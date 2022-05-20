樓盤點睛：大灣區珠海、大灣區廣州樓盤推介

海泉灣共分三期規劃，一期海泉灣醇熟景區，是全國首家「國家旅遊休閒度假示範區」。二期海泉灣·時光序，是佔地約96萬平方米大灣區黃金海岸線住宅精品；三期休閒度假區則由美國規劃巨匠AECOM主筆，打造灣區商娛及旅遊度假新地標。

項目內擁有多項休閒大型設施，適合大人小朋友的還有神秘島機動樂園；新增小矮人部落有多種小動物；小馬俱樂部，有專業的馬術課程；周末足不出門，可享多元化親子活動；玩累了晚上還可以來看一場夢幻劇場，聽說舞台效果很絢麗震撼，喜歡泡溫泉還可以體驗坐擁108個天然海洋溫泉池，以上項目已投入使用。

目前在售高層住宅，是建築面積約65-125平方米的一至三房精裝單位，南北通透，戶戶朝南，並配備超寬闊露台。另外產品還有約190-229平方米合院別墅，採取有天有地、獨門獨院闊綽格局，擁享詩意而靜謐的私人領地；花園院落，戶戶贈送超大露台。

此外，屋苑設有香港中旅提供跨境巴士服務直達項目，往返便捷，而作為業主更可優惠享受各項玩樂設施。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

海泉灣時光序

項目地址：珠海金灣區高欄港

開發商：中旅集團

在售面積：高層住宅65-123平方米（一房至三房）

別墅面積 190-229平方米（四房）

售價：人民幣12,000/平方米起

產權年限：70年普通住宅

收樓時間：約2022年3月前

香港代理：奧迪置業

查詢電話：9561 6733

大灣區廣州

廣州南沙灣區金融城 南沙明珠灣純生活大盤 配套齊全

葛洲壩灣區金融城項目位於廣州市南沙區明珠灣起步區國際金融島，項目由25棟高層組成，是葛洲壩地產深耕國際金融島·橫瀝島的標桿之作。項目距離廣州18號線快速地鐵僅約80米，項目外部「三江泗水」環繞，可攬一線海景，內部社區打造「三環一軸」綠色通道及十大主題園林優越景觀，是明珠灣起步區唯一55萬平方米純居住生活大盤。

項目周邊規劃交通路網發達，項目毗鄰南沙主幹道鳳凰二橋，距廣州18號快速地鐵橫瀝站僅約80米，鏈接各區CBD板塊，可快速通達天河CBD區域。同時，葛洲壩灣區金融城周邊伴有優質的教育資源，規劃4所9年制學校、1所12年制學校，並配建2所幼兒園，可享受全齡優質教育資源。而項目東側亦是1所9年制學校教育規劃用地。此外，項目周邊約1公里內涵蓋兩所三甲級醫院，中山大學附屬第一醫院南沙分院、光華口腔醫院，近距離為業主提供便攜、優質的醫療服務。

葛洲壩灣區金融城還擁有現代國際與藝術森居結合的四大主題園林，外享約7.8公里濱海景觀帶及市政綠化環繞。項目並自建有約6,800平方米的商業配套，周邊還配套國際金融島首個超大型地下商業中心，為業主提供便捷的生活服務。

廣州南沙灣區金融城

地址：廣州南沙·明珠灣起步區·橫瀝鎮鳳凰二橋旁灣區金融城

開發商：廣州葛城實業有限公司

佔地面積：14萬平方米

總建築面積：55萬平方米

在售面積：70平方米兩房

90-99平方米三房

115-135平方米三至四房

售價：總價250萬人民幣起

裝修狀況：精裝修

產權年限：住宅70年

交付時間：2024年3月

廣州代理：中原地產

查詢：8202 8321