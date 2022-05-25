【遊走大灣區】米奇藝術展全球巡展深圳站 童心無界 好奇不止

為了紀念米奇近百年來為流行文化、創意及各類藝術帶來的巨大影響，「Mickey﹕The True Original」全球巡迴藝術展於2018年米奇誕生90周年之際，從美國紐約起步，飄洋過海。今日已抵達中國深圳，成為繼上海、成都之後的中國第三站，展覽還特別設置香港迪士尼樂園「向奇妙出發」展區，吸引城市潮人聚集。

「好奇無界：米奇藝術展全球巡展深圳站（EVER-CURIOUS EXHIBITION SHENZHEN STOP）」於深圳萬象天地亮相。展廳面積達2,000平方米，不僅重現象徵各個時代流行文化的米奇點滴，更呈現了57（組）來自世界各地的優秀藝術家的主題創作，通過繪畫、雕塑、書法、裝置、聲音、表演、新媒體、文獻等多種媒介圍繞米奇展開全新的創作實踐。從空間佈局到藝術形式都體現出「好奇無界」這一主題，從過去一直延伸到未來。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

四大單元 呈現57組主題創作

展覽包含「你好米奇！」（Hello Mickey！）、「源於致真經典」（The True Original）、「米奇 與/在 中國」（Mickey and/in China）和「與米奇同行」（Together with Mickey）四大主題單元。包括紐約當代藝術家丹尼爾·阿爾軒（Daniel Arsham）創作的《隱藏的米奇》（Hiding Mickey），在作品中，藝術家用他標誌性的向牆外延伸的風格重新表達和致敬了米奇在人們心中的經典形象。中國藝術家陳漫的作品《泡腳米奇》，則以詼諧的方式展現米奇來到中國後的生活。

一系列明星原創作品以及互動裝置作品亦出現在展覽中，例如陳冠希創立的潮牌3125C與迪士尼合作創作的形象《三人行》，雕塑呈現奔跑的姿態，象徵米奇「一直勇往直前地向著夢想和目標前進」的狀態。權志龍的自創潮牌Peaceminusone則以作品《米奇》向經典致敬。

特設香港迪士尼展區

此次深圳站的「與米奇同行」板塊中特別設置香港迪士尼樂園「向奇妙出發」展區，將米奇造型的美食和米奇魔法泡泡棒製成雕塑，令觀者彷彿置身香港迪士尼樂園度假區的童話世界，永葆童心。

正如迪士尼公司的創始人華特·迪士尼所說：「一切都始於一隻老鼠。」米奇一直是眾多藝術家的靈感來源，指引我們去探尋新的世界。米奇的好奇心、勇敢、不懼挑戰的精神，驅動其不斷地去探索、拓展邊界，造就了如今的時代意義。

精彩作品細意賞

《米奇手的工作室》超強稻草雕塑之手

哈維爾·桑切斯·麥地那的作品《米奇手的工作室》，是由稻草編織而成的雕塑，創作靈感來源於米老鼠具有超強表現力的手，令麥地那想要創作這件作品。

《樣板米奇》暢遊中國3D水墨世界

苗穎在她的作品《樣板米奇》中，將米奇與中國傳統元素——屏風結合，畫面取自受傳統青綠山水國畫啟發而設計的3D水墨遊戲引擎，在水墨的三維世界裏，米奇與米妮在中國暢遊山水。將米奇由手繪轉變成電腦動畫的過程，恰恰也是世界從「模擬」走向數碼的紀元。

《魔幻米奇》釋放淘氣「魔力」

中國90後藝術家賀天琪的《魔幻米奇》，用色彩碎片與米奇彼此堆疊、交纏，或相互遮擋形成鋒利的邊緣為轉瞬即逝的感覺賦形，能夠喚起觀者的一些回憶和聯想——頑皮、淘氣、勇敢以及具有魔力，正如米奇帶來的「魔力精神」。

《無所不在的光》照亮你我 照亮前路

在年輕藝術家李爾鵬的作品《無所不在的光》中，米奇張開雙手雙腳似乎在迎接每一位路過的觀者，這樣的姿態使人產生想要靠近擁抱米奇的感覺。藝術家似乎看到米奇的心中發出了一束光，一點點蔓延到手和腳的末端，照亮米奇的自身。在後疫情時代，每個人都需要給自己一束光，照亮自己，照亮前行的方向。

「好奇無界：米奇藝術展全球巡展深圳站」

日期：截至2022年7月3日

時間：周一至周日11:00-22:00（最後入場時間21:30）

地點：深圳南山區深南大道9668號華潤萬象天地北區L4藝術計劃場

交通：地鐵一號線高新園站A出口

費用：成人票：98元/張（人民幣，下同）；優待票：78元/張；親子票：148元/套。