市場解讀：內地救經濟 可刺激樓市量價齊升？

房地產業可以說是內地經濟支柱之一，亦是帶動發展中城市的大部分經濟收入來源，並且涉及多重上下游產業鏈。近幾年，因內地疫情反覆加上經濟疲軟及「紅線政策」大環境影響下，很多發展商的財務實況已進入「ICU」狀態。筆者認為，導致部分發展商落得如今困境，實際原因是其過分拓展、過分槓桿、「十個煲三個蓋」，一旦市場出現不可控之情況，便會產生骨牌效應，出現市場上新盤成交量價齊跌、經濟下行失業率上升、市民收入減少對樓市失去信心等等情況。這樣下去不是辦法，所以，國家及各地政府開始釋出樓市的鬆綁信號。
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5月25日，國務院召開「全國穩住經濟大盤」視像會議，在這場超過10萬人的重量級救經濟會議，國務院常務會議決定實施6方面33條措施，要求各地城市積極儘快「應出儘出」可操作實施細則。而救經濟的措施當中，事實上也間接讓房地產受惠。
早在會議前，央行其實已釋出救經濟信號，今年2、4、5月便連續3次降息，最近一次是5月20日，5年期以上LPR為4.45%，比之前4.60%按揭以來的歷史最低位還要再降15個基點。
當時筆者曾前往內地銀行（包括中銀、工行、建行）了解，一/二手樓宇按揭利率首套最低確認為4.45%，放款時間最快約需1至2個月，對於存在資金壓力的發展商及業主而言，確實是有效的「舒緩丹」。
除此之外，內地眾多城市亦跟上樓市鬆綁的節奏，各有不同。舉個例子，其中有「優化公積金房貸、首套樓由原來最低3成首期降至2成、對2孩3孩家庭增加購買資格、放寬非戶籍居民買樓的社保條件限制、增值稅由原來滿5年免徵降至2年免徵（降低二手物業買賣業主方稅項）、縮短二手住宅限售期等等」。在這裏特別要指出，首次提出的3孩政策，突顯政府鼓勵提高出生率，對抗老齡化，同時可帶動經濟，亦能增加未來勞動力，而人口增加也有助消化樓宇庫存。
因應利率優惠及樓市鬆綁，有助剛需及置換型群體上車，估計部分受惠城市的新盤交投量將會有所提升。但交投量提升會刺激樓價上升嗎？
筆者認為，由於內地城市差異化大，及降息與鬆綁樓市政策，對不同城市的影響不能一概而論，原因畢竟內地「因城施策」，不同城市有不同政策。
目前大量城市鬆綁樓市政策除了搶市場份額、搶經濟、搶人才，這場大戰，强者更强，弱者更弱，可以說，得以上者得天下。讀者如能明白箇中道理，還需多說哪個城市樓價會升？
一向以來，投資內地物業學問多，都是要多做功課，多蒐集資料了解行情及科學整理，除了選對城市之外，還要學懂選擇地區、選擇樓盤，不要被一時的熱度左右思考，才能創造投資收益。
|貨幣
|買入
|賣出
|歐元/美元
|1.0757
|1.0760
|美元/日圓
|129.80
|129.83
|英鎊/美元
|1.2576
|1.2579
|美元/瑞郎
|0.9574
|0.9577
|澳元/美元
|0.7256
|0.7259
|紐元/美元
|0.6554
|0.6557
|美元/加元
|1.2568
|1.2571
|歐元/瑞郎
|1.0299
|1.0304
|歐元/英鎊
|0.8552
|0.8557
|歐元/日圓
|139.68
|139.73
|英鎊/日圓
|163.28
|163.33
|澳元/日圓
|94.22
|94.27
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1870.6
|1871.1
|港金
|17340
|17347
|倫敦銀
|22.405
|22.445
|鈀金
|2049.5
|2074.5
|鉑金
|1021.5
|1031.5
|美電
|7.8445
|7.8450