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建發-悅璽二期 珠海湖心新城大盤 每平方米1.65萬「人仔」起

湖心新城，珠海城市向西發展首站，亦是西區最接近市區的地點。

因應疫情影響下，區內不少新盤的價格都下調至每平方米1.6—2萬元（人民幣，下同），相比目前市區樓價約每平方米3萬元，以及金灣的每平方米約2.5萬元，自然成為市場焦點，成為不少本地有意改善居住環境及外地投資客的置業選擇。

現正發售的大型樓盤「建發-悅璽二期」，不但以型格盛唐園林作為招徠，其價格亦由每平方米1.65萬元起。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

盛唐蘇式園林 經典傳承

「建發-悅璽」是發展商建發的「城央」系高端系列，無論在產品打造、園林設計，還是屋苑規劃配套，都以頂級配套為目標。其中項目更以唐朝皇家大院為藍本，取法蘇式園林，呈現出「一心一軸」的格局，再現盛世風采又不失婉約精緻。

一進儒門，門廳尺度寬博，「唐風飛簷」盡情舒展；兩株迎客松分列左右，照壁、地雕，無一不精緻大氣，一如王府大門，氣宇軒昂，恢弘莊重。二進四水歸堂，行經回繞廊廡，彙聚四方之財如同天上水，沉心靜氣。曲徑前行，穿花拂柳，越過依虹橋，此為三進「道園」。

在這裏，假山曲水、拱橋回廊薈萃，極盡唐風神韻，是乾隆念念不忘的「真山古樹有如此，勝日芳春可弗巡」。依虹橋則是仿宋代《清明上河圖》的「虹橋」所建。橋樑連接內外，移步易景，「借山水之色，融園中畫卷」，空間層次更添變化。亭台樓榭相映成趣，山山水水盡納一園的風景畫。在習慣速成品的時代，這般精工匠造的園林難免成為賣點。

 

南北通透 國風大宅

至於在中式低密大宅的產品打造方面，其容積率僅2.15，綠化率更達34%，區內固然極度稀缺，即便放在全市，也難得一見。

項目合共有9棟住宅，分兩期開發；其中一期4棟住宅已入伙，二期5棟住宅亦已封頂，部份單位正在推售中，現在屋苑的主要工程是內部裝修及園林建設。

配套方面，當然一應俱全，項目配有體量達1.4萬平方米的鄰里中心及12班幼稚園。此外，屋苑內部設計方面，發展商亦大手筆配建了雙泳池、小劇場、兒童活動區、會客茶藝室、健身房、瑜伽房、慢跑道等，為業主打造健康、豐盛的生活方式。值得一提的是，無論是會客茶藝室、兒童樂園，還是健身場所，每一個空間除了尺度闊綽、功能齊全，而且顏值極高，堪比五星級會所。

 

配套齊全 逐一落實

項目附近商業區亦在密鑼緊鼓建設當中，其中最引人矚目的當屬「豫園商業」，這是上海最出名的城隍廟豫園商業體，未來將引入約十家中華老字號資源，規模及質素不容小覷。此外，金茂亦將打造約6.5萬平方米的一站式購物商業，及8.5萬平方米的市民公園。

同時，區內的幸福河生態公園-白藤湖文化站及鄰里中心等項目也已落成，區域內還規劃有西部醫療中心、體育館等。可以說，商業、學校、公園、醫院、體育館、鄰里中心，湖心新城全都配齊，一一落實。

 

香海大橋料10月通車

交通方面，備受關注東西跨海大橋「香海大橋」，據知全線計劃今10月（航展前）實現通車，料將提升湖心新城價值。也所以，位於香海大橋橋頭堡的「建發-悅璽」，被視為湖心新城最值得期待的「新中式」產品。隨着區域內路網逐漸清晰，市場認為，只要不以短期暴富為目標，湖心新城是值得期待的。

提及「新中式」產品，建發已鑽研中式建築19載，手握50多項專利技術，獲獎無數，僅是地產界「奧斯卡」金盤獎，就曾獲頒四次，其中上海央璽、蘇州獨墅灣等經典名作，均出自建發之手。

 

 

建發-悅璽二期住宅

地址：珠海湖心新城

開發商：建發房地產集團

總伙數：約763伙

單位間隔：3房至4房高層住宅

在售面積：約86-146平方米

交樓標準：裝修

售價：人民幣16,500元/平方米起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：約2023年12日

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

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