建發-悅璽二期 珠海湖心新城大盤 每平方米1.65萬「人仔」起

湖心新城，珠海城市向西發展首站，亦是西區最接近市區的地點。
因應疫情影響下，區內不少新盤的價格都下調至每平方米1.6—2萬元（人民幣，下同），相比目前市區樓價約每平方米3萬元，以及金灣的每平方米約2.5萬元，自然成為市場焦點，成為不少本地有意改善居住環境及外地投資客的置業選擇。
現正發售的大型樓盤「建發-悅璽二期」，不但以型格盛唐園林作為招徠，其價格亦由每平方米1.65萬元起。
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「建發-悅璽」是發展商建發的「城央」系高端系列，無論在產品打造、園林設計，還是屋苑規劃配套，都以頂級配套為目標。其中項目更以唐朝皇家大院為藍本，取法蘇式園林，呈現出「一心一軸」的格局，再現盛世風采又不失婉約精緻。
一進儒門，門廳尺度寬博，「唐風飛簷」盡情舒展；兩株迎客松分列左右，照壁、地雕，無一不精緻大氣，一如王府大門，氣宇軒昂，恢弘莊重。二進四水歸堂，行經回繞廊廡，彙聚四方之財如同天上水，沉心靜氣。曲徑前行，穿花拂柳，越過依虹橋，此為三進「道園」。
在這裏，假山曲水、拱橋回廊薈萃，極盡唐風神韻，是乾隆念念不忘的「真山古樹有如此，勝日芳春可弗巡」。依虹橋則是仿宋代《清明上河圖》的「虹橋」所建。橋樑連接內外，移步易景，「借山水之色，融園中畫卷」，空間層次更添變化。亭台樓榭相映成趣，山山水水盡納一園的風景畫。在習慣速成品的時代，這般精工匠造的園林難免成為賣點。
至於在中式低密大宅的產品打造方面，其容積率僅2.15，綠化率更達34%，區內固然極度稀缺，即便放在全市，也難得一見。
項目合共有9棟住宅，分兩期開發；其中一期4棟住宅已入伙，二期5棟住宅亦已封頂，部份單位正在推售中，現在屋苑的主要工程是內部裝修及園林建設。
配套方面，當然一應俱全，項目配有體量達1.4萬平方米的鄰里中心及12班幼稚園。此外，屋苑內部設計方面，發展商亦大手筆配建了雙泳池、小劇場、兒童活動區、會客茶藝室、健身房、瑜伽房、慢跑道等，為業主打造健康、豐盛的生活方式。值得一提的是，無論是會客茶藝室、兒童樂園，還是健身場所，每一個空間除了尺度闊綽、功能齊全，而且顏值極高，堪比五星級會所。
項目附近商業區亦在密鑼緊鼓建設當中，其中最引人矚目的當屬「豫園商業」，這是上海最出名的城隍廟豫園商業體，未來將引入約十家中華老字號資源，規模及質素不容小覷。此外，金茂亦將打造約6.5萬平方米的一站式購物商業，及8.5萬平方米的市民公園。
同時，區內的幸福河生態公園-白藤湖文化站及鄰里中心等項目也已落成，區域內還規劃有西部醫療中心、體育館等。可以說，商業、學校、公園、醫院、體育館、鄰里中心，湖心新城全都配齊，一一落實。
交通方面，備受關注東西跨海大橋「香海大橋」，據知全線計劃今10月（航展前）實現通車，料將提升湖心新城價值。也所以，位於香海大橋橋頭堡的「建發-悅璽」，被視為湖心新城最值得期待的「新中式」產品。隨着區域內路網逐漸清晰，市場認為，只要不以短期暴富為目標，湖心新城是值得期待的。
提及「新中式」產品，建發已鑽研中式建築19載，手握50多項專利技術，獲獎無數，僅是地產界「奧斯卡」金盤獎，就曾獲頒四次，其中上海央璽、蘇州獨墅灣等經典名作，均出自建發之手。
|貨幣
|買入
|賣出
|歐元/美元
|1.0756
|1.0759
|美元/日圓
|126.85
|126.88
|英鎊/美元
|1.2652
|1.2655
|美元/瑞郎
|0.9577
|0.9580
|澳元/美元
|0.7141
|0.7144
|紐元/美元
|0.6518
|0.6521
|美元/加元
|1.2747
|1.2750
|歐元/瑞郎
|1.0303
|1.0308
|歐元/英鎊
|0.8499
|0.8504
|歐元/日圓
|136.46
|136.51
|英鎊/日圓
|160.51
|160.56
|澳元/日圓
|90.59
|90.64
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1853.2
|1853.7
|港金
|17178
|17185
|倫敦銀
|22.075
|22.115
|鈀金
|2013.5
|2033.5
|鉑金
|950.9
|960.9
|美電
|7.8495
|7.8500