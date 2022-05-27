樓盤點睛：大灣區中山樓盤推介

項目自身建有幼稚園、社區服務中心等，配套較完善，屬於宜居低密度產品，舒適度較高，交通便利；同時，一橋之隔便是珠海。

中澳集團成立於2002年，旗下設有11家項目開發子公司以及物業管理、環保能源等公司，形成了涵蓋項目開發、物管、能源的綜合性集團公司。目前已成功地開發了中澳新城、中澳世紀城、中澳麗珠花園、中澳濱河灣等9個項目。總開發面積近550萬平方米，在珠海、中山擁有約160萬平方米的儲備用地，已成為區域最具品牌實力最具規模的房地產公司之一。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

中澳春城

地址：中山坦洲環市南路131號（格力電器對面）

發展商：中山市春城房地產開發有限公司

在售面積：101-200平方米（3房至5房戶型）

售價：總價人民幣160萬元起

裝修狀況：精裝

產權年限：住宅70年

交付時間：2022年12月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

大灣區中山

利和金豐公寓 古鎮燈都 超級地標城市綜合體

利和金豐公寓位處中國燈都，坐落中山160萬平方米體量的超級地標商業之上。集利和購物中心、古鎮金融街、五星級酒店（威斯汀、利和希爾頓）、5A甲級寫字樓、博納IMAX國際影院、國際精品超市、200席超大型宴會酒樓於一體。項目坐擁古鎮交通核心樞紐，享有「3高速、2幹道、1快線、1城軌站」多維交通優勢，30分鐘到珠海、40分鐘到澳門、60分鐘到香港，無縫連接灣區生活。

項目標榜是大灣區唯一可自住、可商務、有陽台、通天然氣、可明火、民水民電收費標準公寓。現提供最後50套現樓平層公寓，面積約48至75平方米，售價30餘萬元（人民幣，下同）起，可即買即出租。目前已收樓業主放租的租金水平居中山公寓最高。小面積52平方米戶型租金最低每月2,000元起、75平方米户型租金每月2,500元起，因公寓整體户數僅930戶，供不應求，放租率高達90%。

利和金豐公寓

地址：中山市古鎮鎮同興路101

開發商：中山市利和實業集團有限公司

總户數：930戶

在售產品：約48、52、57、75平方米

間隔：1至2房

產權性質：商業40年

交樓時間：現樓

交付標準：毛坯

售價：人民幣30餘萬元起

代理：CK創大地產

查詢：6816 8136