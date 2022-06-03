市場信息：碧桂園「鳳凰雲」獲德國iF設計獎

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鳳凰雲是碧桂園資助研發的全國直營購房平台，包括微信小程式端和PC端，於2019年6月正式發佈，平台順應信息時代客戶消費特點，打造有「全景看房」、「地圖找房」、「線上派卡」、「微信選房」、「線上認籌」、「房貸計算器」等多項功能，覆蓋售前、售中到售後的全流程，整合了找房、看房、選房、購房等各個業務模組，為客戶提供線上一站式全周期購房服務體驗。

平台現已在1,203個專案上線應用，全國近70%成交通過鳳凰雲線上認購完成。2021年，碧桂園鳳凰雲平均「月活」超200萬，截至今年5月，累計註冊用戶超3,600萬，促成的交易金額以千億元人民幣計。

iF設計獎與德國「紅點設計獎」齊名，成立於1953年，由德國歷史最悠久的工業設計機構——漢諾威工業設計論壇每年組織評獎，是全球公認的第三方機構頒發的獨立獎項，也是全球公認表彰優良設計的標誌，有設計界「奧斯卡」之稱。

該獎包含產品設計、包裝設計、傳達設計、服務設計、建築設計和室內建築以及使用者介面（UI）、體驗（UX）和專業概念9個參賽項目，80個參賽類別，今年共收到57個參賽國別/地區的11,000件參賽作品。獲獎作品由來自23個國家/地區的75位評委，經過初選和決選評審而出，歷時三個月，獲獎率約18%。就企業和設計者而言，iF設計獎是對實力和競爭力的認可。