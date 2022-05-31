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廣州五月新盤供應逾萬 成交6,177宗

內地多城樓市政策「鬆綁」，整體氣氛趨向好轉，但在各城各策的前提下，每個城市的步伐都有所不同，例如關注廣州、深圳樓市的人士，便仍在等待新的放寬措施和落實，尤其是投資者和不少剛需買家，對「鬆綁」政策出台抱有期待，持觀望態度。

 

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當然，由於銀行房貸利率的連續下調，樓貸條件放寬速度普遍加快，看房的人的確多了。但可見的是，在疫情影響下，素有「金三、銀四、紅五」之說的房地產市場，以剛過去的5月計，即使開發商加大推盤力度，廣州樓市成交仍未如預期。

根據廣州中原研究發展部發布的數據顯示，5月廣州新樓網簽6,177宗，環比增加13%，對比4月成交套數增加不足千宗，較2021年同期成交下跌40%。

事實上，發展商是較為看好廣州市場需求的，因為5月的新批供應達10,553套，創去年12月以來新高，面積環比更增加102%，同比增加33%。廣州中原研究發展部分析指，供應量增加原因有二，一是得益於限價制度優化，部分中心區高價位項目入市速度加快；二是受4月疫情影響，不少開發商將推盤計劃延至5月。

 

「網紅盤」受追捧

雖然整體去化表現 「慘淡」，但以區域來看，中心六區即越秀、海珠、荔灣、天河、白雲、黃埔網簽套數環比平均增加18%，其中海珠和黃埔、白雲環比上升，尤其值得關注的是，連續三年五一期間沒有新貨的海珠區也有了新盤上市，且較受歡迎。外圍五區即花都、番禺、南沙、從化、增城僅為10%。可見經濟實力較強的買家目前的購置房產的欲望強於剛需買家。

在5月廣州一手住宅網簽宗數TOP10，被星樾TOD、和樾府、萬科金域曦府、星匯城、綠湖國際城等「網紅盤」佔據，且長期保持較高成交熱度，這些樓盤的共同之處是保值增值性相對較高。在五一前夕新開盤的琶洲南TOD，一入市便有搶眼表現，首日去化率達9成以上，躋身TOP10。

 

政策寬鬆料持續 市場回溫轉熱需時

種種現狀顯示，買家信心仍處於重建階段。6月即進入傳統市場淡季，未知政策能否令樓市轉 「淡」為 「旺」。有市場人士便預估，只待經濟下行趨勢扭轉後，樓市環境或有好轉，但回溫轉熱的速度應不會太快。供應方面，樓市政策環境趨於寬鬆已成共識，不少優質項目將選擇近期入市。

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