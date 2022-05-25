【遊走大灣區】灣。區。周。記：在廣州 「此刻 • 更愛香港」

臨近香港特別行政區成立25周年之際，駐粵辦特於5月16日起，連續五周在廣州舉辦「此刻•更愛香港」展覽，以慶祝香港特別行政區成立25周年。
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五期「此刻•更愛香港」展覽展出多個香港的地標、特色建築、景點、交通工具的模型，包括有迷人的維港景色、如飛鳥翱翔的會議展覽中心、穿梭維港的天星小輪、迎風眺海的鐘樓、古色古香的西港城、灰瓦白牆的舊灣仔郵局、百年叮叮車、巨型摩天輪、承載無數遊客記憶的山頂纜車等。
駐粵辦主任陳選堯表示，粵港地緣相近、人緣相親、語言及民俗相通，多年來在經貿、文化、旅遊、青年交流等範疇建立了互惠共贏的緊密關係。過去兩年由於疫情影響，香港與內地的跨境人員往來仍有待恢復，但這並沒有影響粵港兩地的合作及兩地人民的情誼，駐粵辦也從未停下推動兩地交流的腳步。
陳選堯指出，在慶祝香港特別行政區成立25周年之際，希望透過「此刻‧更愛香港」展覽帶給大家熟悉的、值得期待的香港景致，既為常去香港的朋友帶來一段觸手可及的記憶，也為沒有去過香港的朋友營造一場和香港的邂逅，歡迎大家來「打卡」。
陳選堯續稱，相信兩地民眾的共同意願便是早日恢復免檢疫「通關」，他由衷期待疫情早日過去，兩地居民可以順暢往返，在各領域的交流進一步往前。
廣州是「此刻‧更愛香港」慶祝香港特別行政區成立25周年展覽的第一站，活動稍後也會在福建和廣西舉行。
地點：廣州市天河北路233號中信廣場中天購物城中庭
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