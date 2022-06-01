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【遊走大灣區】紡織機械廠變身TIT創意園 新舊交融 發揚國家級時裝創意

舊工廠活化成文藝創意基地之風，正在各地風靡。在香港有大家熟識的南豐紗廠，廣州亦有紡織機械廠搖身一變，化身為以時裝服飾為主題，集時尚、文化、藝術、創意、設計、研發、發佈、展示功能為一體的創意產業平台。

T.I.T創意園前身便是建於1956年的廣州紡織機械廠，目前已成為國家級服裝創意園，廣東首批「互聯網＋創意」培育小鎮。舊址搭配新產業，身處其中，彷彿連接這座城市的過去與現在。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

T.I.T創意園由品牌設計區、跨界創意區、商業文化區、展示發佈區、配套服務區、休閒紅酒區等等功能板塊組成，致力於打造一個由設計研發、流行趨勢發佈、新品展銷、品牌推介等功能緊密結合的服裝產業資源整合平台。

園區處於城市中軸線，與廣州新電視塔南廣場連為一體，地理位置十分優越。這裏是一個開放的園區，遊走在園區內的不僅有裏面的員工，每天還有不少前來遊覽和懷舊拍攝的街坊。

 

昔日鑄造車間 今日時尚中心

來到門外遠處，便可望見門口有一些很高大、不同民族、形態各異的女性剪影放在撲克牌的塑像，很有立體感、時尚感。園內廢棄的舊鑄造車間改造成時尚發佈中心，高揚的房頂，寬敞的空間，舊廠房內是旋轉的樓梯和別致的天花，變身為設計師的工作室、公寓酒店、名牌會所、時尚發佈廳、藝術客廳、IT業開發基地、工業設計場所等。用廢棄鋼管加工的造型各異的人形銅像，塗上各種顏色的機房舊管道，一座震壓式造型機旁圍着三個「文藝範」，粉筆畫的「革命黑板報」邊站着兩個「懷舊風」。

 

科創企業特色餐飲進駐

園區內環境優美，景色宜人，四季花開，吸引了眾多的科創企業、咖啡館、酒吧等入駐。欣賞藝術街區，拍INS炫酷風，文藝清新風都可。無論你約上三兩好友去喝茶，還是一個人獨自前往均可，無論穿著是古風文藝還是個性休閒，亦毫無違和！

筆者去過這裏一家主打極致簡約的T恤店「織識T.I.T展館」，那純白色北歐風建築，每個角落都能拍出高級感，店內環境也能出片。

還有「氪空間」這樣的創意辦公空間，深受年輕創業者的喜愛。氪空間誕生於2014年，首個社區於北京中關村開業，2017年在全國已有30個社區。

 

微信總部所在地

當然，T.I.T最出名的，還是它是微信總部的所在地。2013年11月19日微信三周年之際，微信研發團隊正式搬遷至T.I.T，佔據了西北部超過6千平方米的大片區域，成為園區「老大」。在這裏可以見到巨大的微信logo、各種微信公仔表情包，又萌又可愛，是必打卡之選。微信的家名為「DREAM HOUSE」，正如T.I.T裏的創業者一般，在「夢想之家」中期待夢想成真。

T.I.T創意園既不高高在上，也不流於平庸。它佇立在廣州塔鬧市的身旁，靜靜地等待造訪者的探望，講述廣州「服裝文化＋互聯網潮流」的故事。

 

過去、現在和未來

當年的織布廠，今天的服裝創意園，本質上可謂一脈相承，成功吸引了熱愛打卡拍照、文藝生活的年輕人的追捧。

T.I.T創意園的誕生僅用了3年時間，但追根溯源，有近70年的歷史了。這家建於1956年的紡織機械廠；2007年根據政府要求全面停產，進行改造；2010年，廣州T.I.T創意園正式掛牌開業，裝修設計頗具創意。但據知T.I.T創意園的現狀將有所變化，事緣廣州興建中的美術館和科學館，部分涉及了目前創意園的地塊。

根據最新公示的規劃，相關的建設涉及T.I.T創意園的徵地拆遷，廣州第一棉紡廠有限公司擬選址在廣場東路以東建設T.I.T總部大樓，以解決園區發展空間受限、吸引力下降等問題。

因選址方案的建設訴求與現行控規不一致，為推進科學館建設速度，保障T.I.T創意園持續發展，保留價值建築，統籌好周邊空間與交通關係，擬對控規進行調整。有關方面亦強調，T.I.T創意產業園是嶺南公園的重要組成部分，創意園有不少工業遺跡，是重要的歷史文化資源，要求編制T.I.T創意園的保護和改造利用規劃，對創意園進行功能及城市空間品質的優化提升。

經過三年的活化改造，如今的T.I.T創意園仍可尋覓上世紀廣州紡織機械廠的痕跡。紅磚廠房、廢棄管道和造型機，整體裝修設計搭配現代人創意而成。未來，創意園將繼續進行優化提升空間品質。

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