moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

個人理財 > 活在灣區

樓盤點睛：大灣區珠海、大灣區廣州樓盤推介

大灣區珠海

中旅-海泉灣·時光序 臨海而建 灣區退休度假之選

「海泉灣·時光序」位於珠海金灣區臨海而建，擁有2.7公里海岸線，並建築在約5.1平方公里生活度假勝地內。整個度假區構築了一幅以溫泉跨界、時尚休閒、國際文化、精緻養生、社區統一運營的灣區退休度假新藍圖。

海泉灣共分三期規劃，一期海泉灣醇熟景區，是全國首家「國家旅遊休閒度假示範區」。二期海泉灣·時光序，是佔地約96萬平方米大灣區黃金海岸線住宅精品；三期休閒度假區則由美國規劃巨匠AECOM主筆，打造灣區商娛及旅遊度假新地標。

項目內擁有多項休閒大型設施，適合大人小朋友的還有神秘島機動樂園；新增小矮人部落有多種小動物；小馬俱樂部，有專業的馬術課程；周末足不出門，可享多元化親子活動；玩累了晚上還可以來看一場夢幻劇場，聽說舞台效果很絢麗震撼，喜歡泡溫泉還可以體驗坐擁108個天然海洋溫泉池，以上項目已投入使用。

目前在售高層住宅，是建築面積約65-125平方米的一至三房精裝單位，南北通透，戶戶朝南，並配備超寬闊露台。另外產品還有約190-229平方米合院別墅，採取有天有地、獨門獨院闊綽格局，擁享詩意而靜謐的私人領地；花園院落，戶戶贈送超大露台。

此外，屋苑設有香港中旅提供跨境巴士服務直達項目，往返便捷，而作為業主更可優惠享受各項玩樂設施。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

海泉灣時光序

項目地址：珠海金灣區高欄港

開發商：中旅集團

在售面積：高層住宅65-123平方米（一房至三房）

別墅面積 190-229平方米（四房）

售價：人民幣12,000/平方米起

產權年限：70年普通住宅

收樓時間：約2022年3月前

香港代理：奧迪置業

查詢電話：9561 6733

 

 

大灣區廣州

廣州南沙灣區金融城 南沙明珠灣純生活大盤 配套齊全

葛洲壩灣區金融城項目位於廣州市南沙區明珠灣起步區國際金融島，項目由25棟高層組成，是葛洲壩地產深耕國際金融島·橫瀝島的標桿之作。項目距離廣州18號線快速地鐵僅約80米，項目外部「三江泗水」環繞，可攬一線海景，內部社區打造「三環一軸」綠色通道及十大主題園林優越景觀，是明珠灣起步區唯一55萬平方米純居住生活大盤。

項目周邊規劃交通路網發達，項目毗鄰南沙主幹道鳳凰二橋，距廣州18號快速地鐵橫瀝站僅約80米，鏈接各區CBD板塊，可快速通達天河CBD區域。同時，葛洲壩灣區金融城周邊伴有優質的教育資源，規劃4所9年制學校、1所12年制學校，並配建2所幼兒園，可享受全齡優質教育資源。而項目東側亦是1所9年制學校教育規劃用地。此外，項目周邊約1公里內涵蓋兩所三甲級醫院，中山大學附屬第一醫院南沙分院、光華口腔醫院，近距離為業主提供便攜、優質的醫療服務。

葛洲壩灣區金融城還擁有現代國際與藝術森居結合的四大主題園林，外享約7.8公里濱海景觀帶及市政綠化環繞。項目並自建有約6,800平方米的商業配套，周邊還配套國際金融島首個超大型地下商業中心，為業主提供便捷的生活服務。

 

廣州南沙灣區金融城

地址：廣州南沙·明珠灣起步區·橫瀝鎮鳳凰二橋旁灣區金融城

開發商：廣州葛城實業有限公司

佔地面積：14萬平方米

總建築面積：55萬平方米

在售面積：70平方米兩房

90-99平方米三房

115-135平方米三至四房

售價：總價250萬人民幣起

裝修狀況：精裝修

產權年限：住宅70年

交付時間：2024年3月

廣州代理：中原地產

查詢：8202 8321

外匯市況
永豐金融集團
貨幣買入賣出
歐元/美元1.04031.0406
美元/日圓129.33129.36
英鎊/美元1.22541.2257
美元/瑞郎1.00221.0025
澳元/美元0.69400.6943
紐元/美元0.62850.6288
美元/加元1.29021.2905
歐元/瑞郎1.04261.0431
歐元/英鎊0.84860.8491
歐元/日圓134.56134.61
英鎊/日圓158.51158.56
澳元/日圓89.7989.84
更新時間:2022-05-21 09:00 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1845.91846.9
港金1711217122
倫敦銀21.74021.810
鈀金1947.01997.0
鉑金950.4970.4
美電7.84997.8504
更新時間:2022-05-21 09:00 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】