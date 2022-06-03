市場信息：碧桂園「鳳凰雲」獲德國iF設計獎

一年一度的德國iF設計獎（iF Design Awards）近日公佈了2022年最終獲獎名單，碧桂園官方直營購房平台——鳳凰雲榜上有名，斬獲本屆產品設計類獎項。是繼碧桂園博智林機器人之後，又一旗下產品獲獎。
Presented by：WAW Creation
鳳凰雲是碧桂園資助研發的全國直營購房平台，包括微信小程式端和PC端，於2019年6月正式發佈，平台順應信息時代客戶消費特點，打造有「全景看房」、「地圖找房」、「線上派卡」、「微信選房」、「線上認籌」、「房貸計算器」等多項功能，覆蓋售前、售中到售後的全流程，整合了找房、看房、選房、購房等各個業務模組，為客戶提供線上一站式全周期購房服務體驗。
平台現已在1,203個專案上線應用，全國近70%成交通過鳳凰雲線上認購完成。2021年，碧桂園鳳凰雲平均「月活」超200萬，截至今年5月，累計註冊用戶超3,600萬，促成的交易金額以千億元人民幣計。
iF設計獎與德國「紅點設計獎」齊名，成立於1953年，由德國歷史最悠久的工業設計機構——漢諾威工業設計論壇每年組織評獎，是全球公認的第三方機構頒發的獨立獎項，也是全球公認表彰優良設計的標誌，有設計界「奧斯卡」之稱。
該獎包含產品設計、包裝設計、傳達設計、服務設計、建築設計和室內建築以及使用者介面（UI）、體驗（UX）和專業概念9個參賽項目，80個參賽類別，今年共收到57個參賽國別/地區的11,000件參賽作品。獲獎作品由來自23個國家/地區的75位評委，經過初選和決選評審而出，歷時三個月，獲獎率約18%。就企業和設計者而言，iF設計獎是對實力和競爭力的認可。
|貨幣
|買入
|賣出
|歐元/美元
|1.0757
|1.0760
|美元/日圓
|129.80
|129.83
|英鎊/美元
|1.2576
|1.2579
|美元/瑞郎
|0.9574
|0.9577
|澳元/美元
|0.7256
|0.7259
|紐元/美元
|0.6554
|0.6557
|美元/加元
|1.2568
|1.2571
|歐元/瑞郎
|1.0299
|1.0304
|歐元/英鎊
|0.8552
|0.8557
|歐元/日圓
|139.68
|139.73
|英鎊/日圓
|163.28
|163.33
|澳元/日圓
|94.22
|94.27
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1870.6
|1871.1
|港金
|17340
|17347
|倫敦銀
|22.405
|22.445
|鈀金
|2049.5
|2074.5
|鉑金
|1021.5
|1031.5
|美電
|7.8445
|7.8450