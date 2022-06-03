市場解讀：內地救經濟 可刺激樓市量價齊升？

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大會未開 支持政策已至

5月25日，國務院召開「全國穩住經濟大盤」視像會議，在這場超過10萬人的重量級救經濟會議，國務院常務會議決定實施6方面33條措施，要求各地城市積極儘快「應出儘出」可操作實施細則。而救經濟的措施當中，事實上也間接讓房地產受惠。

早在會議前，央行其實已釋出救經濟信號，今年2、4、5月便連續3次降息，最近一次是5月20日，5年期以上LPR為4.45%，比之前4.60%按揭以來的歷史最低位還要再降15個基點。

當時筆者曾前往內地銀行（包括中銀、工行、建行）了解，一/二手樓宇按揭利率首套最低確認為4.45%，放款時間最快約需1至2個月，對於存在資金壓力的發展商及業主而言，確實是有效的「舒緩丹」。

除此之外，內地眾多城市亦跟上樓市鬆綁的節奏，各有不同。舉個例子，其中有「優化公積金房貸、首套樓由原來最低3成首期降至2成、對2孩3孩家庭增加購買資格、放寬非戶籍居民買樓的社保條件限制、增值稅由原來滿5年免徵降至2年免徵（降低二手物業買賣業主方稅項）、縮短二手住宅限售期等等」。在這裏特別要指出，首次提出的3孩政策，突顯政府鼓勵提高出生率，對抗老齡化，同時可帶動經濟，亦能增加未來勞動力，而人口增加也有助消化樓宇庫存。

能否刺激樓價上升？

因應利率優惠及樓市鬆綁，有助剛需及置換型群體上車，估計部分受惠城市的新盤交投量將會有所提升。但交投量提升會刺激樓價上升嗎？

筆者認為，由於內地城市差異化大，及降息與鬆綁樓市政策，對不同城市的影響不能一概而論，原因畢竟內地「因城施策」，不同城市有不同政策。

目前大量城市鬆綁樓市政策除了搶市場份額、搶經濟、搶人才，這場大戰，强者更强，弱者更弱，可以說，得以上者得天下。讀者如能明白箇中道理，還需多說哪個城市樓價會升？

投資內地房產 宜多做功課

一向以來，投資內地物業學問多，都是要多做功課，多蒐集資料了解行情及科學整理，除了選對城市之外，還要學懂選擇地區、選擇樓盤，不要被一時的熱度左右思考，才能創造投資收益。