。「這是很健康的一種社交方式。人民健康了，國家醫療壓力也會隨之減輕。」

建構廣東省唯一真雪場館

對於高爾夫球運動以外的運動產業，觀瀾湖一直沒有停下來，例如位於深圳龍華區觀瀾湖生態運動公社的廣東省冰雪運動訓練基地，預計今年底投入運營，這是廣東省近20家室內冰雪場館中首個冰雪運動訓練綜合館，也是廣東省唯一一個採用真雪雪質的場館；最長滑道逾70米，第一期面積達12,000平方米。除了用於廣東省冰雪運動員進行訓練和開展中小學生冰雪活動，同時為消費者提供了一個絕佳的冰雪娛樂場所。朱鼎耀說：「我們希望大家即使在南方也可以一年四季體驗到冰雪的樂趣，幫助人們接觸和了解冰雪體育文化。」

合辦海南大學觀瀾湖國際校區

觀瀾湖已在海南紮根十多年，教育合作也在不斷擴展。目前的兩間中學都已爆滿，要增加新的校舍配合。今年年底，更會和海南大學合作開辦海南大學觀瀾湖國際校區。朱鼎耀還提到，全中國注重養老，因此養老也是觀瀾湖未來重視的一項產業。從醫療、養生、居住環境，都要有設施配合這方面的發展。

研發新能源汽車

朱鼎耀還透露，為了配合國家環保政策和使用新能源的大趨勢，觀瀾湖正在研發新能源汽車。由於海南希望成為全國第一個使用全電能汽車的省份，觀瀾湖配合當地政府發展目標，將研發基地設在海南，產品將會包括無人機、汽車博物館、賽車場、汽車中心等。

「創業守業」不離「創新做好」

觀瀾湖篳路藍縷30年，取得今日的輝煌成績，朱鼎耀認為有兩件事很重要。

首先，「創新是做每件事的原動力，只有創新才有機會打破，才有新開始。」高爾夫球已有近600年歷史，如今從產品到打波模式，再到球隊活動，需要不斷研發新的體驗。

其次，當做到規模最大、名聲最旺時，便有優勢可以推動人群集中，「我們希望集團每個人都有向這個目標發展的追求。」朱鼎耀常常對同事說，「最大不一定是最好的，一定要保持最高質量，這是最大的挑戰。無論是一個球場，還是22個球場，想要做好都離不開用心配合，團結一切力量去完成。」

天時地利人和

俗語云：「創業難，守業更難。」這是每個家族企業都要面對的挑戰，外人看來，朱家兄弟二人接下父親的重任，只不過是「守業者」；但朱鼎耀則認為，自己和哥哥朱鼎健亦是另一種含義上的「創業者」。市場環境千變萬化，在朱鼎耀看來，所謂的守業亦需不斷創業。「我們很幸運有父親創造了這個平台，交給下一代繼續發展。我們也有新的競爭，最大的競爭對手是時間，每個人、每件事、每個App都會佔用人們的時間。」

他認為，每件事都需要天時地利人和，當下唯有結合國家文化主流，同時為客戶需求提供最好的服務，令他們在觀瀾湖留下難忘的回憶，是很有意義的。「當看到一家幾代人來觀瀾湖打球，見證從小朋友到青年人的成長到成家立業，這很觸動我，原來我們提供的不僅僅是休閒體驗，而是一種新的生活模式，這是很有價值的。」

高爾夫球運動的推廣和傳承

據資料顯示，30年前，全中國不足1,000人打高爾夫球，整個月亦不超過100人。但今天僅東莞和深圳，平均每天有2,000人打球，球場和設施增長速度亦非常之快。

在推廣高爾夫球運動上，觀瀾湖集團兩代人之間既有傳承也有創新。但朱鼎耀強調，首先要有設施。「我的父親做集團主席時先是建成了全亞洲最大的高爾夫球會，至十周年時已有10個球場；十二周年的時候已經擴建到12個球場、216個洞，成為全世界最大的高爾夫球會。」

他續稱，第二步則是舉辦賽事。1995年11月，第41屆高爾夫球世界杯決賽在觀瀾湖高夫球會舉行，這是世界杯首次在中國舉行，也是那時，令全世界知道中國有高爾夫球。第三則是做教育，邀請世界各地最頂級的教練來配合這項事業的發展。

朱鼎耀說﹕「路，是一步一步走出來的。」

支援港青灣區發光發熱

約一年前，「大灣區青年就業計劃」（GBAYES）推出時，觀瀾湖第一時間招攬50名年輕香港菁英在灣區工作。此外，觀瀾湖每年更接待超過幾百名大學生，組織他們到內地親身體驗和了解中國，以開拓思維，同時給他們強心針，讓年輕人看到未來的發展空間和實現夢想的機會。朱鼎耀指出：「通過組織交流活動和聘請香港年輕人以表達對他們的支持，這是我們的使命。」

鼓勵「大膽試」

他直言：「我經常鼓勵年輕人大膽嘗試，因為每件事都只有『試』和『不試』，沒有『對』和『錯』，親身體驗、深入了解之後會更自信，掌握更多資訊才能明確人生的方向。」

在與年輕同事相處中，朱鼎耀亦發現當下香港青年的出類拔萃，諸如熟練掌握「兩文三語」，國際視野寬闊以至開放的創意思維等，他認為這些特質對大灣區日後的發展也會起到助力，特別是高新科技方面，香港青年的創意與內地的資訊大數據結合，未來將是非常了不起的合作方向。「每一次有香港畢業生來到觀瀾湖工作，我們之間都有很愉快的交流，他們打開了我的思路，令我也有所收穫。」

近年來，無論是香港政府，還是灣區內地各地方政府都相繼出招，以鼓勵青年到大灣區發展，當中有獎勵、有補貼、衣食住行等方方面面。朱鼎耀建議，未來可以推出更多的導師項目，由導師帶領他們體驗真實的生活環境、工作平台等等，在精神上也給予支持。

Profile

1976年出生於香港，擁有加拿大多倫多大學經濟學學士學位。

2001年加入觀瀾湖集團。現任觀瀾湖集團副主席、駿豪集團副主席。同時身兼全國青年聯合會委員、深圳市政協委員、廣州青聯常委、香港政協青年聯會副主席、廣東省高爾夫球協會會長等社會職務。

2016及2017年連續兩屆榮獲世界傑出華人青年企業家獎，連續六年蟬聯「亞洲高爾夫權力榜」榜首。

朱鼎耀在觀瀾湖申辦的各項國際性賽事中擔當重要角色，曾邀請老虎·伍茲（Tiger Woods）、高比·拜仁(Kobe Bryant)等國際體育明星到訪，積極推動中國體育與世界交流，包括建立中國首家巴賽隆拿足球學校等。

多年來，朱鼎耀竭力支持青少年運動的普及與培訓，透過青少年系列賽與公益措施，每年有超過10萬名不分性別及階層的青少年從中獲益。他還積極參與內地和香港社會公共事務，搭建溝通交流平台，並長期致力體育、文化、教育領域的公益慈善事業，其企業集團累計捐贈超過5億元。