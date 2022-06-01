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【遊走大灣區】灣。區。周。記：活在當下 做自己人生的主人

最近跟一個曾經學心理學專業的朋友聊天，獲益良多。特別是以下三問：

為甚麼職場人都想一步一步高升？

為甚麼大多從領導崗位退休的人，會有一種無比的失落和空虛感？

為甚麼有人在80、90歲衣食無憂依然堅持努力工作？

人類在過去的三百萬年，由猴子一步一步進化而來。大腦的容積擴大了三倍，但並不是每個腦區按比例均大了三倍，而是前額葉的變化最為明顯。生物學上對比發現，黑猩猩與人類頭骨最大的區別是額頭。黑猩猩的額頭又小又向後傾斜，但人類的額頭較大，且向前突出，十分飽滿。這個前額葉便是人類的控制中樞。人類是目前唯一具有自主控制慾望、情緒及衝動等意識的動物，當然，也會為了更大的未來利益而延遲滿足。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

掌控感的體現

人類幼兒時期冷不丁的將一個杯子扔到地上摔碎，是試圖以這種方式證實自己的行為改變世界外物，他們欣喜地發現外界的反應，這是他們開始有了自我意識，與外界互動、建立聯繫，不斷探索自我的過程。少年時期的我們之所以變得「叛逆」，是我們在全力想擺脫父母的控制而獲得掌控感的體現。所以，才會父母說東偏要往西的舉動。

青年時期在大學階段進入掌控感的巔峰期，一方面高考學業壓力遠去，就業壓力還未到來，山高皇帝遠的父母管教鞭長莫及；另一方面思想逐漸成熟，又有一班同樣年紀心性的同學可以一起「叛逆」，團結在一起，猶如蛟龍入海，組建參與社團，對文化、社會、國家的各種問題發表看法、揮斥方遒，指點江山，對人生的掌控感達到巔峰；雖然這種掌控感是以父母和教師等人的退讓和妥協為前提。

 

工作奮鬥得來的掌控感

成年後參加工作後，這種虛假的巔峰掌控感被來自工作、業績和領導等的壓力逐漸消除，取而代之的是踏實工作與奮鬥，成為了掌控感的來源。自己獲得的成就愈多、愈被人尊重，自己的掌控感就愈強。

但當到了退休，那種掌控全域的控制感也隨退休消失，隨之而來更多的是失落感和無價值感。這也就是我們看到80多歲的巴菲特和90多歲的芒格，以及早已從微軟退下來的蓋茨，還是在一刻不停的努力工作，因為對於他們來說，金錢已經不再是他們工作的目的，而是他們對自己所創事業的掌控感讓他們欲罷不能。

 

實現人生價值

人們終其一生，都在不斷追求獲得對自己人生的掌控感，實現自己的人生價值。人的一生其實就是追求掌控感、獲得掌控感與失去掌控感的過程。然而，掌控感的核心是對現在的把握，活在當下就是真正的掌控感。在人類閃耀的過去和充滿未知與無限可能的未來，我們唯一可以掌控的，其實只有現在。

所以，活在當下，做自己人生的主人。

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