樓市鬆綁逐步落實 九城第二季料見真章

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

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當然，基於經濟大環境和新冠疫情的虎視眈眈，加上「買樓不是買棵菜」，持觀望態度者眾亦是情理之中。但據不同的市場人士反映，樓市氣氛的確有回暖的勢頭，至於實際情況，相信在五六月，將可得到佐證。

根據國家統計局發布的70城房價指數顯示，首四個月商品住宅和二手住宅銷售價格環比和同比下降城市個數持續增加，均超過半數。但整體來看，一線城市變化不大。新建商品住宅銷售價格小幅上漲，二手住宅銷售價格開始上漲，呈回暖趨勢。

大灣區中的一線城市廣州和深圳，新建商品住宅銷售價格環比指數與一月持平，同比指數持續走低，降幅擴大。二手住宅銷售價格環比指數較一月略漲，廣州漲0.7%，深圳漲1%；同比指數分別跌2%和1.1%。惠州作為三線城市代表，商品住宅銷售價格環比指數和同比指數均有微降，二手住宅銷售價格兩項指數繼續下降。

因城施策 各地刺激購房需求

相信大家都會發現，4月底以來，大灣區多個城市相繼出台房地產調控政策，包括惠州、佛山、中山、東莞和江門，通過調整限購區域、降低購房門檻、差別化信貸、公積金購房支援等手段，以期刺激購房需求。

這些利好政策雖在「五一」假期前推出，但當時的疫情發展對經濟運行無疑造成較大衝擊。例如內地公布4月城鎮調查失業率便增至6.1%，高於市場預期的6%。今天購房者的熱情不似從前一點即燃，觀望情緒較重。另一方面，目前新政出台時間尚短，樓市回暖仍需一段熱身期。

廣深成交量應已止跌

廣州和深圳雖然尚未頒布調控政策，但市場已出現暖意。據深圳市房地產中介協會公佈的數據顯示，4月深圳全市一手住宅共成交2,851套，環比下跌0.3%，二手樓網簽2,539套，環比增長率為68.4%。市場的成交出現一些回暖跡象。有市場人士認為，市場現狀是購房者仍然謹慎，不過小陽春指日可待。據了解，近期大灣區各城市的不少樓盤也積極行銷，雖然網簽量沒有顯著上升，但售樓處看房人已在增多。同時，發展商的新盤推出亦顯得較過往積極。

據市場人士透露，由於房地產業的發展對內地經濟發展具一定的影響力，只要在「房住不炒」的大環境，內地樓市優化調控政策仍將持續出台。至於這些利好新政將如何落實和在市場中發揮，相信第二季度的數據將見真章。